AYA GROUP за развитие нового поколения айтишников

Казанская IT-компания наградила победителей международной олимпиады по информатике на 1 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

С 28 августа по 4 сентября в Венгрии прошла 35-я международная олимпиада по информатике (IOI). Она считается самым престижным конкурсом в сфере IT среди школьников. Всего участвовали 360 ребят из 89 стран. Все четверо участников от России получили золотые медали. Среди них — двое ребят из Казани. IT-компания AYA GROUP решила дополнительно наградить казанских победителей. Каждый из ребят получил по 500 тыс. рублей.

Чтобы попасть на международную олимпиаду по информатике, нужно пройти четыре этапа национальных соревнований. Сначала выиграть в школьной олимпиаде, затем в городской или муниципальной, далее следует региональная, а потом уже всероссийская. Ребята из Казани Валерий Родионов и Гимран Абдуллин стали победителями Всероссийской олимпиады еще в девятом классе. Сейчас Гимран заканчивает школу, а Валерий учится в Высшей школе экономики на факультете компьютерных наук. Победа во Всероссийской олимпиаде дает право поступить в любой вуз России. Но оба подростка решили не останавливаться на достижениях, проверить свои силы и пойти дальше.

Победитель международной олимпиады по информатике Гимран Абдуллин. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Победитель международной олимпиады по информатике Гимран Абдуллин:

— Мне нравится, что информатика очень динамичная. Компьютер быстрее нас в миллионы, миллиарды раз. Ему нужно просто сказать, что делать, написать код, и он за тебя все сделает. Уже в седьмом классе я понял, что хочу связать свою жизнь с информатикой. Тогда начал серьезно готовиться к олимпиадам, потому что хотел доказать себе, что могу стать лучшим.

Гимран приехал в Казань из Башкортостана, поступил в шестой класс лицея-интерната №2. По его словам, он попал в конкурентную среду, где каждый хотел быть лучшим. Это мотивировало его усердно заниматься, в этот же момент проснулся интерес к информатике.

Валерий Родионов учился в Лицее имени Н.И. Лобачевского КФУ, куда пришел в седьмом классе. Учитель информатики вдохновил его на увлечение компьютерными науками и участие в олимпиадах. Валерий говорит, что сначала у него не получалось достичь значительных результатов, но он много занимался. И уже к концу учебного года попал на сборы в Сочи, откуда, кстати, отправляют ребят на международную олимпиаду по информатике. Затем последовала череда различных турниров и соревнований. В девятом классе он стал победителем Всероссийской олимпиады. Но, по словам Валерия, он не был доволен результатом. Он считал, что написал олимпиадные задания плохо, поэтому продолжал участвовать в различных соревнованиях по информатике.

Победитель международной олимпиады по информатике Валерий Родионов. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Победитель международной олимпиады по информатике Валерий Родионов:

— Мне всегда не хватало школьной программы по математике. В лицее почти все олимпиадники по информатике занимались дополнительно в математическом кружке. А я до поступления в лицей ничем не занимался. Но в какой-то момент у меня начало получаться лучше многих, если не лучше всех. Видимо, это результат того, что я много тренировался решать задачи. Отдавал этому все свое время. Мне хотелось брать следующие уровни знаний.

Оба подростка признали, что задания на международной олимпиаде в Венгрии были довольно сложными. Но Гимран Абдуллин больше волновался на тренировочных сборах в Сочи, поскольку не знал, пройдет дальше или нет. А Валерий Родионов нервничал во время второго тура уже в Венгрии.

Пока ребята не определились, как именно они видят свое будущее. Но очевидно, что оно будет связано с IT. «Сейчас на нашем факультете наиболее интересные направления — это машинное обучение, большие данные и разработка. Мне интересны большие данные. В будущем я хотел бы работать в крупной компании», — говорит Валерий. Гимран больше склонен к собственному стартапу: «Я хотел бы заниматься своим проектом и максимально развиваться. Нужно думать, где это выгоднее делать — в России или за границей. Хочется попробовать пожить в разных странах, чтобы точно знать, что я делаю все правильно».

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Одна из причин, по которой AYA GROUP решила дополнительно поощрить казанских победителей еще и денежным призом, — это как раз мотивировать ребят оставаться в России. Операционный директор AYA GROUP Валерий Зингеев говорит, что нехватка кадров в IT — это общая проблема всей индустрии. Решают ее с помощью комфортных условий для работы, поддержкой сотрудников (в том числе и психологической), а также высокими зарплатами. Но Валерий Зингеев видит проблему еще и в устоявшемся мнении молодых людей, что в России айтишники не могут реализовать себя в полном объеме.

Операционный директор AYA GROUP Валерий Зингеев. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Операционный директор AYA GROUP Валерий Зингеев:

— На этом мероприятии мы не только встретились и пообщались с потенциальными работниками или потенциальными партнерами. Мы дали понять молодому поколению, что в России есть те, кто их приветствует, кто может о них позаботиться. И мы не одни. Нас много. IT-отрасль в России довольно обширна, много сильных компаний. Конечно, кругозор нужно расширять, но и в России есть чем заниматься. Если говорить в целом об IT-отрасли, то в плане цифровизации наша страна впереди всей планеты. Возьмем, те же «Госуслуги». У нас можно сделать за час то, для чего в другой стране придется месяцами стоять в очередях. А онлайн-банкинг в России вообще великолепный. Такие сервисы и проекты рождаются не только у иностранных IT-гигантов. Поэтому ребята точно найдут себя здесь и смогут применить свои знания, тем более такие талантливые.

AYA GROUP выделила 1 млн рублей в качестве бонуса за победу в международной олимпиаде. Каждый из ребят получил по 500 тысяч. Они пока не решили, на что именно потратят эти деньги. Но оба заявили, что постараются распорядиться разумно и направить их на собственное развитие в сфере IT.



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