Было Чучело, стало — Пугало

ТЮЗ сделал спектакль по мотивам советской повести о школьном насилии

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой казанского ТЮЗа. Автор: Ирина Ерохина

Казанский ТЮЗ представил первую премьеру сезона — свою версию «Чучела» по мотивам повести Владимира Железнякова под над названием «Чучело. Квартирник» написала Анастасия Чернятьева. В нем историю Лены Бессольцевой сочетается с историей Пугала, которую тоже зовут Лена.

Многоголосый хор

Железников предварял одно из изданий повести рассказом: после того, как Ролан Быков решился снять по ней фильм, начальник на киностудии сказал автору: ««Будем снимать. У меня за это время внук вырос… Такой же…».

Школьное насилие из замалчиваемой темы превратилась с момента выхода картины в 1983-м в постоянно проговариваемую, слово «буллинг» теперь произносится не только касаемо учебных заведений. Драматург Анастасия Чернятьева родилась в Тюмени, учился в Екатеринбурге у Николая Коляды в театральном институте (к слову, местный ТЮЗ в прошлом тоже «Чучело» поставил). Она написала по повести свою версию событий.

В нем как бы две истории, похожие друг на друга. Одну начинает рассказывать местный сторож Валя. У Железнякова он был школьником, который собак за деньги на живодерню носил. А здесь он обнаруживает в охраняемом им пространстве подростков (а дом тот, Бессольцевых, в которых жили дедушка Николай Николаевич и внучка Лена). Дети собрались поиграть на инструментах. Тогда он берет бас-гитару и начинает рассказывать про случай в его молодые годы. За всем эти наблюдает, иногда подключаясь Пугало, тоже Лена (Полина Малых). Над ней постоянно насмехаются одноклассники.

В целом, знакомый сюжет узнается. Новая нескладная девочка пришла в класс. Ее дедушка известен как «заплаточник», потому что носит старое пальто. Она влюбляется в Диму Сомова, который один раз в сквере дал ей сапоги с шерстяными носками. Там одноклассники зарабатывали деньги, чтобы поехать в Москву. Потом все сбежали с урока, Дима вернулся за деньгами и сдал всех классной руководительнице. Но Лена взяла вину на себя и ей объявили бойкот. А Дима все не мог признаться — и дела пошли слишком далеко.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой казанского ТЮЗа. Автор: Ирина Ерохина

А герои кто

Героиня Малых явно не вдохновляется хитрым кино-образом Кристины Орбакайте. У нее широкое платье, она поет с дедушкой песни под гармонь и глядит на мир большими глазами. Когда в конце мы видим, это не просто чучело горит — это полыхает Жанна д'Арк за свои идеалы.

Функцию дедушки (Евгений Царьков) в этом спектакле понять не просто. Вроде бы он нужен, воплощая некую постоянную доброту. Но Лена не рассказывает, как это было в первоисточнике, историю деду. Историю рассказывают зрителям. Да, старшее поколение произнесет известный монолог о том, что он-то верил, что Лена будет жить в этом доме. Но времена и впрямь наступили другие.

На сцене постоянно находятся шесть человек. Их действия выстроены, как в сюите (это же квартирник). Даже если не играет музыка, то пауз и длиннот здесь нет. Все, чтобы школьники в зале не отвлекались.



Валька (Алексей Зильбер) берет бас-гитару — и понеслась. У него одна роль. Также как и у Димки Сомова (Даниил Кукушкин), играющего на гитаре.

Остальные герои объединяют по несколько персонажей. Мария Мухортова берет на себя и волевую Железную Кнопку и красавицу Шмакову, и просто Красавицу. Эльвина Сафина — это и верзила Попов, и хулиган Рыжий, и учительница Маргарита Ивановна, и исполнитель на терменвоксе. Ярослав Кац — и силач Лохматый, и чудаковатый Васильев.

Напомним, что у Железнякова у каждого героя были свои образы — безжалостная Кнопка, верящий только в силу Лохматый, использующая мальчиков Шмакова, ценящий только деньги Валька. Также у него был сюжетный поворот, связанный с тем, что Шмакова и Попова также знали, кто рассказал правду. Но использовали эту правду в своих целях.

Здесь на подобные элементы времени не остается, в спектакле на первый план выходит некая общая Сила, которая, как известно, Победила. Все главные герои — жертвы. Безусловная — Лена, которая напрасно поверила в доброту. Не пошедший против Коллектива Сомов. И Валька, который теперь сторожит никому не нужный дом.

На бормощущем что-то Валентине спектакль и заканчивается. Что будет с Пугалом? Этого мы не знаем. Порой даже трудно объяснить, в чем мотивы героев, поступающих так или этак. Потому что у насилия нет оправдывающих мотивов.

На спектакль ходят школьники с классными руководителями. И среди них немало Сильных, достаточно Слабых, но все они — Жертвы.