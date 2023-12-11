4 истории удачных сделок на Авито: технологии — залог доверия

Как технологии безопасности Авито помогают находить четвероногих друзей, заниматься любимым хобби, осуществлять мечты и зарабатывать деньги

Фото: коллаж realnoevremya.ru, изображения сгенерированы с помощью нейросети

Классифайды прочно вошли в жизнь среднестатистического россиянина. Пользуясь крупнейшими сервисами объявлений, мы продаем и покупаем вещи, подыскиваем идеальных питомцев, планируем поездки, ремонтируем квартиры, развиваем хобби и начинаем бизнес… В основе всех этих событий — взаимодействие двух людей, которые не знают друг друга. Как довериться незнакомцу? Как быть спокойным за свои деньги и быть уверенным в том, что ты получишь услугу или товар должного качества? Или в том, что тебе действительно переведут деньги за посылку, отправленную за тысячу километров? Ответы на эти вопросы «Реальное время» ищет в историях, рассказанных пользователями Авито.

История №1: тот самый бабушкин сервиз

Наша читательница Людмила Абрамова из Казани рассказывает, как Авито помогло ей привнести в дом частичку тепла из детства.

«Есть в моих детских воспоминаниях важные визуальные образы, «реперные точки», опираясь на которые, чувствуешь тепло и радость. Для меня таким воспоминанием были приезды в гости к бабушке. Ради торжественных случаев она вынимала из серванта сервиз. Помню, как выглядел каждый цветок на его рисунке. Давно уже нет на свете бабушки, продан ее дом, бесследно сгинули вещи из него. А я вдруг решила, что мне нужно найти такой сервиз — наверняка ведь такой сервант был еще у кого-то.



Оказалось, что, действительно, точно такой же комплект можно купить на Авито — в одной только Казани нашлись четыре предложения. Но в трех сервиз был неполный, а в четвертом мне не понравилось состояние посуды (позолота с ободка стерлась, этот сервиз активно использовали). Решила: а почему, собственно, я ограничиваюсь родным регионом? Фабрика эта делала посуду на весь Союз — дай-ка расширю поиск. В идеальном состоянии, в полной комплектации и даже в «родной» коробке, сохранившийся с середины семидесятых годов, мой сервиз нашелся в подмосковном Подольске. Я изучила профиль продавца: стало понятно, что дама распродавала винтажные вещи из дома, доставшегося ей по наследству. Отзывы от тех, кто уже купил у нее венские стулья и антикварные книги, были вполне благожелательные. Отвечала она мне очень обстоятельно, сделала дополнительные фотографии чашек и чайника (я хотела проверить, нет ли сколов в самых «опасных» местах), и даже скинула цену на 20%.

Но как было переправить тонкий фарфор из Подольска в Казань? Я сначала хотела найти попутную машину, но потом мы обе решили остановиться на Авито Доставке. Все-таки мы не знали друг друга, и хотелось полностью защитить нашу сделку. В итоге все прошло замечательно: она упаковала сервиз на совесть, по прибытии я его проверила, убедилась в том, что все на месте и все цело, и только после этого деньги за покупку отправились продавцу. Мы обе остались довольны: она — тем, что вещи из ее фамильного дома нашли добрые руки, а я — тем, что по выходным имею возможность неторопливо заваривать чай в изящном фарфоровом чайнике, наливать его в низкие широкие чашки и вспоминать свое детство».

скриншот realnoevremya.ru c Авито

Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными Авито, объясняет, что Авито Доставка позволяет покупать товары даже у частных лиц с теми же опциями, как в интернет-магазине, — с возможностью проверить заказ и отказаться от него. Итоговое перечисление денег продавцу происходит только после получения посылки.

— Неудивительно, что за два года количество заказов в Авито Доставке выросло в 14 раз. Сегодня число посылок, отправляемых россиянами через сервис, дошло до нескольких сотен тысяч в день. В ПФО также заметен яркий рост пользования Авито Доставкой — так, за год в Нижнем Новгороде число заказов выросло в 2,5 раза, в Казани — в 2,1 раза, а в Уфе в 1,8 раза, — рассказывает эксперт.

История №2: самый любимый щенок

Татьяна Медведева из Москвы делится трогательной историей того, как благодаря Авито ее семья обрела питомца — ласкового, умного и самого любимого.

«Наша дочка Аня мечтала о четвероногом друге — ей нужен был щенок, и я не могла ей в этом отказать. Каких-то четких критериев выбора у нас не было. Платить бешеные деньги за породистого пса мы не хотели, главным для нас был не престиж породы, а общая адекватность щенка и чувство того, что он «наш». Не знаю, как это объяснить: просто ты всегда чувствуешь, что эта собака — твоя.



Мы искали своего песика на Авито: я очень активный его пользователь. Покупаю и продаю детскую одежду (по мере вырастания ребенка из вещей). А еще развожу орхидеи и на Авито нашла богатый «рынок по интересам». Там всегда можно найти хорошего продавца орхидей и покупателя для своих растений. Но как оказалось, подобрать щенка сложнее, чем цветок. Ушло больше года, прежде чем у меня екнуло сердце: с фотографии на меня смотрела, кажется, моя собака. Эти глазки, эти уши и лапы — я влюбилась сразу.

А потом начала привычный «чек-ап» профиля женщины, которая за символические деньги продавала песика. Первым делом убедилась в том, что она не зарабатывает на перепродаже щенков-метисов: мне важно было, чтобы собака родилась в «нормальной семье». Посмотрела, стоит ли у аккаунта плашка «Документы проверены». Почитала отзывы людей, которые покупали у нее вещи (коляску, велосипед, детские ботинки — мы с ней оказались коллегами по «Авито-родительству»). Посмотрела действующие лоты: это были семеро щенков — братьев и сестер моего будущего питомца. Написала ей в чате Авито: мы не спешили переходить в сторонние мессенджеры, нам обеим нужно было убедиться в адекватности друг друга.

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Оказалось, что ее собака убежала с дачного участка в «опасные дни», незапланированно встретила кавалера и «принесла в подоле». Собаковладельцы оказались ответственными людьми и стали пристраивать щенков в хорошие руки. Наша продавщица подробно опросила меня: какие у нас условия, чем я планирую кормить щенка, будет ли кому с ним сидеть днем… Убедившись в том, что все хорошо, нас пригласили в гости — знакомиться с Рокси. Вот уже два месяца наша собака живет с нами. Мы счастливы!»

Андрей Рыбинцев, комментируя эту счастливую историю, рассказывает, что команда Авито стремится создать для пользователей Авито безопасный путь на платформе, отмечая тех продавцов, которым можно доверять. Развивает систему отзывов и рейтинга, дает возможность пройти проверку подлинности профиля по документам, реквизитам, банковским ID или аккаунту на «Госуслугах». За это пользователь получает значок «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Кроме того, на Авито есть система специальных добровольных проверок, по итогам которых пользователь или компания может получить, например, значки «Компания проверена», «Квартира проверена», «Надежный продавец» и другие.

— Недавно мы запустили репутационную систему для продавцов — в зависимости от поведения пользователя на платформе его профиль оказывается в зеленой, желтой или красной зоне. Цель проекта — поощрять добросовестных продавцов и стимулировать их к повышению качества и скорости взаимодействия с покупателями. Пользователи с «зеленым» рейтингом получат небольшое преимущество в выдаче, а объявления «красных» продавцов, наоборот, могут быть пессимизированы — до тех пор, пока они не исправятся. На рейтинг влияет актуальность и достоверность объявлений, вежливость в общении с покупателями, частота и скорость ответов на сообщения и звонки, скорость отправки товаров Авито Доставкой, наличие отметок о верификации профиля, — говорит представитель Авито.

История №3: пристанище для знатоков

Максим Абрамов делится своим опытом поездки из Казани в Екатеринбург: его команда знатоков ездила на фестиваль и арендовала квартиру через сервис Авито Недвижимость.

«Я со студенческих пор играю в интеллектуальные игры. Спортивный вариант игры «Что? Где? Когда?» — мое многолетнее хобби. Наша команда называется «Команда» (вот так вот просто!). Мы играем и в родной Казани и часто ездим на выездные фестивали в другие города. Для нас это важная часть игры и жизни. На выездах встречаешься со знатоками со всей России, несколько дней плотно играешь и соревнуешься. Цель — не выиграть, а попробовать свои силы и выяснить, насколько твой уровень вырос за последнее время.

предоставлено для realnoevremya.ru Максимом Абрамовым



Организуя поездку, нужно скоординировать массу вещей: я как капитан должен проследить, все ли пятеро моих сокомандников купили себе билеты, успеваем ли мы приехать к назначенному времени. И главное — надо понять, где мы поселимся на те несколько дней, что длится фестиваль. Как правило, мы предпочитаем снять на шестерых трехкомнатную квартиру: это удобно, недорого, и главное — все живут в одном месте, а значит, нет риска, что кто-нибудь, например, проспит начало игр.



Осенью мы ездили на фестиваль «Каменный Цветок» в Екатеринбург. До 2022 года мы подыскивали квартиры в разных городах через один зарубежный сервис посуточного бронирования. Потом возникла необходимость переходить на российские платформы. Попробовали несколько различных сервисов, но в итоге остановились на Авито. Там и количество вариантов большое, и система поиска удобная (нам принципиально селиться поближе к месту проведения игр), и главное — наши права как арендаторов очень серьезно защищены. Мы точно знаем, что квартира, которую мы выбрали, действительно существует в природе. По отзывам видим, насколько она чистая и соответствует фотографиям, как проходит общение с хозяином. Документы хозяина проверены. А с некоторых пор на Авито еще и действует онлайн-бронирование, механизм защиты наших денег.

Вот и перед поездкой в Екатеринбург я привычно открыл Авито, подобрал несколько вариантов квартир, обсудил их с командой. Выбрали большую «двушку» — там достаточно мебели, чтобы всем разместиться, она в хорошем районе, в пешей доступности от места, где мы играли. Мы прочитали отзывы, в них все было хорошо. Забронировали ее прямо через сервис, внесли предоплату. По приезду осмотрели — все было в порядке, нам квартира понравилась. И только после того, как мы заселились, наши деньги отправились хозяину. Это действительно удобно. Впереди у нас несколько крупных фестивалей от Урала до Подмосковья. И мы точно будем планировать поездки с помощью Авито».

Большая часть инструментов безопасности Авито универсальна и работает во всех вертикалях, объясняет Андрей Рыбинцев. Однако можно выделить и специфические, ориентированные на определенную категорию товаров.

скриншот realnoevremya.ru c Авито Недвижимости

Так, например, в Авито Недвижимость алгоритмы искусственного интеллекта, и сотрудники поддержки проверяют как самих пользователей, так документы на объект недвижимости. Поэтому не получится опубликовать объявление с несуществующей квартирой или изменить информацию в уже опубликованном объявлении. Также Авито проверяет вторичные квартиры по выписке из ЕГРН и помечает их значком «Проверено в Росреестре». Это помогает пользователям убедиться в том, что жилье реальное и не несет серьезных рисков.

— Пользователям платформы также доступна возможность краткосрочного онлайн-бронирования. Для арендатора такая модель дает возможность быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без четких гарантий. Арендодатель получит предоплату только после заселения гостя. Если при заселении возникнут какие-либо проблемы на стороне арендодателя, гость может обратиться в поддержку, а предоплата будет ему возвращена, — подтверждает Андрей Рыбинцев рассказ нашего читателя.

История №4: продажа «железного коня» и развитие собственного бизнеса

Предприниматель Иван Лашков из Казани делится историей продажи автомобиля и тем, как вместе с партнером развивает бизнес, используя весь комплекс различных вертикалей Авито.

«Сервисом «Авито» я пользуюсь давно: с 2008 года. С тех пор на платформе изменилось очень многое, если оглянуться назад — это уже совсем другой сервис. Удобный, безопасный, разнообразный. В октябре 2022 года, например, я там продавал свой автомобиль — Nissan Sirena 2012 года. Написал подробный текст о продаже, сфотографировал машину, разместил объявление.



На Авито в личном кабинете я вижу, сколько человек заинтересовалось моей машиной: объявление о продаже «Ниссана» посмотрели 5 000 человек. 300 пользователей добавили его в «Избранное». Конверсия получилась неплохая: 26 из них взяли мои контакты. Мне начали писать сообщения и звонить (теперь на Авито мой личный номер заменяется временным, так что у меня есть полная уверенность в том, что после снятия объявления мне не будут еще полгода звонить по вопросу продажи машины). 4—5 раз я показывал машину — потенциальные покупатели интересовались ею, приценивались. С одним из них мы в итоге договорились. Причем машина уехала в Липецк.

С момента подачи объявления до оформления документов на продажу у меня прошел месяц: мы с новым обладателем «Ниссана» договорились и о комфортной для обоих цене (я изначально был готов дать скидку), и о других опциях продажи. Поскольку покупатель не в Казани, он попросил скинуть ему видео критических узлов машины, ее отдельных деталей, я это сделал. Изначально коммуникация шла через чат Авито, и только перед приездом покупателя мы обменялись личными контактами. Меня весь этот процесс очень устроил.

предоставлено для realnoevremya.ru Иваном Лашковым

Платформа Авито снова показала себя как надежный и удобный инструмент. А учитывая новые возможности, которые она предоставляет и покупателям, и продавцам, сегодня это главный сервис, которым я пользуюсь и для собственных нужд, и для ведения бизнеса. Дело в том, что недавно мы с партнерами открыли свой бизнес. Наша компания называется «За город» и занимается строительством и продажей индивидуальных домов. И первое, что сделали, — завели бизнес-аккаунт на Авито и начали продажи через этот сервис. Первое время едва ли не 100% наших продаж происходили по этому каналу.

Авито показал себя и как многофункциональная площадка, которая помогает решать организационные задачи нашего бизнеса. Через Авито Работу мы подыскиваем себе сотрудников, через Авито Недвижимость — земельные участки. Используем платформу для аренды спецтехники и даже для оптовой закупки строительных материалов. Получается, что экосистема закрывает и многие мои бизнес-задачи, и личные нужды!»

Андрей Рыбинцев рассказывает, как Авито развивает инструменты безопасности для сделок с куплей-продажей машин. Так, для категории товаров «Авто» ключевым инструментом безопасности является возможность проверки машины через сервис «Автотека». С его помощью можно проверить автомобиль на наличие ограничений, нахождение в залоге или розыске, количество реальных владельцев, регистрацию на юридическое лицо, узнать о ДТП и фактах официального ремонта, посмотреть количество прошлых размещений на Авито, отметки о пробегах и возможность скрутки, страховые выплаты.

— Мы взаимодействуем с ключевыми владельцами данных на рынке и объединяем информацию от официальных дилеров, государственных органов, независимых станций технического обслуживания, импортеров и производителей автомобилей, бюро кредитных историй, федеральной нотариальной палаты, банков и страховых компаний, — описывает специалист источники данных в «Автотеке».



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Кто проанализирует 10 миллиардов кликов?

Перед вами — лишь четыре из миллионов хороших историй. Невозможно в рамках одного материала охватить все сервисы, которые обеспечивают безопасность на платформе Авито. Всесторонняя поддержка пользователей позволяет одинаково комфортно чувствовать себя и продавцам, и покупателям. И тем, кто оказывает услуги, и тем, кто их получает.

Специалисты Авито создают собственные уникальные алгоритмы: так, действия пользователей на платформе отслеживает автоматизированная система модерации. В день она анализирует до 10 миллиардов кликов! При отклонении от безопасного сценария поведения (например, при подозрении на взлом) профиль пользователя может быть отправлен на дополнительную проверку.

Андрей Рыбинцев заключает:

— Авито более 10 лет развивает технологии безопасности. В 2019 году в структуре Авито был выделен департамент доверия и безопасности, цель работы которого — достижение максимального уровня прозрачности и защищенности сделок. Сейчас за безопасность на платформе отвечают около 1 000 сотрудников, которые занимаются модерацией контента, а также созданием и развитием инструментов безопасности. Ежегодно мы инвестируем более 4 млрд рублей в совершенствование нашей системы защиты сделок!

