«С Украины хлынул поток»: боец наркофронта Татарстана о засланцах мафии и влиянии политики на рынок

Оперативник УНК МВД по РТ утверждает — в 2014-м республика подверглась массированной наркоатаке со стороны незалежной

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Какой наркотик запрещен «ворами» в СИЗО и колониях, насколько выросли цены в период пандемии и часто ли борцов наркополиции тестируют на запрещенные вещества? Об этом «Реальному времени» в канун профессионального праздника рассказал старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану, в активе которого ликвидация подпольной лаборатории в Балашихе, раскрытый канал трафика гашиша через Эстонию и полученная в 2023-м медаль «За доблесть в службе».

«Героин продавали почти в каждом дворе Казани»



Раскрыть личность героя не позволяет специфика его оперативной работы. Назовем его Алексей. В органах — 17 лет. Начинал с подразделения угрозыска в Московском районе Казани, потом работал в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, после ее ликвидации продолжил службу в подразделениях наркоконтроля МВД. Сегодня у Алексея и его коллег — профессиональный праздник. 32 года назад, 6 декабря 1991-го, в структуре МВД появились первые подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

О первом задержании. «Приемы самбо приходится применять постоянно. Задержания — это наша работа, — говорит Алексей и вспоминает самое первое — в 2006 году: — Я тогда проходил стажировку в «убойном» отделе, занимались мы убийством предпринимательницы, у которой был пункт приема металла в Московском районе. Одна из версий была, что за этим стоят наркоманы-опэгэшники. Оперативным путем вычислили их квартиру, и меня как стажера, которого никто не знает, отправили туда — посмотреть, кто дома.

На трассе М-7 почти все секс-работницы наркоманками были. realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Из документов у меня была лишь справка стажера. Формы не было. Дверь мне открыл человек с ножом — как потом выяснилось, он мясо на кухне разделывал. Говорит: «Мальчик, иди отсюда». Ну я и пошел. По фото я опознал в этом человеке одного из подозреваемых, так что вскоре эту квартиру мы брали штурмом при поддержке ОМОНа. С санкции суда. Дверь пришлось выбивать. Задержали двоих, их связи с группировкой и тем убийством подтвердились.



О первой закупке. «В 2007—2008 годах здесь было очень много героина — продавали практически в каждом дворе Казани. Мы тогда на работе просто жили, сутками домой не уходили, все необходимое, начиная с зубных щеток, в кабинете было. Проводили по цепочке одну контрольную закупку за другой, чтобы выйти с мелких на более крупных поставщиков.

Свою первую закупку я тоже помню. Поступило анонимное сообщение, что по такому-то адресу проживает потребительница наркотиков. Поехали, опросили соседей, информация подтвердилась. Эта девочка с низкой социальной ответственностью работала на улице Восстания, было видно, что сидит на героине: руки набухшие, зрачки в одну точку сужены, речь заторможенная 4—5 часов после приема дозы. Героин — тяжелый наркотик. По дороге на медосвидетельствование она решила сдать своего барыгу (продавец наркотиков, — прим. ред.). В итоге после контрольной закупки мы задержали семейную пару торговцев.

На допросах нам свидетельница рассказала — стояла она и на трассе М-7, тогда там практически все секс-работницы наркоманками были. Сначала начинали потреблять, потом выходили на трассу».

«Сюда с Украины хлынул поток «менеджеров» по наркосбыту»

«В те годы грамм героина стоил меньше тысячи рублей, сейчас — в пять-шесть раз дороже, — продолжает свой рассказ Алексей. — Но изъятий героина в настоящее время практически нет. Единичные случаи. С 2010-го торговля этим наркотиком пошла на убыль, и постепенно все вытеснила синтетика.

Наркотики и политика. «Я считаю, это может быть связано и с политикой. В 2000-х к нам поставляли афганский героин. И пока США поддерживали в этой стране старый режим — здесь было засилье этого наркотика. Как только в Афгане к власти пришли талибы — тут же поток наркотиков в нашу страну прекратился.

СВО и санкции на наш наркорынок практически не повлияли. Все началось раньше — в 2013—2014-м, когда Крым вернулся в Россию. Со стороны Украины и новых регионов сюда хлынул поток «менеджеров» по наркосбыту, которые начали здесь заниматься организацией сетей интернет-магазинов. Думаю, это была часть политики Украины и она сохраняется. Ведь на территории этой страны существуют десятки, если не сотни кол-центров, которые занимаются нелегальным бизнесом.



В те годы практически каждый второй задержанный с оптовым наркогрузом был гражданином Украины. realnoevremya.ru/Илья Репин

Людей реально вербовали на Украине и отправляли сначала в Москву, потом в регионы нашей страны. Они обучали и открывали подразделения по регионам и выстраивали цепочки курьеров и закладчиков. Насколько массированной была атака наркозасланцев? В те годы практически каждый второй задержанный с оптовым наркогрузом был гражданином Украины. И этот конвейер засланцев прекратился 2 года назад. По некоторым данным, тогда Служба безопасности Украины подмяла эти кол-центры под себя.

По одному делу привлекли 19 граждан Украины. Был случай — наш коллега-полицейский задержал такого закладчика с незалежной на входе в свой подъезд. Обратил внимание на характерный акцент незнакомца и стал его забалтывать: мол, в подъезде один за другим велосипеды пропадают. Лично проводить досмотр и задержание не стал — люди разные, те, что с судимостью, могут и нож при себе иметь. Поэтому коллега набросал нашим СМС, чтобы выдвигались на задержание. Оказалось, незнакомец приехал из Черниговской области, на момент задержания имел при себе 50 граммов синтетических наркотиков и намеревался оборудовать в этом подъезде тайники. На снятой им квартире нашли еще полкилограмма запрещенных веществ.

Позже на допросе украинец рассказал — остался на родине без работы, получил предложение через интернет и согласился на него. Билет до Москвы ему купили, оформил банковскую карту — «для зарплаты», ему туда деньги поступали от наркосбыта.

Мы провели по делу 15 обысков и задержали всю группу сбытчиков здесь и того парнишку из Выборга. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД по РТ.

В одном из уголовных дел у нас таких засланцев с Украины было 19 человек. Причем многие из них, когда уезжали оттуда, не знали, что им предстоит заниматься наркотиками. Им предлагали работу курьеров и живые деньги. А там у них — дети, семьи. Куда деваться? В определенном смысле — приехавшие стали заложниками ситуации. Девятнадцать согласились, а один отказался — не успел приступить к работе, и его отправили домой».



Драгдилерша за 80 и «золотые» вены

По словам Алексея, одним из самых интересных дел за время его службы стала двухлетняя раскрутка цепочки поставщиков, которая началась с цыганки бабы Насти и привела на эстонскую границу:

«В 2009 году мы вышли на бабу Настю с улицы Короленко. Ей было за 80 лет, и она торговала героином, а отправить ее за решетку с учетом возраста было нельзя. Через наркоманов провели несколько контрольных закупок и стали выяснять — откуда товар у бабушки. Оказалось, она вовлекла в бизнес всю семью. Товар ей поставляли внук с женой — они сами потребляли наркотик. Бабушка не потребляла».

«Золотые» вены. «На тот момент одна героиновая точка давала продавцу возможность покупать иномарку каждый месяц. Подсевшие теряли все. Один, помню, рассказывал мне: «Вены у меня — золотые, спустил сюда две квартиры и две машины...»

«Мы установили — наркотик семье пенсионерки поставлял член одной из группировок, который получал товар от другого представителя ОПГ. С каждым звеном цепочки изъятый объем закупки увеличивался — с граммов, 100 граммов до килограммов. В процессе разработки я вышел на двух казанцев — отца и сына, у последнего был знакомый поставщик в Выборге, но на встречу с ним в Санкт-Петербург ездил отец, закупал товар и вез в Зеленодольск на поезде, причем на время поездки отключал все свои телефоны.

По цепочке удалось выйти на гражданина Эстонии, который через приграничный Ивангород поставлял в Россию кокаин, гашиш и амфетамин. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На вокзале в Зеленодольске мы задержали обоих, когда сын пришел встречать отца с поезда вместе с другом. За раз они перевозили от 5 до 20 кг. Изъяли наркотаблетки и спрессованный наркотик растительного происхождения.



Мы провели по делу 15 обысков и задержали всю группу сбытчиков здесь и того парнишку из Выборга. Но работать по этому каналу я продолжил, и по цепочке удалось выйти на гражданина Эстонии, который через приграничный Ивангород поставлял в Россию кокаин, гашиш и амфетамин. Мы проводили спецоперацию, планировали задержать его на закупке 50 кг, но подельники предупредили эстонца, и он скрылся. В 2010—2011-м его объявили в международный розыск, но через какое-то время поступила официальная информация по международным каналам — этого поставщика уже нет в живых, умер от болезней. Всего по этому делу привлекались порядка 20 человек, из которых восемь пошли под суд».

Спецтранспорт наркомафии и «воровской» запрет на мефедрон

«Для контрабанды наркотиков из Европы наркомафия использовала иномарки специальной сборки. Конструкции авто подгоняют и меняют с прицелом на то, чтобы создать в них изолированные тайники. Одна такая машина BMW для контрабандистов была дороже любой партии наркотиков — на них товар попадает в Питер, а дальше по всей России», — продолжает рассказ оперативник наркополиции и уверяет, что этот трафик сократился на фоне пандемии коронавируса. Да и таможенники давно изучили методы преступников: досматривают машины на яме, обращая внимание на каждый новый винтик».



Ковидный удар по наркорынку. «Когда в 2019-м из-за ковида закрыли границы, марокканский гашиш резко пропал. Цены на него выросли почти в четыре раза. Но на этом фоне выросло число потребителей синтетических наркотиков и «травы».



Кокаин почти пропал еще с 2014-го. Зависимые переключаются на синтетический наркотик мефедрон. Опасность этого наркотика в том, что он очень «жадный» — подталкивает потребителя принимать дозу каждые полчаса, и человек на таком «марафоне» неделю может потреблять, забывая про еду, сон и все остальное, люди теряют связь с реальностью и в таком невменяемом состоянии представляют угрозу для себя и других. Страшно то, что в числе потребителей — школьники и студенты.

Неслучайно в воровской среде этот синтетический наркотик является запрещенным для распространения и потребления в местах лишения свободы. realnoevremya.ru/Максим Платонов

У нас была история — выследили курьера, который забрал 10 кг, доехал до квартиры и не выходит оттуда, лишь периодически пиццу заказывает. Мы рассчитывали канал дальше отследить, но в итоге решили заглянуть в эту квартиру. И этот курьер нам сказал: «Большое спасибо! Сам остановиться не мог — все «жрал» эту дрянь». На самом деле наркотик, конечно, не едят, но описывать способы потребления не буду.



Есть еще один побочный эффект опасный для лиц традиционной ориентации. Не случайно в воровской среде именно этот наркотик является запрещенным для распространения и потребления в местах лишения свободы, хотя по закону, там все наркотики под запретом.



С начала года в Татарстане задержали 40 «пионеров»

Наркодилеры вербуют «закладчиков», не обращая внимания на возраст. На предложение заработка «курьером» клюет глупая, инфантильная молодежь. Можно сказать, что тут проблемы с воспитанием со стороны семьи и нежелание думать о последствиях.

После задержания такие молодые люди, услышав про срок от 10 до 15 лет, плакать начинают. Уголовный кодекс они не читали и об ответственности ничего не знали...

Наркополицейских тестируют на наркотики не реже двух раз в год, и всегда внезапно, поднимая по тревоге. realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Немало среди таких «закладчиков» и иностранных студентов, в частности кубинцев, а пару раз в месяц ловим на создании наркотайников и несовершеннолетних. За осень с наркозакладками задержали несколько 14—15-летних подростков. Всего с начала года в республике поймали 40 таких «пионеров», в том числе 20 человек младше 16 лет.



«Закладчики» козыряют корочками и фотоколлажами: нередко у курьеров и «закладчиков» при себе имеются удостоверения, которые должны, по их мнению, снять вопросы у полиции. Козыряют липовыми корочками «помощника генпрокурора Чайки», сотрудника аппарата федерального инспектора, один представлялся членом совета ветеранов ФСБ, МВД и прокуратуры, другой — предъявлял удостоверение сотрудника Управления собственной безопасности МВД. Также в ходу — демонстрация «совместных» фотографий с руководством республики, сделанных с помощью компьютерного монтажа.

Впрочем, встречаются и подлинные удостоверения — как с недавним задержанием депутата Госсовета республики.

При этом практически каждый уверяет — наркотики ему подкинули. Даже когда с помощью медиков «контейнер» доставали из желудка, человек уверял — подбросили!

«Сдаем наркотесты минимум два раза в год»

Соблазны в нашей работе велики. Поэтому антикоррупционные проверки и наркотестирование приходится проходить регулярно. Как правило, тесты бывают неожиданными, нас вызывают по тревоге, а потом отправляют сдавать анализы. Минимум два раза в год.

В нашем подразделении зависимых за время моей службы не выявляли, за другие времена говорить не буду. Информации об этом достаточно.



Доминирующим направлением наркотрафика остается «западное» — практически все виды наркотиков и сырья для них поступают из Московского региона и Санкт-Петербурга. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Когда я начинал работу, наркотики передавали из рук в руки и оплачивали наличными. Сейчас это делается через мессенджеры и электронными переводами. С одной стороны, преступники сами «документируют» свои незаконные действия, с другой стороны — они используют все возможности новых технологий, чтобы сохранить анонимность. Так что установить самую верхушку, организаторов бизнеса — это сложная и кропотливая работа.



Откуда и куда везут «дурь». По данным МВД Татарстана, с начала 2023 года в республике смогли перекрыть 24 транзитных и 17 прямых каналов поставки наркотиков. Поскольку наш регион находится в центральной части страны, прямых контрабандных каналов практически нет. Доминирующим направлением наркотрафика остается «западное» — практически все виды наркотиков и сырья для них поступают из Московского региона и Санкт-Петербурга.

В этом году на автомобилях запрещенные вещества пытались провезти через Татарстан в Башкирию, Марий Эл, Ханты-Мансийский округ, Пермь, Челябинск, Новосибирск и в Ивановскую область. Всего из незаконного оборота изъято почти 600 кг наркотических и психоактивных веществ. 80 процентов товара приходится на синтетику, 20 — наркотики растительного происхождения.

«Белый китаец» и черные химики

Оперативник наркополиции рассказывает, что еще один тренд современного рынка запрещенных веществ — это расширение производства. Большинство нарколабораторий по-прежнему выявляют в Подмосковье, однако химичат и на местах. Причем по той же сетевой технологии — получают полуфабрикаты из Москвы и Питера и доводят их до конечной стадии на месте:

«Производство пошло в рост примерно 5 лет назад. Но на самом деле было всегда. Еще в начале 90-х на всю страну прогремел синтезированный тремя казанскими студентами-химиками и их московскими партнерами из МГУ и Медакадемии наркотик «Белый китаец». Золотые медалисты, призеры Всесоюзных олимпиад организовали его производство здесь, а на сбыт отправляли в Москву. Набрать масштабы производство не успело — последовала серия смертей от передозировки, и к делу подключились московские чекисты, которые вместе с казанскими силовиками смогли установить связь талантливых химиков с ОПГ. Выяснилась и причина смертей — синтетика внешне была похожа на героин, чем пользовались наркоторговцы, а потребители даже не догадывались, что привычная доза может оказаться последней.

Самым крупным успехом в работе стала ликвидация лаборатории за пределами Татарстана — в Подмосковье, там было изъято более 110 кг синтетических наркотиков. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД по РТ

Версия об ошибке «закладчика». Кстати, есть предположение, что 13 человек в Астраханской области могли погибнуть из-за ошибки «закладчика» — тот перепутал и оставил вместо мефедрона метадон.



В Европе и США именно метадон в свое время был выбран для заместительной терапии с учетом рекомендаций ВОЗ, сторонники такого метода были и в Казани, однако противников фактической легализации тяжелого наркотика было больше. И Россия не согласилась использовать эту методику. На Украине такое замещение работало.

Шесть кустарных производств ликвидировали в этом году на территории Татарстана силами наркоконтроля, на месте изъяли почти 18 кг готового продукта и более 600 литров прекурсоров.

Но самым крупным успехом в нашей работе в 2023 году стала ликвидация лаборатории за пределами Татарстана — в Подмосковье, там было изъято более 110 кг синтетических наркотиков. Лаборатория снабжала товаром интернет-магазин, работавший в нескольких регионах страны.

5 кг синтетики привели в Балашиху. Разработкой этого канала я занимался несколько месяцев. 15 февраля этого года на казанском стационарном посту сотрудники ГАИ задержали «Вольво» 43-летнего москвича. Поскольку тот нервничал, решили досмотреть машину и обнаружили шесть упаковок под задним пассажирским сиденьем. Эксперты установили — это синтетический наркотик PVP весом более 5 кг.

Задержанный не стал отпираться, ранее его уже ловили на наркопреступлениях, и он понимал, чем грозит новое дело. Он рассказал, что нашел работу перевозчика в интернет-магазине и за день до задержания забрал оптовую партию в лесопосадке под Москвой. Доставить ее должен был в Башкирию и там, в пригороде Стерлитамака, сделать несколько закладок, передав оператору их координаты.



Максимальное наказание за производство наркотиков в особо крупном размере в составе группы — 20 лет колонии. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД по РТ

Разработка была непростой, но в итоге удалось выйти на подпольного химика — 36-летнего уроженца Украины, который успел получить гражданство РФ и осесть в Балашихе. Там же, в Балашихе, в одном из гаражных боксов совместно с коллегами из Главного управления наркоконтроля МВД России наши сотрудники нашли подпольное производство. Задержанный химик назвался лаборантом интернет-магазина, сообщив, что занимался оборудованием помещения под кустарную лабораторию, самим наркопроизводством и передачей «продукции» бесконтактным способом другим «работникам» веб-маркета.



Максимальное наказание за производство наркотиков в особо крупном размере в составе группы — 20 лет колонии.

Чем пахнут наркоманы и помогают ли им «12 шагов»

Все химические наркотики выдает запах, очень сильный. Причем у тех наркоманов, кто потребляет долго, специфический запах выделяется даже с потом. От героиновых в свое время пахло уксусом и собакой, поскольку они и не мылись. От нынешних, зависимых от синтетики, несет чем-то похожим на ацетон.

Хочу сказать, что сейчас довольно много латентных наркоманов, потребляющих время от времени. Но зависимость формируется и у них.

Ни один наркоман больным себя не считает. realnoevremya.ru/Максим Платонов

У каждого из наших оперативников есть те, кого задерживали не по одному разу. И самое интересное — некоторые после освобождения говорят нам: «Спасибо! Если бы тогда не посадили, все могло закончиться намного хуже». Порой после выхода на волю обращаются за помощью, чтобы устроиться и не возвращаться к старому.

Ни один наркоман больным себя не считает: если говорить о программе реабилитации «12 шагов», которую используют при лечении и реабилитации зависимых, то в случае с наркоманами она себя оправдывает. Как и порой жесткие методы реабилитационных центров. Чтобы побороть постоянное желание наркомана, нужно его физически загрузить.



При этом, по моему мнению, такое лечение нельзя отдавать на откуп частным клиникам. Должен быть серьезный государственный контроль и ответственность со стороны родственников. Если человек не способен осознать проблему и признать, что он болен, а поверьте — ни один наркоман больным себя не считает, может, нужно признать его недееспособным на какое-то время?

Сообщество «Анонимных наркоманов» тоже спасает людей, дает возможность поддерживать друг друга. И хочу сказать, мы знаем, где проводятся их встречи, и не мешаем людям лечиться — не проводим там оперативные мероприятия. Если нет информации, что человек идет туда с наркотиками.

Лишней информации для наркополиции нет. Чаще всего анонимные сообщения по фактам сбыта, производства, хранения наркотиков поступают на «телефон доверия» МВД по РТ — (843) 291-20-02. Информация проверяется сотрудниками полиции. Если же требуется немедленный выезд на место происшествия — лучше звонить по номерам 02 и 112. Дежурный оператор направит на место наружные наряды полиции и подключит оперативных сотрудников.

Практика показывает, что лишней информации для наркополиции не бывает. Оперативная работа не всегда предполагает быстрый результат.