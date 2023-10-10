Татары Оренбуржья — коренные жители области

Есть мнение, что татары поселились в Оренбуржье в середине XVIII века, когда в регионе начали строить столицу губернии. Однако ряд исследователей отмечает, что задолго до этого события в степях современной Оренбургской области и южнее обитали различные кочевые тюркские племена, в том числе предки современных татар. Подробнее об этом рассказывает в дзен-канале «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани АН РТ сотрудник отдела новой истории Сайрус Хамидуллин.

Многие люди, в том числе некоторые историки, считают, что появление татар в Оренбургской области связано со строительством столицы Оренбургской губернии и указом императрицы Елизаветы Петровны о создании Сеитовской слободы в середине 18 века, где должны были жить татарские купцы, торговцы и ремесленники. Они, по замыслу российского правительства, должны были налаживать торговлю империи со Средней Азией, узбекскими ханствами и Индией. Однако задолго до этих событий и указов в степях современной Оренбургской области и южнее обитали различные кочевые тюркские племена, в том числе предки современных татар. Они входили в состав Тюркского каганата (6—7 веков н. э.). Если посмотреть на карту Золотой Орды 13—14 веков, то мы увидим, что территория современной Оренбургской области находилась в самом сердце этого мощного государства. После распада Золотой Орды эти земли входили в состав Ногайской Орды. Эти бесспорные факты позволяют утверждать, что татары не появились здесь в середине 18 века, а являются коренными жителями нынешней Оренбургской области.

Присоединение данных областей к России произошло в начале 18 века. Что касается появления Сеитовской слободы (Татарской Каргалы) рядом с Оренбургом в середине 18 века, то в это время здесь появились купеческие семьи именно казанских татар. Выбор правительства пал именно на них, потому что среди мусульманских народов России они были наиболее образованы и успешны в торговле и предпринимательских делах. Они добились для себя освобождения от налогов и рекрутской повинности (их сыновей не забирали в армию). По ходу строительства Оренбурга, предприимчивые татары поселялись и в нем. Также они основывали татарские села вдоль дороги Казань — Оренбург для обслуживания оживленных торговых караванов, которые шли из европейской части России в Среднюю Азию и далее в Индию и Китай.

Правительство Елизаветы Петровны было настолько заинтересовано в присутствии здесь татар-предпринимателей, что даже разрешило им строить мечети, тогда как в других губерниях христианизация только усиливалась, и мусульманские храмы разрушались везде, где только они существовали, с жестким запретом на их новое строительство. В Оренбурге толком еще не успели ничего построить, а первая мечеть уже начала службы в 1746 году. Неслучайно она была построена в Меновом дворе, где проходили ярмарки и торговля местных татарских купцов со среднеазиатскими мусульманами. Есть известие, что в Орске мечеть была еще 1738 году. В Татарской Каргале первая мечеть появилась в 1749 году.

К началу 20 века в Орске было 5 мусульманских приходов и, соответственно, 5 мечетей, в Оренбурге — 8 приходов, в том числе знаменитая мечеть Караван-сарая, строительство которой завершилось в 1846 г.

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Особенно бурное развитие ислам и мусульманское образование получили в Татарской Каргале. В 1745 году вышел указ о разрешении на постройку Сеитовой слободы, а уже в 1749 г. была готова первая мечеть. О необычайно богатой жизни татар в Каргале свидетельствует и академик Петербургской академии наук П.С. Паллас, чья экспедиция побывала здесь в 1769 году. По его сведениям, уже тогда здесь насчитывалось до 300 домов на каменном фундаменте. В 70—80 гг. 18 в. здесь жил и учился в медресе знаменитый татарский ученый, просветитель и религиозный деятель Габдрахим Утыз Имяни. В конце 18 века в Татарской Каргале насчитывалось около 1,5 тыс. жителей. В конце 19 века население села превысило 13 тысяч жителей. К началу 20 века действовало 10 мечетей с медресе и мектебе при них.



Недавно в Каргале разгорелся скандал по поводу реставрации исторической мечети.



В Татарской Каргале ремонт мечети вылился в штраф...



В Центральном оренбургском суде рассказали МК о том, что инспекция государственной охраны объектов культурного наследия обнаружила, что преобразование мечети «Куш Манара» в Татарской Каргале идет без обязательных документов.



Хотели как лучше...



Что примечательно, деньги на реставрацию мечети государство никогда не выделяло — здание не считалось памятником истории и культуры. А средства требовались немалые. Как говорит имам мечети, они с 2005 года писали письма бывшему губернатору Алексею Чернышеву и в Министерство культуры, но всегда получали отказ. По видимому, тогда и возникла у них идея добиться для мечети статуса памятника истории...



Местная религиозная организация села Татарская Каргала на свои средства заказала историко-культурную экспертизу, по итогам которой в 2008 году мечеть признали выявленным объектом культуры и взяли под охрану государства. Несмотря на это, в 2010 году снова получили отказ финансирования ремонта. А в 2013 году министр культуры и внешних связей Оренбургской области В.А. Шориков дал ответ, что мечеть не входит в реестр областной собственности, поэтому ремонтировать здание придется на собственные средства. Тогда местная мусульманская религиозная организация самостоятельно заказала проект восстановления минаретов.



Таким образом, руководитель мечети — имам начал самостоятельно осуществлять ремонт мечети на пожертвования прихожан... Но вскоре появились проверяющие и в отношении имама было возбуждено уголовное дело по статье «повреждение объекта культурного наследия». Потерпевшим по делу выступило областное Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, хотя это здание являлось бесхозным и нигде не числилось...



6 августа 2020 года в передаче «Персонально ваш» радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге архитектор Станислав Смирнов выступает со следующим заявлением: «Мусульманское общество, как заказчик, хотят освободиться от пут государства. Это обуза им — историческая ценность. Они вынуждены были самовольно в 2013—2015 годах отреставрировать, так как государство им не помогает» (конец цитаты).

Также необходимо сказать о Троицке (Челябинская обл.), который до 1917 года входил в Орнебургскую губернию, к началу Первой мировой войны здесь было 7 мечетей с медресе и мектебе. Всего до начала революции в Оренбургской губернии действовало 226 мусульманских приходов без учета казахских населенных пунктов. Таким образом, можно сказать, что практически в любом более-менее крупном населенном пункте Оренбургской губернии была своя татарская диаспора с мечетью.

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В начале 21 века в Оренбургской области, (по переписи 2002 г.) проживало 165 967 татар (являются второй по численности нацией в РФ), к 2016 году их число сократилось на 14 370 человек. Однако это объективный процесс, так как с начала 21 века идет неуклонное сокращение числа жителей всей Оренбургской области. Если в 2002 году здесь проживали 2 179 551 человек, то в 2016 году уже 1 994 800 — падение на 8,5%.

