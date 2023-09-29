День в истории: философский пароход и азиатский кризис

Чем примечательна дата 29 сентября?

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

В разные годы 29 сентября в Казани открылся первый съезд художников ТАССР, станциям метрополитена утвердили имена, из Петрограда отплыл первый «философский пароход», состоялась «золотая» стыковка центральной части БАМа, в Японии случилось крупное банкротство, но также появился первый долларовый миллиардер. Родились: актер Халил Абжалилов, художник Исмай Шамсутдинов, певица Лилия Муллагалиева. Умерли: художник Илья Репин, поэт Уинстен Хью Оден, президент Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхьеу. Подробнее о самых значимых событиях даты — в материале «Реального времени».

А эта будет называться «Суконная слобода»

29 сентября 1896 года в селе Мустафино (ныне — Шарлыкский район Оренбургской области) родился актер Халил Абжалилов. В 1916 году вступил в татарскую драматическую труппу «Ширкат» в Оренбурге, через три года стал одним из основателей «Восточного театра», после организовал фронтовую труппу в Гражданскую войну, открывал узбекские театры в Ташкенте, Бухаре и Хиве, работал в Астраханском татарском драматическом театре, снимался на кинофабрике «Шарк Юлдузи» треста «Узбекгоскино». C 1928-го — актер татарского театра в Казани. Главной его ролью считается Ходжа Насреддин в одноименной пьесе Наки Исанбета.

29 сентября 1910 года в городе Серове Свердловской области родился композитор Исмай Шамсутдинов. Окончив Казанское музыкальное училище, ушел на фронт, в 1952 году получил диплом консерватории по классу композиции. Работал на Татарском радио музыкальным редактором и звукорежиссером. Среди его композиций — песня «Колыбельная» (стихи Мусы Джалиля), «Мать — слово гордое» (Хади Такташ), «Асия» (Ахмед Файзи) и другие.

29 сентября 1971 года в Казани открылся первый съезд художников Татарской АССР, в составе которого было 50 членов Союза художников СССР. Председателем правления был избран Харис Якупов. Сейчас в Татарстане работает несколько творческих объединений, в частности Союз художников Татарстана.

29 сентября 1979 года в селе Зубаирово Актанышского района родилась Лилия Муллагалиева. Успехов на сцене начала добиваться в 10-м классе, победив на фестивале «Сандугач керде күңелгә» и поступив КГУКИ. На втором курсе устраивается на работу в городскую филармонию. После работает в театре песни Асафа Валиева, занимается сольной карьерой. Также вела на канале «Татарстан — Новый век» передачу «Мәхәббәтле язмыш».

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29 сентября 1998 года мэр Казани Камиль Исхаков принял предложения Комиссии по топонимике при администрации города о наименовании станций пускового комплекса первой линии метрополитена: «Кремлевская — Кремль», «площадь Тукая — Тукай мәйданы», «Суконная слобода — Сукно бистәсе», «Аметьево — Әмәт».

29 сентября 2022 года «Реальное время» сообщило, что татарстанцы, которые добились отмены «безразмерного» ОДН, в октябре вновь получат счета за ЖКУ с учетом ненормированных «расходов на общедомовые нужды». И теперь уже вместе со всеми жителями России. При этом кроме «общедомовых» затрат электроэнергии, горячей и холодной воды нам выставят счета за ОДН по новой статье «канализация», несмотря на то, что «общедомовых» унитазов в подъездах не поставят.

realnoevremya.ru

Золотое звено

29 сентября 1922 года из Петрограда отплыл пароход Oberbürgermeister Haken, прозванный «Философским»: его пассажирами были Николай Бердяев, Семен Франк, Иван Ильин, Сергей Трубецкой и другие. Всего таких рейсов из Петрограда в немецкий Штеттин было пять. Вместе с членами семей тогда уехали, по разным данным, 228 или 272 человека.

29 сентября 1984 года на 1603-м км Байкало-Амурской магистрали встретились бригады Александра Бондаря и Ивана Варшавского, а 1 октября было уложено «золотое звено», которое сомкнуло рельсы двух участков. Там самым было открыто движение поездов на всем протяжении Байкало-Амурской магистрали. Основной этап строительства завершился.

Азиатский кризис

29 сентября 1916 года появился первый долларовый миллиардер, им стал основатель нефтяной компании Standard Oil миллионер Джон Дэвисон Рокфеллер, который вышел на пенсию в 1897 году, при этом спрос на керосин и нефть, как и стоимость его акций, продолжали расти. Рокфеллер получал $3 млн ежегодно с компании Standard Oil. Также у него было 16 железнодорожных, шесть сталелитейных компаний, шесть пароходств, девять банков и три апельсиновые рощи. Девять фирм торговали недвижимостью. После смерти он оставил состояние в 1,4 млрд долларов.



29 сентября 1998 года случилось самое крупное после Второй мировой войны банкротство: вследствие Азиатского финансового кризиса о нем объявила японская лизинговая компания «Джапан лизинг корпорэйшн». Ее долги превысили $16 млрд. Также кризис привел к отставке диктатора Сухарто (Индонезия), независимости Восточного Тимора и расколу в малайзийском правительстве.

