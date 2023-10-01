Но я другому отдана, я буду век ему верна

Оперный театр представил балет об архимандрите-синологе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой министерства культуры РТ

Театр оперы и балета представил премьеру балета «Иакинф», основанную на сюжетах из жизни архимандрита Русской православной церкви и одного из основоположников русской синологии, отца Иакинфа (Никиты) Бичурина. Это второй опыт композитора Резеда Ахияровой и поэта Рената Хариса после «Золотой орды» 2013 года в хореографическом искусстве, в ходе которого им пришлось решать множество вопросов, часть которых осталась открытыми.

Кто такой Иакинф?

У Бичурина — чувашские и русские корни, он родился в Чебоксарском уезде в 1777 году. Известен он тем, что долгое время жил в Китае, где профессионально овладел языком и письменностью, став первым признанным в Европе российским китаеведом.

В Чувашском драматическом театре идет спектакль «Эп сÿннĕ чух — эс çун!» («Угаснет свет во мне, а ты гори!» Михаила Сунтала. В нем Бичурин становится монахом после смерти любимой девушки, сожительствует с беглой девушкой, ссылается в Тобольск, работает в Китае, ссылается в Валаамский монастырь, а в Петербурге общается с Пушкиным.

Постановка приурочена к 300-летию Казанской духовной семинарии, в которой Бичурин учился. Возможно, потому в либретто Рената Хариса все прямолинейнее. И в буклете, к примеру, его сибирский этап жизни не описан.

Балет начинается с городской суетой, в которой можно увидеть представителей двух национальностей, в том числе, мулл. Двое из толпы — Никита Бичурин и его двоюродный брат Александр (Вагнер Карвальо). Один идут в парк, где встречают Татьяну (Аманду Гомес) и ее подругу Наталью (Александра Елагина). Им обоим нравится Татьяна, но девушка выбирает Александра. Никита становится монахом, в келье его пытается вернуть к мирской жизни Наталья, а потом его отправляют в Китай. Здесь он наблюдает сцены празднования Нового года, а потом продает оклад иконы и крест, чтобы купить необходимые ему китайские материалы, поскольку деньги у него украл дьяк. Он изучат философию Востока (через танцы иероглифов и бойцов), но потом его обвиняют во всех смертных грехах и ссылают на Валаам, где барон фон Канштадт (Артем Белов) изучает его рукописи. После на петербургском балу он представляет публику Бичурина, тот вновь встречает Татьяну, но вскоре уходит, после чего мы видим, как его душа возносится на небеса.

Версия чувашского театра ближе к действительности. Хотя объяснение пострижения неудачной любовью чаще упоминается историками. Но известно, к примеру, что в Петербурге Иакинф вполне себе светский образ к жизни.

«Я написал универсальный синопсис либретто, который мог стать и оперой, и балетом, и дпаматической пьесой...», — пишет Харис в буклете о балете. Директор театра Рауфаль Мухуметзянов определил жанр — балет.

В сценическом оформлении акцент был сделан на образе иероглифа. скриншот realnoevremya.ru из видео «В казанском оперном театре состоялась мировая премьера авторского балета «Иакинф»»/youtube.com, аккаунт «ТНВ»

Давайте сделаем из этого балет

Итак, о жизни батюшки-синолога, ценность биографии которого, вероятно, заключается не только в его жизни (которую явно нужно облагородить), но и в мыслях, воплотили в движении. Балетмейстер Александр Толубенцев сравнил героя с образами Достоевского — Рогожина, Карамазова. Вместе тройка авторов создала многостилевой спектакль, в котором, вроде, есть все составляющие, но мало человеческой драмы.

Иакинфа танцуют два человека — Ильнур Гайфуллин и Михаил Тимаев. В ноябре ожидается, что эту партию примет и Олег Ивенко. Я смотрел балет во второй день, со страдающим Гайфуллинным. Обет монашества и службу он принимает как нечто тяжелое: у него изнеможденный вид, понурые плечи. Радуется он, только когда наблюдает праздичные танцы.

Да, Иакинф — служитель культа. И в поставновке есть танец монахов, которые, держа перед собой подобия свеч, указывают ими, словно мечами, вставая в выразительные позы. В трехчасовом спектакле, кажется, без этого можно было бы обойтись.

В целом, разумеется, священник не может проявлять излишней эмоциональности в движениях. Поэтому активность Иакинфа, как танцора балета, приходится на первый акт, где он с братом долго добивается расположения Татьяны. В дальнейшем груз зрелищности на себя берут массовые сцены.

скриншот realnoevremya.ru из видео «д/ф «Люди-легенды: Никита Бичурин» (2019)»/youtube.com, аккаунт «Чувашкино» и архив электронной документации»

Скоро китайские гастроли?

А потому второй акт выглядит наиболее выигрышно, здесь даже есть выход исполнителя на гучжэне (Чжан Ю). Вероятно, оперный театр к обязательным гастролям по Нидерландам теперь добавит поездки в Китай. Ахиярова, лишь точечно показавшая элементы татарской и чувашской музыки, здесь показывает погруженность в восточную культуру. Также и Полубенцев, до этого работавший со знакомыми паттернами (как тут не вспомнить образ пьяного дьячка в исполнении Дмитрия Строителева), пробует и современный танец, и боевые искусства.

В третьей части Иакинф вновь поначалу «недвижим», пока не приходит череда любовных переживаний со вновь встреченной Татьяной. Здесь начинается форменный «Евгений Онегин» с полонезами и вальсами.

После это начинаешь думать: так ведь это поп-балет! Когда пишется поп-музыка, авторы просят прислать «какие-нибудь референсы». Так и здесь — разные стили музыки и танца сменяют друг друга, чтобы понравится слушателю, который ни в коем случае не должен заскучать.

Но за вдохновенной работой авторов словно не видно самого героя. Да, любил, ушел в монахи, ездил в Китай, но чему я должен переживать? Кажется, по такой методике можно сделать и балет про Шигабутдина Марджани, благо понятного материала тоже достаточно: 11 лет учебы в Бухаре, три брака, дружба-вражда с Юнусовыми, сгоревшее медресе, путешествие в Мекку. Поймет ли после этого зритель что-то о значимости самого богослова?

