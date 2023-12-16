И что с этим делать: манипуляции
«Манипуляторов — легион. В каждом из нас живет манипулятор, который бесконечно применяет всяческие фальшивые трюки с тем, чтобы добиться для себя того или иного блага», — пишет американский психолог Эверетт Шостром. Все мы без исключения манипулируем. Разница лишь в том, осознаем мы это или нет, удается ли нам быть в открытом разговоре или нет. Как выглядит манипулятивное поведение, почему люди предпочитают скрытое воздействие открытому диалогу, как увидеть свои манипуляции — в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала вместе с Ириной Телегиной, бизнес-тренером, психологом, директором компании «Искусство тренинга».
Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy. Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений: alsina.gazizova@gmail.com.
комментарии
От природы заложено.
Мужики через одного. Остальные глупые?
P.S. А статья хорошая.