Лаура Жунусова, WeProject: «В настоящее время мы наблюдаем рост интереса к СМИ на национальных языках»

Основатель медиапроекта из Центральной Азии рассказала о пересечении культур в медийном контенте и специфике работы

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Лаурой Жунусовой

Развитие креативной индустрии в Центральной Азии набирает обороты, привлекая внимание как в России, так и на западных рынках. Это открывает новые возможности для тех, кто специализируется на информационных услугах в данной сфере. Об этом говорит Лаура Жунусова, основатель сети разнообразных медиа-инициатив, самый известный из которых — WeProject, ориентированный на аудиторию Центральной Азии. В интервью «Реальному времени» Жунусова рассказала об опыте работы на международном уровне и обсудила особенности создания популярного контента.

«Нет существенного различия в восприятии информации между нашей и западной аудиторией»

— Отличаются ли СМИ Центральной Азии от российских?



— Я считаю, что медиа Центральной Азии мало чем отличаются от татарстанских СМИ, учитывая нашу культурную близость. Мы работали в Татарстане, создавая серии материалов для креативной аудитории этого региона, и не заметили значительной разницы в интересах. Темы, которые актуальны для России и Татарстана, также важны для аудитории Центральной Азии. Однако у нас есть свои культурные особенности. К примеру, наша кочевая традиция прививает любовь к перемещениям, что отражается в наших цифровых медиа. Активная миграция, особенно в поисках карьерных и образовательных возможностей, занимает важное место в жизни наших людей. Темы, связанные с образованием, карьерой и улучшением жизни, пользуются большим интересом у нашей аудитории. К тому же, особенно в Узбекистане, большая часть населения — это молодежь, что также отличает нашу аудиторию от российской.



предоставлено realnoevremya.ru Лаурой Жунусовой

— А что насчет отличий от европейских СМИ?

— Европейские СМИ, вероятно, более толерантны к определенным темам, которые мы, в силу нашей восточной культуры, не освещаем столь открыто. Но я не замечаю значительных различий с этой точки зрения. Мы в WeProject тщательно изучаем западные ресурсы и ориентируемся на них, но при этом не видим каких-то существенных отличий в информационной подаче или восприятии аудитории. Интернет сильно стер границы за последние пять лет, и я считаю, что нет существенного различия в восприятии информации между нашей и западной аудиторией.

В Центральной Азии креативная индустрия активно развивается и пользуется спросом, как в России и на западных рынках. Мы говорим здесь о дизайнерах, видеографах, художниках, музыкантах и всех тех, кто вносит вклад в такие сферы, как юмор и мода. Эти направления активно покупаются западным миром, что вливает новую кровь в индустрию и способствует росту этого сегмента. Кроме того, большая миграция из России в последние два года способствовала образованию сильного кластера в этой области.

Государство также активно поддерживает этот рост, запуская программы по поддержке креативной индустрии, и планирует построить большие хабы для представителей этой сферы. Подобно IT-хабам, которые уже есть в каждой стране, они предложат значительные налоговые преференции для развития проектов. Государство видит в этом огромный потенциал, особенно учитывая большое количество молодежи в регионе. Наша цель — сбалансировать развитие креативной и IT-индустрии.

«Аудиторию больше интересуют местные новости»

— В чем основная идея ваших медиа?



— Наша идея была в том, чтобы создать нечто иное. Мы также решили заявить о себе как о СМИ, которые не публикуют негативные новости. У нас нет сообщений о происшествиях, криминале, политике, религии, ни желтой прессы, ни кликбейтных заголовков. Это решение оказалось успешным: мы являемся номером один в лайфстайл-сегменте, что показывает, что аудитория ищет позитив и устает от негатива в новостях. Мы стараемся сохранять позитивную направленность наших материалов. Это также привлекательно для рекламодателей, которые ищут платформы для поддержания своей репутации.

Отмечу еще один важный момент. За последние два года мы заметили, что аудиторию больше интересуют местные новости. В Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Татарстане люди стали больше обращать внимание на то, что происходит в их регионах. Это значит, что мировые и СНГ-новости теряют свою актуальность по сравнению с локальными событиями

предоставлено realnoevremya.ru Лаурой Жунусовой

— А какой контент наиболее популярен у вашей аудитории?

— Наша ключевая аудитория — это люди в возрасте от 25 до 34 лет. Это активная молодежь, и темы, связанные с карьерным ростом и образованием, всегда привлекают их внимание.

В своей медиасети мы выделили два отдельных проекта. Один из них — The Tech, посвященный технологиям. В нашем регионе IT-индустрия активно развивается, привлекая много специалистов и бизнесов. Мы заметили, что люди связывают свое карьерное будущее с технологиями, и не только в возрастной группе 25—34 года. Истории о людях, которые в 40 лет кардинально меняют свою жизнь, начиная работать в IT, особенно популярны.

Мы также изменили подход к созданию контента, делая акцент на историях людей без прямого формата «вопрос-ответ». Это позволяет нашим читателям лучше понимать и воспринимать информацию. Наша цель — донести эти истории до людей, и этот формат действительно нравится нашей аудитории. В последние два-три года мы также активно экспериментируем с социальными сетями, адаптируя контент под различные платформы. Мы понимаем, что аудитория меняется, и мы стремимся не потерять ее, а наоборот, расширить.

realnoevremya.ru/Максим Платонов





«Русский язык остается важным для общения»

— Насколько популярны, по-вашему, СМИ на национальных языках?

— В настоящее время мы наблюдаем рост интереса к СМИ на национальных языках.

Мы запустили проект на казахском языке, что соответствует предпочтениям нашей молодой аудитории. Все больше контента создается и потребляется на казахском языке. Тем не менее русский язык остается важным для общения, особенно учитывая привлечение аудитории из Узбекистана и Кыргызстана. В каждом регионе мы создаем проекты на местных языках, например, в Узбекистане основные медиа площадки ведутся на узбекском языке.

Telegram является ключевой площадкой в Узбекистане, где миллионные каналы являются обыденностью, причем в основном на узбекском языке. Несмотря на это, креативная часть населения, потребляющая наш контент, делает это на русском языке. Такая же ситуация наблюдается в Таджикистане и Азербайджане, в этих странах мы открылись в этом году.



— Чем еще, кроме языка, отличаются аудитории в разных странах?

— Наша активная аудитория — это предприниматели и люди с активной социальной позицией. Они ищут материалы, которые раскрывают темы, важные для их бизнеса и других сфер жизни.

Однако некоторые темы, связанные с нашим восточным менталитетом, не находят отклика. Например, юмор на тему семьи, распространенный среди российских стендаперов, не вызывает смеха у нашей аудитории, так как существуют культурные табу на такие темы.

Часть нашей аудитории получила западное образование, поэтому западная культура и темы, такие как музыка, фильмы и книги, ей близки. Но в то же время мы видим растущий интерес к нашей собственной культуре, истории и природе. Национальная одежда, созданная местными стилистами и дизайнерами, фильмы и картины пользуются большим спросом. Это отражает мультикультурность Казахстана и сочетает в себе традиции и современность.

предоставлено realnoevremya.ru Лаурой Жунусовой

«Культура рекламы должна формироваться участниками рынка»

— В России есть закон, согласно которому, все рекламные материалы должны обязательно маркироваться и загружаться в специальную систему. Есть ли подобное у вас в Казахстане?



— В Казахстане был принят обновленный закон о рекламе, который теперь активно контролируется. Хотя у нас нет специализированной системы для проверки рекламных материалов, мы обязаны маркировать все наши рекламные сообщения. Предложенные способы маркировки довольно гибкие и адекватные, например, использование тегов. Рынок воспринял это без сопротивления. Одним из требований закона является необходимость представления рекламы на двух языках — казахском и русском, что уже давно является нормой в рекламной индустрии. В целом, я считаю, культура рекламы должна формироваться участниками рынка.

— Как обстоят дела с кадрами? Нет ли кадрового голода?



— Мы, как и многие другие, сталкиваемся с проблемой кадрового голода, которая характерна для всего человечества и любой профессии. Одна из специфических проблем для нас заключается в том, что образование, предлагаемое университетами, часто не соответствует реальным требованиям рынка. Поэтому мы вынуждены заново обучать сотрудников на практике.

Мы сотрудничаем с университетами, которые осознают эту проблему и готовы обучать студентов современным технологиям создания контента. Это не массовое явление, но университеты постепенно начинают адаптироваться к изменениям.

Что касается найма сотрудников, у нас нет проблем с привлечением людей, желающих работать в наших проектах. Среди молодежи сохраняется большой интерес к работе в нашей сфере, что, конечно же, не может нас не радовать.

