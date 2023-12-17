Почему мы манипулируем. Как распознать в себе токсичность

Все манипулируют всеми. Чаще всего неосознанно. Но иногда к такому поведению прибегают специально и регулярно

Фото: Евгений Федоров/realnoevremya.ru

Отношения с манипулятором разрушительно сказываются на психике и способны подорвать самооценку человека. Как выглядит манипулятивное поведение, почему люди предпочитают скрытое воздействие открытому диалогу, как увидеть свои манипуляции в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала вместе с Ириной Телегиной, бизнес-тренером, психологом, директором компании «Искусство тренинга».

«В каждом из нас живет манипулятор»



«Манипуляторов — легион. В каждом из нас живет манипулятор, который бесконечно применяет всяческие фальшивые трюки с тем, чтобы добиться для себя того или иного блага», — пишет американский психолог Эверетт Шостром в своей книге «Человек — манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации». Все мы без исключения манипулируем. Разница лишь в том — осознаем мы это или нет, удается ли нам быть в открытом разговоре или нет.

Итак, определимся, что есть манипуляция. Это попытка скрыто воздействовать на человека ради личных целей и интересов. Причем встречается она во всех сферах жизни.

— Есть определенные признаки, которые могут нам подсказать — что-то не так. Например, если знакомый вам человек вдруг начинает вести себя по-другому, неестественно: говорил с определенным темпом, а стал — намного быстрее, даже волнуясь, или, наоборот, как-то замедлил свою речь, как-то отвлекаясь, ведя себя растерянно или демонстрируя равнодушие. Это может быть громкость речи, сокращение дистанции или ее увеличение. Допустим человек кладет вам руку на плечо и вкрадчиво говорит: «Хочу сообщить тебе кое-что важное». Это все указывает нам на то, что человек уже начал свой манипулятивный ход, — рассказывает Ирина Телегина.

скриншот realnoevremya.ru кадра видео www.youtube.com/@rv_culture

При манипуляции происходит достаточно специфический обман, когда чужую волю и реализацию чужих желаний человек начинает считать своими, причем абсолютно искренне. По факту эти желания могут противоречить его истинным ценностям, но ему кажется, что это именно его выбор. В этом и есть ключевой принцип манипуляций.

Можно назвать огромное количество ситуаций, в которых возникает манипуляция, но у них у всех есть общие черты: манипулятор вынуждает вас действовать против вашей воли, подталкивая к действиям и суждениям искусственно. Жизненный опыт каким-то образом убедил его в том, что манипуляция — лучший способ получить то, что хочешь. Поэтому важно, анализируя принятые решения, обращать внимание на то, самостоятельно ли вы их приняли.

— При манипуляции происходит игра на наших душевных струнах, — рассуждает Ирина Телегина. — Человек осознано или нет затрагивает их, добиваясь целей. Первая струна — наши гордыня, самолюбие, самооценка. Это классика. А обращаются к этой струне через лесть. Еще Крылов сказал: «И в сердце льстец всегда отыщет уголок». Вторая струна — человеческое любопытство. Если есть какая-то тайна, что-то нам неизвестное, эксклюзивное, мы можем на это поддаться. Третья, двусторонняя — чувство вины и, с другой стороны, чувство жалости. Человек или взывает нас к жалости, или заставляет почувствовать себя виноватым.

Евгений Федоров/realnoevremya.ru

Что же с ними делать? Для начала — не давайте убедить себя, что вы во всем виноваты. Вы знаете, что этот человек — манипулятор, поэтому любые его высказывания о вашей сверхчувствительности, забывчивости или нелогичности ничего не стоят. Важно верить собственному восприятию ситуации. У каждого манипулятора есть свои любимые стратегии — попробуйте научиться распознавать их и заранее планировать ваши ответные реакции.



Поберегите себя. Главное, остановить процесс

Через свои ощущения манипуляцию можно распознать по вдруг возникшей двойственности.

— Когда мы не можем понять, что сейчас чувствуем, положительные или отрицательные эмоции, или и те и другие одновременно в ответ на поведение, слова человека. Здесь однозначно нужно остановиться и задать себе вопрос — что сейчас происходит? Не нужно уходить в эти эмоции, пытаясь в них разобраться. В этом и заключается механизм манипуляции. Пока вы пытаетесь понять свое состояние: мне сейчас хорошо или плохо, мне это нравится или нет, как раз в этот момент манипулятор уже начинает добиваться своего, — говорит Ирина Телегина.

По ее мнению, если мы понимаем, что нами манипулируют, не нужно сразу геройствовать и стараться перевести человека в конструктивное русло. Быстро он не сдастся, особенно когда не осознает, что он в действительности манипулирует. Поберегите себя. Главное, остановить процесс. Это уже будет победа для вас. Если это близкий человек и вам важно перейти в открытую коммуникацию — двигайтесь постепенно.

скриншот realnoevremya.ru кадра видео www.youtube.com/@rv_culture

Ирина Телегина рекомендует техники выстраивания психологической защиты.

«Бесконечное уточнение». Например, руководитель на выполненную вами работу говорит, что все ерунда, ничего не подходит. Вы пытаетесь прояснить, что именно его не устраивает. Скорее всего, вы услышите, что все не устраивает, поэтому — бесконечное уточнение. Важно уточнять максимально нейтрально, иначе мы сами начнем в ответ манипулировать. «Заезженная пластинка». Ровно то же самое, но когда мы сами хотим до человека донести какую-то свою мысль, пока он бурлит в своих эмоциях, тем самым манипулируя, пытаясь, например, вызвать у вас чувство вины. «Сужение области разговора». Это когда мы возвращаем разговор в нужное русло, не реагируя, например, если нам начинают что-то припоминать или выводить нас на эмоции. «Техника «английского профессора». Когда мы открыто заявляем о своих, например, особенностях, деликатно отстаивая свои границы. Допустим, во время выступления на комментарий о том, что вы говорите быстро — отвечаете: «Простите, но это мой темп речи». «Прямой вопрос манипулятору». Для этого нужно набраться смелости, но это работает безотказно: «Что ты сейчас хочешь услышать в ответ?», «Для чего ты сейчас задаешь этот вопрос?», «С какой целью ты так себя сейчас ведешь?». Только не спрашивайте человека: «Зачем ты мной манипулируешь?». В этом есть определенная оценка. По возможности нужно действовать безоценочно.

Не бывает позитивной манипуляции

Что касается нас самих, при распознавании в себе токсичности очень важна осознанность. «Как только я признаюсь, хотя бы только себе — что, да, я манипулирую своим ребенком, да, я иногда манипулирую своим мужем — это уже полдела, — считает Телегина. — Когда мы переводим процесс в осознанный уровень, мы можем это контролировать. А когда мы не осознаем — это нам неподконтрольно, и мы не понимаем, куда это приведет. Когда мы про себя это понимаем, то можем признаться, что, например, мне так проще или я так успокаиваюсь. По крайней мере, я понимаю что я делаю и зачем».

Евгений Федоров/realnoevremya.ru

Важно помнить — не бывает позитивной манипуляции. «Я это делаю во благо ребенка, ради нашей семьи, нашей дружбы. Нет. Это всегда скрытое воздействие, и оно разрушительно. Призывать ребенка к осознанности, внимательности, чтобы он убирался в комнате, делал уроки без напоминания, сравнивать его с кем-то. Почему мы так делаем? Чаще всего из-за страха, что я окажусь несостоятельным родителем. Или мне надоело, что ему нужно напоминать, а мне хочется больше отдыхать и удобного ребенка. Важно себе честно отвечать на вопрос — зачем я это делаю», — считает Ирина Телегина.



А для того, чтобы отказываться от манипуляции, по ее мнению, важно взращивать в себе любовь к жизни. «Чем больше у нас будет позитивного начала, тем меньше захочется скрыто воздействовать на других. Увереннее и спокойнее будете себя чувствовать», — говорит Телегина.

Американский психолог Эверетт Шостром рассуждает о том, что современный человек в результате своего бесконечного манипулирования теряет возможность выражать себя прямо и творчески, переходя на уровень автомата, который все свое время тратит на то, чтобы удержать прошлое и застраховать будущее. «Да, он часто говорит о своих чувствах, но редко их испытывает. Он любит поговорить о своих тревогах, но честно повернуться к ним лицом и попытаться от них избавиться он не может», — пишет Шостром.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Telegram-канал: https://t.me/alsina_psy Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений alsina.gazizova@gmail.com