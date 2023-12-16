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И что с этим делать: манипуляции

07:00, 16.12.2023 3 Сюжет: И что с этим делать
И что с этим делать: манипуляции
Фото: Евгений Федоров/realnoevremya.ru

«Манипуляторов — легион. В каждом из нас живет манипулятор, который бесконечно применяет всяческие фальшивые трюки с тем, чтобы добиться для себя того или иного блага», — пишет американский психолог Эверетт Шостром. Все мы без исключения манипулируем. Разница лишь в том, осознаем мы это или нет, удается ли нам быть в открытом разговоре или нет. Как выглядит манипулятивное поведение, почему люди предпочитают скрытое воздействие открытому диалогу, как увидеть свои манипуляции — в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала вместе с Ириной Телегиной, бизнес-тренером, психологом, директором компании «Искусство тренинга».

Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy. Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений: alsina.gazizova@gmail.com.

Интернет-газета «Реальное время»
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:31
    Женщины все манипулятором.
    От природы заложено.
    Мужики через одного. Остальные глупые?
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    Анонимно 12:01
    мужики тоже еще те манипуляторы! ох какие они манипуляторы! особенно, когда женщина в декрете
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  • Анонимно 13:27
    Манипулятор живёт в каждом из нас. Это не зависит от пола. Главное научиться не вестись на манипуляции других!
    P.S. А статья хорошая.
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