Великие воины Татарии: Улуг-Мухаммед, последний великий правитель Улуса Джучи

Основатель Казанского ханства. Часть 9-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Правители ордынского Крыма. Выпуск 48. Улуг-Мухаммед (Часть II)»/youtube.com, аккаунт Crimean Tatars

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о военачальнике, последнем хане единого Улуса Джучи и первом правителе Казанского ханства.

Борьба за власть



Улуг-Мухаммед был сыном Джучида Ичкеле-Хасана, происходившего из рода Тука-Тимура, сына Джучи. Как и многие султаны, родившийся в конце XIV века, он провел молодость в постоянных сражениях. Война закалила его, сделала опытным военным и политиком. Сражался он за власть в Золотой Орде, видимо, на стороне улуг карачибека Идегея и против сыновей Токтамыша, и против Тимуридов. Война эта казалась бесконечной и поглощала все силы страны. Но зимой 1420 года Идегей в многодневном сражении нанес поражение и убил хана Кадыр-Берди, но и сам погиб в этом бою.

В этих условиях ханом был провозглашен Улуг-Мухаммед, как наиболее приемлемая фигура, за которой стояли сыновья Идегея. Страна с облегчением признала его власть и монеты с его именем начинают чеканить в ряде улусов — Болгаре, Сарае, Хорезме, Хаджи-Тархане. Но против него выступили Джучиды восточной части страны во главе с ханом Бараком. Улуг-Мухаммед потерпел поражение и отступил к границам Литвы, в Подолию. Здесь он неожиданно получил поддержку князя Витовта, стремившегося иметь лояльного себе правителя на престоле Золотой Орды. В 1423 году Улуг-Мухаммад возвратился в Причерноморье и нанес сокрушительное поражение Бараку. По его словам, «с божьей милостью войско двинулось в поход, и мы обратили в бегство Барака и Мансура», а в 1425 году он изгнал его из Поволжья, возвратив себе власть в западной части Улуса Джучи.

Последний великий правитель



Первым делом хан Улуг-Мухаммед начал укреплять свою власть и пытаться наладить городскую жизнь и торговлю на своей территории. Главной задачей Улуг-Мухаммеда становится захват Крыма и установление контроля над торговыми путями. Он ведет борьбу с провозгласившим себя ханом Даулет-Бирди, побеждает и убивает его в 1429 году. Хан Улуг-Мухаммед повышает международный авторитет, устанавливая прерванные дипломатические отношения с турецким султаном Мурадом II и правителем Египта Акбугой.

На западном направлении он следует союзу с Великим княжеством Литовским, участвуя в походах против Ливонского ордена, при этом Витовт, принуждая к уступкам орден, прямо пишет в посланиях: «Царь Мехмед через своего посла предлагает мне прочный мир».

При этом сам Улуг-Мухаммед стремится укрепить свою власть на Руси, посылая войска на Рязань. Используя борьбу князей Василия II и его дяди Юрия Дмитриевича, Улуг-Мухаммед укрепил зависимость Московского великого княжества от Орды, выдав ярлык на великое княжение Василию II, на условии выплаты регулярной дани. Успехам Улуг-Мухаммеда во многом способствовал бек Науруз, сын Идегея, перешедший со своим кланом Мангыт к нему на службу и назначенный улуг карачибеком.

Усиление ханской власти Улуг-Мухаммедом и его опора на Мангытов вызвали недовольство части знати, особенно кланов Ширин и Кунграт. Они перешли на сторону хана восточной части Улуса Джучи Кичи-Мухаммеда и помогли отвоевать Поволжье. Власть Улуг-Мухаммеда сократилась до Крыма и Причерноморья. Тем временем в Литве после смерти Витовта началась борьба за власть, и хан потерял там поддержку. Но в 1436 году клановая аристократия решила избавиться от властного хана и сумела привлечь на свою сторону Науруза.

Лицевой летописный свод: «В ту же зиму царь Улу-Махмет приходил с войском к Мурому из Старого Нижнего Новгорода». Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ

Победоносный изгнанник



Зимой 1436—1447 годов бек Мангытов Науруз выступил против хана Улуг-Мухаммеда и перешел на сторону хана Кичи-Мухаммеда. Их войска нанесли поражение Улуг-Мухаммеду, вынудив его отступить на север к русско-литовской границе. Он вместе с 3 тысячами татар с их семьями нашел убежище в литовском городке Белеве, надеясь перезимовать и с литовской помощью начать борьбу за престол: «против города сел в острозе». По Софийской II летописи хан «постави себе город на реце на Белеве, от хврастиа себе исплет, и снегом посыпа и водою поли, и смерзеся крепко, и хоте ту зимовати».

В это время против него направил войска московский князь Василия II, который именно хану был обязан троном московского князя. Московские войска имели многократный перевес в силах и атаковали город без всякой подготовки. Но в результате умелого маневра они были атакованы с флангов и потерпели сокрушительное поражение. Летописец писал, что татары «болши надеяся на бога, и на правду свою и храбрость, и на злое умение свое ратное». Улуг-Мухаммед получил повод для начала сражения с Москвой.

скриншот realnoevremya.ru из видео «ULUĞ MUHAMMED HAN»/youtube.com, аккаунт «Hanlar Otağı»

Первый казанский хан

Для нашего региона особенно важны следующие события. Весной 1438 года хан Улуг-Мухаммед, видимо, двинулся в Среднее Поволжье. Здесь великого полководца пригласила на казанский престол татарская знать. Так в 1438 году Улуг-Мухаммед стал первым казанским ханом.

Закрепившись в Казани, он начал наступление на Московское княжество, желая вынудить вновь платить ему дань. В 1439-м Улуг-Мухаммед внезапно подошел к Москве и осадил ее. Результатом похода, видимо, стал мир между Москвой и Казанью. Но в 1444-м Улуг-Мухаммед захватил Нижний Новгород и Муром. Войска Василия II, двинувшиеся на Улуг-Мухаммеда, в сражении 6 октября 1445 года под Суздалем (близ Спасо-Евфимьева монастыря) были разбиты султаном Махмутеком, сыном Улуг-Мухаммеда, а Василий II попал в плен. В это же время умер хан Улуг-Мухаммед. Это случилось той же осенью 1445 года.

Улуг-Мухаммед-хан был выдающимся государственным деятелем и полководцем Улуса Джучи. При его правлении Золотая Орда в последний раз была объединена в единое государство, подняла свой международный авторитет, а его поражение знаменовало начало новой эпохи — татарских ханств. Огромная роль принадлежит ему в становлении Казанского ханства — национального татарского государства. Его фигура объединяет две эпохи, утверждая преемственность и последовательное развитие татарской государственности.

Искандер Измайлов