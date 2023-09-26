Рузиля Киньябулатова, «Балалар»: «Озвучку сделать на двух языках не сложно. А результат — намного больше»

Башкиры собирают деньги на мультфильмы, которые будут звучать и по-татарски

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Балалар! Был Мин»/youtube.com, аккаунт «БАЛАЛАР»

Проект «Балалар», выпускающие мультфильмы, видеокниги, приложения, карточки и игры по изучению башкирского языка, запустил краудфандинг-проект по сбору средств на производство новых серий — причем теперь на двух языках: озвучка будет и на башкирском. Автор и руководитель проекта, Рузиля Киньябулатова, объясняет, почему они решили выйти за пределы башкироязычной аудитории и кинуть клич на сбор средст в сети.

Нужно больше контента

Сейчас сбор ведется на платформах Boomstarter и GoFoundMe. На первом собрано силами 56 спонсоров 115 550 из 363 тысяч. На втором 915 долларов из пяти тысяч.

Как говорит Киньябулатова, в 2019-м она выиграла республиканский грант и начала с новой командой делать медиаконтент. Тогда удалось создать 5 мультфильмов, 2 приложения и набор карточек. Сейчас у «Балалар» — 18 коротких мультфильмов. Деньги привлекались за счет грантов Главы Республики Башкортостан (8 миллионов), спонсоров (100 000 рублей), и стипендии Минкульта РФ (72 000 рублей). Был и частный заказ (130 000 рублей).

Для новых серий создатели собираются перерисовать героев, сделать их более живыми, вложиться в более продвинутую анимацию и продакшн. Новые серии получат не только башкирскую, но и татарскую озвучку (также планируется перевести несколько уже существующих фильмов). В планах — заняться такими языками, как казахский, саха, крымско-татарский и другими.

— Сколько может посмотреть ребенок одну серию? — объясняет Киньябулатова. — 5, 10, 20? Дети сейчас смотрят разного медиаконтента, они быстро устают от одного и того же. В плане конкуренции с другими языками мы отстаем. Скажем, на русском языке делают хороший у контент, а родители его ставят: правила дорожного движения, поведения и так далее. До этого нам еще далеко. Нам нужно больше материалов.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой проекта «Балалар»

Почему языка два

— Почему мы в этом году взяли два языка? — продолжает руководитель. — Мой муж Ильдар это хорошо объясняет: татарский и башкирский — это одна языковая ячейка. В этом году я решила развивать и татарский язык. И перевести и старые, и новые фильмы на татарский. Озвучку сделать на двух языках не сложно. А результат — намного больше.

Сейчас команда делает серию про эмоции и чувства, поскольку есть запрос на то, что родители отвечали на детские вопросы про эмоции, объясняли, к примеру, почему ребенок сердится.

— Я лично никогда ребенку подробно на башкирском не объясняла все эмоции, — говорит Киньябулатова. — У меня такого опыта не было. Я учила философию, психологию в универитете, но на русском языке. К тому же, когда объясняешь такое ребенку, возникают проблемы. Мы сейчас пишем сценарий. Хочется красиво, подробно объяснить. С другой стороны, тема сложная, а значит, и сценарий усложняется. Многое пришлось убрать, потому что аудитория разная. Кто-то знает язык хорошо, может детям что-то пояснить во время просмотра. Другие родители знают язык плохо, с ребенком мультфильм не смотрят, и не сами не понимают. Хочется делать одновременно и развлекательный, и познавательный контент.

Пора показать кухню



Хоть «Балалар» и продолжает заниматься поиском средств и через гранты, и через спонсоров, в этот раз они решили обратиться и к краундфандингу.

— Мы это делаем, чтобы расширить аудиторию, — объясняет Киньябулатова. — Да можно искать деньги, но краудфандинг — это хороший пиар. Это постоянно обновляемый инфоповод. К нам приходит новая живая аудитория. Пока в сборе участвует немного людей, большинство из них знает нас. Третья причина — я поняла свою ошибку: я не рассказывала о процессе. К примеру, некоторые думают, что я сам делаю мультфильмы. У меня было по рисованию была тройка! Кто-то недоумевает, почему так много денег нужно для серии. На самом деле, это небольшая сумма. На самом деле мультфильм может стоить в 2-3 раза дороже. Четвертая причина: мы живем в мире, где многие теперь платят за подписку на музыку. Почему бы не заплатить за мультфильм?

