Мода на природу

Глэмпинги и загородные базы отдыха набирают стремительную популярность у жителей Татарстана и соседних регионов

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

За 2,5 года количество глэмпингов, кемпингов, эко-отелей различных форматов в Татарстане выросло в 7 раз. По итогам года число отдохнувших в них может достигнуть 100 тысяч человек. Цифра немаленькая, несмотря на то что отдых на таких объектах далеко не бюджетный. Чем привлекает современная «дикость», сколько стоит в ней пожить и как владельцы глэмпингов дошли до жизни такой — в материале «Реального времени.

От южных морей до полярного края

Пандемия коронавируса, закрытие отдельных популярных у россиян туристических направлений, антироссийские санкции и нестабильный курс национальной валюты — с одной стороны. Стимулирование развития внутреннего туризма, мощная финансовая и информационная поддержка со стороны государства — с другой. Все эти факторы привели к серьезным изменениям на внутреннем туристическом рынке России. Люди стали путешествовать по собственной стране и даже родному региону больше и чаще. Тем более, посмотреть есть на что.

2,8 миллиона рек и столько же озер, 7 крупных горных систем, 12 морей трех океанов и одно внутреннее, тундра, леса, степи и даже 5 пустынь. Добавьте к этому самобытную историю народов, населяющих страну, уникальные памятники архитектуры и локальные деликатесы, которые можно попробовать только на месте их производства. Какая еще страна может похвастаться подобным потенциалом для путешествий и открытий? Вопрос риторический.

А с дикими просторами лучше знакомиться в «диких условиях». Но с теплым туалетом, душем с горячей водой и желательно рестораном в двух шагах от палатки. Гламурной палатки.

Первые глэмпинги (англ. Glamping — «гламурный кемпинг», кемпинг повышенного комфорта, совмещающий условия хорошего отеля с возможностью отдыха на природе) появились в Великобритании 20 лет назад.

Идея наслаждаться дикой природой вдали от шума мегаполисов без походных лишений пришлась по душе жителям туманного Альбиона. За два десятилетия число таких объектов выросло до 3,5 тысяч, продолжая увеличиваться ежегодно на 12%. Преодолев Ла-Манш, мода на глэмпинги распространилась и на материковую часть Западной Европы. До России «гламурные палатки» — глэмпы добрались 7 лет назад и сразу стали покорять родные просторы семимильными шагами.

Число россиян, разделяющих этот принцип отдыха, растет в геометрической прогрессии. Если в 2018 году число глэмпингов по всей стране не превышало восьми десятков, то на следующий год выросло вдвое. К началу июня 2023 года цифра перевалила за 4 сотни и продолжает увеличиваться. Около 200 объектов могут принимать туристов круглый год. Примечательно, что среди них есть глэмпинги на Крайнем Севере и за Полярным кругом. Зима для них, можно сказать, высокий и в прямом смысле яркий сезон, ведь это время Северного сияния.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

«Пятерка» за активность

По данным компании Commonwealth Partnership (CMWP), оказывающей услуги в сфере коммерческой недвижимости в России и СНГ, на начало июня текущего года первое место по числу функционирующих глэмпингов среди регионов России занимала Московская область — 57. На втором месте Ленинградская — 43. Замыкал тройку Краснодарский край с 32 действующими глэмпингами. В топ-5 входили Республика Алтай (23) и Свердловская область (21).

Однако прошедшее лето внесло коррективы в этот расклад. Теперь за место, как минимум, в пятерке готов побороться и Татарстан. По данным дирекции по природным территориям фонда «Институт развития городов РТ», в настоящее время на территории 16 районов республики работают 42 объекта загородного отдыха, которые единовременно могут принять более 1700 гостей. Общий объем инвестиций в эти объекты составил 3,2 миллиарда рублей.

— А в 2020 их было лишь 6, — отметили в ведомстве.

15 объектов открылись в текущем году. 12 из них благодаря грантовой поддержке от государства. Напомним, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в конце 2021 года 18 региональных проектов получили субсидии в размере 271,1 миллиона рублей. Помощь из федерального бюджета составила 219,6 миллиона, из республиканского — 51,5 миллиона рублей. Предполагалось, что на эти деньги будут созданы 10 новых и расширены восемь уже существующих средств размещения на природе.

— Да, все эти 18 проектов воплотили в жизнь, — подтвердила «Реальному времени» пресс-секретарь Госкомитета по туризму республики Елена Елизарова.

В общей сложности за лето 2023 года глэмпинги, кемпинги и эко-отели приняли 30809 человек, подсчитали в «Институте развития городов РТ».

— Ожидается, что по итогам года получим цифру в 100 000 отдохнувших. Около 80% из гостей загородных объектов — местные жители. При этом в 2022 году количество гостей составило 51 тысячу, — добавили в ведомстве.

К концу года ожидается открытие еще 2 новых объектов, а в следующем году 14-ти с общим объемом инвестиций более 60 миллионов рублей и свыше 2 миллиардов рублей соответственно.

«Бобры и утки»

Мария и Денис Михайловы оказались среди тех счастливчиков, кто поддержку от государства получил. Купили землю в 20 га, которую давно искали, и с прошлой осени занимаются строительством и обустройством своего эко-отеля. Говорят, что важно было найти место у водоема. Правда, к 15 миллионам рублей гранта пришлось добавить еще 40 «своих». Инвестиции из собственного кармана не прекращаются и сейчас. В ближайших планах открытие ресторана и расширение номерного фонда. Пока в эко-отеле 10 домиков, которые начали принимать гостей с мая 2023 года. Стоимость стандарта — 7 тысяч рублей в будни. В выходные дни ценник увеличивается до 9 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Заполняемость пока небольшая — 30-50%. А хорошая загрузка — 60-70%. Порядка 40 человек может разместиться у нас. Для увеличения загрузки планируем запускать ресторан. Сейчас продумываем дизайн. И, наверное, ставить что-то типа шатров для проведения мероприятий, — рассказал владелец эко-отеля.

Пока продукты питания гостям придется привезти с собой. Хотя за ними можно заглянуть и в соседнюю деревню.

— У нас рядом есть деревня Пелево, там можно закупится продуктами: молоко, свежие яйца. Пока готовят сами, но когда мы запустим общепит, то гостей будем кормить. Но изначально все эти дома оборудованы кухнями, — добавил Михайлов.

Баня тоже есть. В отдельном домике.

«Бобры и утки» расположены на берегу большого пруда, поэтому владельцы для развлечения отдыхающих планируют организовать вейк-борд. Пока гости могут ограничиться лишь сапами, а еще «тихой охотой» и рыбалкой. В окрестностях растут отличные белые грибы, а в озере водится с десяток видов рыбы.

— По вейк-борду думаем. У нас есть компания в Питере, которая занимается реверсивными линиями (для вейк-борда — прим. ред.). У них сейчас небольшие проблемы с запчастями, потому что в России не изготавливаются. Мы с ними сейчас ведет разговор о следующем годе, — объяснил владелец.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

На велосипедах в «Молодость»

У глэмпинга «Молодость» совсем иная концепция. Сами себя владельцы позиционируют как «лес культуры и отдыха». Для Альбины Фахрутдиновой это уже четвертый по счету проект в этой области.

— Я в этой теме давно. Когда-то у меня было свое ивент-агентство в Казани. Но все говорили, что это не бизнес. Я поехала учиться в «Сколково». Самое интересное. Защищаюсь я в «Сколково» перед инвесторами. Реальными инвесторами. Говорю: «Вот глэмпинги. 17-й год был. А они мне: «Да вы что!!! Да сейчас в девелопмент никто не вкладывает. Да никто туда не пойдет и вообще в эту нишу не надо лезть!!!» И никто не знал, что тема тема глэмпингов бомбанет через два года. По сути, я это предвидела. Почувствовала, что туда надо идти, а рынок это просек только через три года. Мой «Динго» вообще был первый глэмпинг в Татарстане и пятый в России. Но проблема в том, что землю под него мы арендовали. Каждый раз были свои нюансы. А сейчас купили свою землю. Мы искали место, где есть лес, и вода недалеко, — рассказала Фахрутдинова.

В итоге нашли: В 20 км — Волга, в 15 минутах езды — Архиерейское озеро, вокруг сосновый лес. И туда, и сюда можно добраться на велосипедах, арендованных на месте. Цена демократичная — 200 рублей за час. За временем обещают особо не следить и «лишнего» не брать. Проживание в шатрах трех видов — сафари-тент, белл-тент, лодж-тент.

— В базовой комплектации они все на двоих. Но семьям, где 4 человека, 5 человек, предоставляем дополнительные места, — рассказала управляющая глэмпингом Арина Арсентьева. В шатрах комфортные кровати, обогреватели и даже электропростыни.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— Гости уже спали при плюс 5 градусах. На улице было холодно. А в шатре нет, — добавила управляющая.

Атмосфера максимально демократичная и творческая. Можно с детьми, можно с животными. Никто никому не мешают, уверяют владельцы.

— Глэмпинг разделен по зонам, поэтому если кто-то «гуляет» на террасе, то в шатрах не слышно.

Есть кухня-терраса, кафе, библиотека, детский вигвам, спортивная площадка, сцена для концертов и аллея для мероприятий, босоногая тропа Отдельная «фишка» — мастерская в прозрачном куполе с пианино, гитарой и диванчиком.

— Можно петь, танцевать, играть на гитаре. И постоянно приезжают проводить корпоративы. Выяснилось, что очень многие в детстве учились в «музыкалке». И многие умеют играть. Но при гостях стесняются. А здесь они садятся и музицируют. В каждый заезд кто-то есть. Например, муж на гитаре, а жена — на пианино. Кто-то здесь поет, потому что хорошая акустика. И никто не стесняется. Потому что, когда внутри кто-то поет, снаружи не слышно. Оказалось, что этот формат очень востребован», — поделилась Фахрутдинова.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Со своими палатками тоже можно. Стоимость 1500 рублей с человека. В нее входит вся инфраструктура и большая часть развлечений, которые находятся на территории.

По словам владелицы, сумма инвестиций на первом этапе составила 25 миллионов рублей. Это собственные средства, так как подать вовремя заявку на грант не успели. -Пришлось набрать кредитов, каких только можно-, — признается Фахрутдинова.

По ее оценкам, при благоприятном исходе, окупить себя «Молодость» должна примерно через 3-5 лет.

— Но по окупаемости вопрос сложный, так как мы инвестируем еще, — сказала Фахрутдинова.

В ближайших планах поставить 5 зимних домов, сделать каток, лыжню и открыть ресторан.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Современные «дикари»

Как говорят владельцы «Молодости» средний возраст их гостей — 30-35 лет. Это предприниматели в основном, айтишники. Они могут совместить работу и проживание на свежем воздухе.

— Как-то приезжали на неделю к нам пожить, поставили столик и сидели работали. Электричество, wi-fi же есть, — сообщили в «Молодости».

Владельцы других глэмпингов рисуют тот же портрет: успешные и состоявшиеся люди умеют зарабатывать. Что немаловажно, учитывая, что такой отдых бюджетным не назовешь. К примеру, на Алтае есть глэмпинг, где за неделю придется заплатить 200 тысяч рублей с человека. Добраться туда можно только вертолетом. В «палатке» дизайнерская мебель, а еду готовит титулованный шеф-повар.

И тем не менее, этот вид отдыха развивается, а государство готово это поддерживать. Весной текущего года Владимир Путин поручил правительству выделить в 2023–2024 годах не менее 8 миллиардов рублей на создание модульных отелей. Еще 5,1 миллиардов будет потрачено на создание туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях.

— Предлагаю в ближайшие два года выделить дополнительно 11 млрд руб. на поддержку строительства модульных гостиниц», — заявил Владимир Путин. «Это позволит реализовать еще 470 проектов подобного рода почти на 9 тыс. кв. м. Значит, больше людей смогут ближе познакомиться с природой, историческим и культурным наследием нашей страны, — заявил тогда российский президент.

А 14 сентября 2023 года вышли сразу два Постановления Правительства РФ, которые предусматривают выделение дополнительной федеральной поддержки в виде субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения в 2023-2024 годах.

Татарстан получит на эти цели 99 и 110 миллионов рублей соответственно.

