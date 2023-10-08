«Самый тонкий и изящный поэт Золотой Орды» — Сейф Сараи

Тюрко-татарский мыслитель, выдающийся поэт золотоордынской эпохи Саиф (Сейф) Сараи служил при дворе египетского султана семь веков назад. Но и сегодня его произведения вызывают большой интерес у исследователей. Ученый писал не только на старотатарском языке, но и свободно владел арабским и персидским. Подробнее о жизни и творчестве поэта рассказывает в дзен-канале «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани АН РТ кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Эльмира Сайфетдинова.

«Самый тонкий и изящный поэт Золотой Орды», — так говорил о поэзии Сейфа Сараи переводчик Равиль Бухараев. Отрадно, что в этом году, объявленном Годом родных языков и народного единства в Республике Татарстан, отмечается 700-летний юбилей этого тюрко-татарского мыслителя. На протяжении многих столетий творчество Сараи вызывало интерес многих исследователей.

«Творенье мое проживет сотни лет, В нем царствует правда, в нем вымысла нет», — писал и сам Сейф Сараи.

Саиф Сараи, худ. Рушан Шамсутдинов предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Сейф Сараи (Саиф Сараи) родился в 1321 году в местечке Камышлы, предположительно в Среднем Поволжье. Учился и сформировался как поэт в золотоордынском городе Сарае, много путешествовал по Золотой Орде. В 1346 году, прервав период расцвета страны, ее поразила страшная чума. Затем началась «Великая замятня» (1359—1380). Многие золотоордынские поэты, ученые бежали в Египет, где правили мамлюки, говорившие на том же кыпчакском (старотатарском) языке. Возможно, Сараи эмигрировал в Египет во времена военных походов на Золотую Орду Тамерлана. Благодаря своим знаниям Сараи смог поступить на службу в канцелярию мамлюкского султана Баркука. Сейфетдин Баркук способствовал сохранению дружественных и дипломатических отношений между Египтом и Золотой Ордой и поддерживал хана Токтамыша, стремившегося возродить могущество золотоордынского государства. Родным языком Сараи был старотатарский язык, но благодаря своим стремлениям к знаниям и упорству в постижении наук он также свободно владел и арабским, и персидским языками. Скончался поэт в Египте.



«Гулистан», рукопись ХІХ в. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Дошедшее до нас наследие Сейфа Сараи невелико: на сегодняшний день известны два его сочинения. Первая поэма «Гулистан бит-тюрки» написана на основе широко известной книги «Гулистан» Саади (ум. 1292 г.) и состоит из прозаических притчей и стихотворных философских размышлений на морально-этические, социальные и религиозные темы. О популярности творчества Саади в Золотой Орде могут рассказать и раскопки середины XIX века на Царевском городище (столица Сарай-Берке), в результате которых были обнаружены изразцы с надписями и узорами. На одном из них ученые прочитали стихотворение Саади на персидском языке. Оригинал рукописи сочинения Сараи «Гулистан бит-тюрки» до нас не дошел, однако дошла копия, которая была переписана неизвестным переписчиком «кятибом» в мамлюкском Египте в конце XIV в. и, пройдя путь через Крым и Турцию, попала в Голландию и сейчас хранится в библиотеке Лейденского университета и состоит из 373 страниц.

Второе сочинение — «Сухайл и Гульдурсун» (Сухейль и Гульдурсун») вошло в сборник под названием «Ядкар-наме» («Памятная книга»), который был составлен в Египте. Дата создания поэмы «Сухайл и Гульдурсун» озвучена самим автором в строках:

Всевышний, помилуй Сайфи Сараи,

Укрой от несчастий в чертоги свои!

В год хиджры семьсот девяносто шестой

Свой труд завершил он молитвой святой.

В этом сборнике представлена поэма Сейфа Сараи «Сухайл и Гульдурсун», несколько его стихотворений. В поэме «Сухайл и Гульдурсун», посвященной трагической судьбе возлюбленных — шахской дочери Гульдурсун и пленного воина Сухайла, Сараи пишет о вращении Земли вокруг Солнца более чем за 150 лет до Коперника как об общеизвестном факте. Сборник «Ядкар-наме» привезен в Среднюю Азию в XVIII веке, в настоящее время хранится в Институте рукописей им. Сулеймана АН Узбекистана.

Сухейля в цепях мимо сада вели…

Душа Гульдурсун словно взмыла с земли:

Узнала любви притяженье душа,

Землей вокруг Солнца круженье верша.

Она полюбила, в мечтанье своем

Себя видя — розой, его — соловьем.

Судьба Сейфа Сараи в мамлюкском Египте достаточно завуалирована, и его захоронение пока не обнаружено. В Центре исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ активно изучается наследие Сейфа Сараи, запланированы научно-исследовательские мероприятия, в частности проведение международной научной конференции.

Сайфетдинова Э.Г.

Саиф Сараи

СУХЕЙЛЬ И ГУЛЬДУРСУН

Перевод Равиля Бухараева

Не вымысел это — правдивая быль

О горькой ли муке, о светлой любви ль,

О времени злом и борениях с ним,

О верности юноши клятвам своим…

Железный Хромец шел войной на Ургенч,

Хорезм сокрушая, как яростный смерч.

Ослеп и оглох от страданий народ,

Всей пролитой крови никто не сочтет...

Встал хан Тохтамыш на защиту страны.

Родных разлучая, дул ветер войны.

Сухейль в эти дни оказался в плену.

Кто воину это поставит в вину?

Пытались друзья отстоять храбреца,

Но участь его уязвила сердца.

Прекрасней Иосифа юный Сухейль:

Румяный, как яблоко, стройный, как ель,

Сладка его речь и крепка его стать —

Ширин не смогла б перед ним устоять.

Но шея его покорилась ярму,

Кудрявые волосы слиплись на лбу,

Невольника сердце зажато в тиски…

Кто душу его исцелит от тоски?

Печальной дорогой он должен идти,

Жалеют его только птицы в пути,

На сотню ладов в цветнике соловей

Сухейлю сочувствует песней своей.

Колосьев блестят золотые концы,

В полях урожай убирают жнецы:

Для родины их станет хлебом зерно.

Сухейль же и крошки не видел давно.

Плоды, наливаясь, висят на виду,

Кругом благодать, словно в райском саду.

Но шествует мимо рабов череда;

Сухейля к земле пригибает беда.

Не видят глаза чужеземных чудес,

Не радуют сердца ни речка, ни лес…

***

Цени свою женщину, слушатель мой,

Всегда она в трудностях рядом с тобой,

Будь верным ей другом, люби, не серди,

В морях ее слов жемчуга находи!

Лейли и Меджнуна я вспомнил — и строк

Излился в тетрадь лучезарный поток!

Творенье мое проживет сотни лет,

В нем царствует правда, в нем вымысла нет.

Прочтут его в самой далекой земле,

Рассказ о Сухейле не сгинет во мгле.

Всевышний, помилуй Сайфи Сараи,

Укрой от несчастий в чертоги свои!

В год хиджры семьсот девяносто шестой

Свой труд завершил он молитвой святой.

(1394)

Источник: Поэзия Золотой Орды. — М.: Наталис, 2005. — С. 152—160.