Номера купца Шагиахметова в центре Мамадыша возьмут под охрану государства

Выявленный ОКН намерены включить в единый государственный реестр памятников истории и архитектуры

Фото: скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Номера купца Шагиахметова в Мамадыше могут быть включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. В заключение акта государственной экспертизы говорится о том, что объект соответствует всем критериям и обладает историко-культурной ценностью. Второму выявленному памятнику — спиртзаводу маркизов Паулуччи в Верхнеуслонском районе повезло меньше: он практически полностью утрачен, поэтому комиссия не сочла целесообразным его включение в реестр. Подробнее об этих объектах и их нынешнем состоянии — в материале «Реального времени».

«Облик изменен или утрачен»

Здание, в котором размещались номера купца Шагиахметова, сейчас находится в аварийном состоянии. Собственником особняка в исторической части Мамадыша на улице Советской является муниципальное образование. Историческое сооружение включили в список вновь выявленных объектов культурного наследия решением Министерства культуры РТ еще в 2002 году. С тех пор предмет охраны не был утвержден, границы территории не установлены. Недавно объект прошел государственную историко-культурную экспертизу, исполнителем которой выступила эксперт Лейсан Ахтямова.

Исследования показали, что облик фасадов здания изменен или утрачен. В частности, не сохранились арочные боковые проемы первого этажа, металлические ворота торговой лавки, исторические крыльца, демонтирован аварийный боковой пристрой с лестницей и проходом в гостиничные номера, кроме того неоднократно меняли кровлю.

Здание, в котором размещались номера купца Шагиахметова, сейчас находится в аварийном состоянии. скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Задержавшаяся реконструкция



Дом, в котором размещались номера купца Шагиахметова, был построен во второй половине XIX века. Тогда домовладение принадлежало сыну Мамадышского купца И.А. Нехезину. В 1865 году он задумал пристройку каменного двухэтажного дома с подвалом и воротами. Здание и его территория на тот период представляли собой прямоугольный участок 12 х 4 сажени, вытянутый в глубину квартала, с главным домом и воротами, деревянным флигелем, службами по периметру участка в глубине двора.

Позднее дом и участок перешли во владение купца Шагиахметова, который расширил первоначальное строение двухэтажной кирпичной пристройкой. На первом этаже располагались торговые помещения, на втором — гостиничные номера. Сам Шагиахметов жил во флигеле, расположенном во дворе. К зданию с левой стороны примыкала торговая одноэтажная лавка, а справа он был соединен с домом купца, хлеботорговца Захарова. Оба соседних строения схожи по своему архитектурному облику. Дом хлеботорговца также был построен во второй половине XIX века.



После 1917 года дом был национализирован советской властью и еще несколько лет использовался под гостиницу, позднее на первом этаже открылся магазин. Ориентировочно в тот же период был утрачен балкон над главным входом.

После 1917 года дом был национализирован советской властью и еще несколько лет использовался под гостиницу. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Сносить и переделывать запрещается



По словам эксперта, еще до начала реставрации соседнего дома Захарова, у гостиницы Шагиахметова уже был сломан боковой пристрой с лестницей и проходом в гостиничные номера. При приспособлении соседнего дома под музей два дома хотели соединить воротами с калитками, которых раньше здесь не было, вместо бывшего парадного входа в дом с металлическим навесом на криволинейных кронштейнах. Но эти решения не были реализованы.

После проведения государственной историко-культурной экспертизы было принято решение о том, что под запрет попадает снос самого объекта культурного наследия, ведение хозяйственной деятельности, которая может причинить ему вред. Также здесь запрещается возводить объекты капитального строительства, искажать традиционные характеристики эволюционно сложившейся композиции застройки.

До начала реставрации дома Захарова у гостиницы Шагиахметова был сломан боковой пристрой с лестницей и проходом в гостиничные номера. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

«Старик Тетюш, старик Лаиш и старик Мамадыш»



Мамадыш — одно из 13 исторических поселений Татарстана. Согласно летописям, город появился в конце XIV века. В одной из наиболее широко распространенных легенд, сохранившихся в письменных источниках, говорится: «Старик Тетюш с поколением своим очутился у оврага Булги и стало селение Тетюш… Старик Лаиш со своим поколением поселился на берегу Белой реки (Камы) и стало селение Лаиш… Старик Мамадыш остановился на реке Нократ (Вятка) и стала деревня Мамадыш…»

Петр Знаменский в своей книге «Казанские татары» 1910 года, ссылаясь на средневекового историка Хисам-ад-Дина, пишет: «Починок Мамадыш основан на пустоши на правом берегу р. Вятки при впадении в нее речки Ошмы татарином Мамадышем, выселившимся сюда после разорения г. Булгар ханом Тамерланом в конце XIV века (1391 год)».

Скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Название города Мамадыш связывается с именем человека. Имя собственное Мамдяш, Мамяш было широко распространено среди булгарского населения. По указу императрицы Екатерины II об образовании губерний с уездами в их составе, 28 сентября 1781 года село Мамадыш было возведено в ранг уездного города Казанского наместничества, а с 1796 года — Казанской губернии.



Сейчас Мамадышский район занимает часть земель древней Булгарии на берегах рек Кама и Вятка. Район образован в 1931 году.

Спиртзавод маркизов Паулуччи

Второй объект — спиртовой завод маркизов Паулуччи в деревне Гребени Верхнеуслонского района был включен в список вновь выявленных памятников Татарстана в 2002 году. Предмет охраны для него также не разрабатывали и не утверждали. Границы территории не определены.

Гребени — деревня на берегу Куйбышевского водохранилища в 33 км к югу от Верхнего Услона. Как сообщается в исторических сведениях о выявленном ОКН, по одним данным, в 1869 году официальным владельцем Свияжского имения более чем в 6000 десятин земли и получателем огромных выкупных платежей с крестьян сел Шеланги, Гребеней, Ташевки, Матюшино стал Александр-Николай Филиппович Паулуччи и его двое сыновей. Другие архивные материалы свидетельствуют, что легитимным владельцем имения была супруга главы семьи — маркиза Елизавета Михайловна Паулуччи, она же Елизавета Михайловна Мартынова, племянница дуэлянта Мартынова, убившего Лермонтова в Пятигорске, уточняет эксперт.

Другие архивные материалы свидетельствуют, что легитимным владельцем имения была супруга главы семьи — маркиза Елизавета Михайловна Паулуччи. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Известно, что, получив имение в наследство, маркиза стала усиленно развивать промышленность, строительство и транспорт. В 1891 году построила винокуренный и ректификационный завод Гребеневский №1, и он дал первую продукцию. Завод возвели у подножия холмов по правому берегу речки Гребенки.

— В рекламных изданиях Российской империи сообщалось, что на заводе два двигателя, паровой и нефтяной, мощностью 42 лошадиные силы и работает 40 человек, которые могли выпустить 100 000 ведер ректификационного спирта. Завод работал 200 дней в году, на производстве было занято от 30 до 40 рабочих, имелось два паровых двигателя, — говорится в акте ГИКЭ.

На заводе работало 40 человек, которые могли выпустить 100 тысяч ведер ректификационного спирта. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Спиртзавод активно сотрудничал с Казанским пороховым заводом, поставляя спирт для военных нужд. Продукцию предприятия использовали в оборонных и медицинских целях, (ректификат высшей очистки поставлялся в аптеки Казани и Москвы), а также в пищевой промышленности. С приходом советской власти власти управляющему удалось сохранить завод в рабочем состоянии. Расцвет Гребеневского спиртзавода пришелся на военные годы. Здесь работали многие эвакуированные с территорий, занятых врагом. Помимо основной продукции, спирта сырца и спирта ректификата, завод выпускал водку «Московская» емкостью 0,5 литра (1021 декалитр), 0,25 литра (584 декалитра).

Закрыли предприятие в 1986 году, и с этого момента исторические постройки маркизы Паулуччи начали приходить в запустение. Заброшенное здание быстро разрушалось.

С 1986 года постройки маркизы Паулуччи начали приходить в запустение. Заброшенное здание быстро разрушалось. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

В 2013—2014 годах каменные стены были самовольно разобраны, строительный материал вывезли неустановленные лица. В 2016-м сохранялся лишь фрагмент одного из углов здания, которое было сложено из крупных блоков известняка.

В настоящее время территория, на которой располагались строения спиртзавода, свободна от застройки и не благоустроена. К сожалению, на сегодня объект физически утрачен, поэтому комиссия вынесла по нему отрицательное заключение, отказав во включении в единый реестр памятников.