Банк России предложил увеличить лимит выдачи займов наличными для МФО

Предложения и замечания по проекту принимаются до 11 сентября

Фото: Динар Фатыхов

Банк России предложил в два раза увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций (МФО) и в четыре раза для ломбардов. Об этом пишет «Интерфакс».

Сегодня они имеют право выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тыс. рублей по одному договору займа. Ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных денег из кассы для МФО и ломбардов (их обособленных подразделений) составляет 1 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно проекту указания ЦБ, лимит для МФО должен вырасти до 100 тыс. рублей, а для ломбардов — до 200 тыс. рублей по одному договору займа. Что касается ежедневного максимума выдачи наличных из кассы, его хотят увеличить до 2 млн рублей.

Кроме того, лимит выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) предлагается увеличить с 300 тыс. рублей до 1 млн, а ежедневный — с 2 млн рублей до 4 млн рублей.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 11 сентября.

Напомним, во втором квартале 2026 года количество действующих займов, оформленных россиянами в микрофинансовых организациях, сократилось на 1,4%, составив 26,4 млн. Это первое подобное снижение с момента пандемии 2020 года.



Галия Гарифуллина