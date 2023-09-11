Ильсур Метшин: «У меня чувство сожаления, что мы так долго затянули с очередным фестивалем»

В Казани впервые провели «СоТворение»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Казани впервые прошел музыкальный фестиваль «СоТворение», начавшийся со «Школы рока», а завершившийся ностальгическим исполнением хитов группы «Кино». Будет ли продолжение? Что удалось организаторам? И связан ли этот фестиваль с «Сотворением мира»?

Потому что просили казанцы



«СоТворение» стало возможным благодаря гранту, полученному в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Новости об этом мероприятии появились в августе прошлого года. Как о нем писали на сайте «Национальные проекты», фестиваль впервые пройдет в Казани 8 и 9 сентября:



«Местом проведения события станут три площадки: парк «Черное Озеро», улица Профсоюзная и площадь Тысячелетия, где по традиции проходят значимые городские мероприятия. Гостей и жителей республики ждет живая музыка. В течение первой трети сентября будут проводиться работы по оформлению улиц, благоустройству пространств, подъездных путей и прилегающей территории. Также будут организованы точки выездной торговли».

В результате фестиваль провели именно в эти даты, но у Центра семьи «Казан». Расписание выступающих групп (16 часов музыки!) стало известно за день до начала. Официальный сайт указывает, что генеральным партнером была медиагруппа «Рим», даже на остановках «Энергетический университет» можно было увидеть их собственную рекламу, но не выступающих. Впрочем, можно было натолкнуться на баннеры в сети, а также небольшие афиши в общественном транспорте. По некоторым данным, случилось это потому, что до последнего не был ясен состав участников.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Мэр города Ильсур Метшин, проводя в Казанской ратуше в день фестиваля утреннюю пресс-конференцию, отметил: «У меня чувство сожаления, что мы так долго затянули с очередным фестивалем». При этом он заверил, что хотел бы продолжения этой истории и в следующем году.

— Фестиваль «Сотворение» появился во многом благодаря многочисленным просьбам казанцев вернуть фестиваль «Сотворение мира», который мы четыре года проводили в Казани, с 2008 по 2011 год, — отметил глава Казани. — Проводили на площади Тысячелетия. Когда началась реконструкция перед Универсиадой, мы вынуждены были на какое-то время перестать проводить фестиваль. Потом Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта…

Также Метшин вспомнил выражение: «Ашаган белми, тураган белә», то есть: слушатель и не знает, сколько сил уходит на подобные фестивали. Показательно, что постройка сцены, соблюдение расписания, саундчеки — все это проходило на высшем уровне, что отмечали и сами музыканты. Интересно, что и часть команды с «Сотворения мира» принимала участие в «СоТворении». К примеру, на поле был замечен легендарный виолончелист «Аквариума» Всеволод Гаккель, которого вновь позвали в Казань стейдж-менеджером. Он указал, что здесь «все работает без него, как часы», и сообщил, что и продюсер Александр Чепарухин, сделавший немало для разнообразия лайнапа «СМ», также был причастен к организации.

DRUNK band из Китая. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Суфийские песни для избранных



Тем обиднее было, что в два часа дня перед сценой почти никого не было. Возможно, для детского коллектива из «Школы рока» под названием «Э.Т.А.И.М» само участие было почетным. Но перед выходящими за ними вслед представителям финно-угорского фьюжна OYME было уже несколько неудобно. Как тут не вспомнить, что у Казани уже появился новый этнофестиваль — «Итиль». Его также, кстати, провели сначала осенью у «Чаши», а потом перенесли к парку имени Горького в лето.

Участники индийской группы Rehmat-e-Nusrat на пресс-конференции были настроены философски: мол, даже за пределами страны их музыку поймут. Правда слушали их суфийские песнопения несколько десятков слушателей.

Зато потом, неожиданно для некоторых, но вполне ожидаемо для молодой аудитории, появился первый хедлайнер — это квартет «Комсомольск». Их хиты «Орфей» и «Все, что я умею» пришли послушать несколько сотен человек. Потом они также резво покинули поле. Участники группы позже сообщили, что о тайминге они узнали вчера, до этого свято веря, что будут играть вечером.

Забавно, что после танцевального инди-рока на сцене зазвучал армянский дудук от Дживана Гаспаряна (младшего) со товарищи. Барабаны добавились чуть позже, а так это был сет очень спокойной музыки.

Настал черед казанских звезд из «Мураками». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Которая контрастировала со старорежимным хард-роком от DRUNK band из Китая. К этому моменту количество публики было такой, что ее было нестыдно иногда показывать на большом экране. К тому же настал черед казанских звезд из «Мураками»: Диляра Вагапова даже пошла в народ и спела со зрителями. После возник «национальный компонент» в лице солиста казанской оперы и заслуженного татарского рокера Артура Исламова, в команде которого были замечены маститые джазмены, вроде клавишника Валерия Короткова и барабанщика Романа Алексеева.



Пожалуй, за кого было особенно обидно — это за малийца Вье Фарка Туре. Во-первых, его везде прописали латиницей. Во-вторых, как-то упустили статус. Вообще, сын обладателя «Грэмми» Али Фарка Туре носит прозвище Хендрикс Сахары. Вместе с Шакировой, Алишей Киз открывал чемпионат мира по футболу 2010 года. В прошлом году у него вышел шестой альбом, а также он записал диск каверов на песни отца с модной группой из Хьюстона Khruangbin.

Дальше — другие сюрпризы лайнапа: Петр Налич неожиданно стал разогревом для африканской певицы Nomfusi, поражавшей журналистов южноафриканскими вокальными фишками. И, конечно, самое чарующее и смелое решение — поставить предпоследним человека с балалайкой Алексея Архиповского. Но виртуоз не подвел — даже те, кто увидел его впервые, не остались равнодушными. К выступлению Therr Maitz на площадке перед Центром семьи (слева — «Чаша», справа — горы песка) собралось, вероятно около полутора тысяч человек. И это на бесплатный концерт.

Огромный карт-бланш выдали организаторы мультикультурной группы No Land Максим Платонов/realnoevremya.ru

Это все мое, родное



Второй день, уже нерабочий, радовал большим количеством публики. Благо, было больше местных коллективов. Татароязычные инди-фолк заклинатели Juna нагоняли смури и света одновременно. Выступление группы шли почти бесшовно, ведь, как и на «Сотворении мира», организаторы построили рядом две сцены. Так что после очередного короткого диалога Валерия Марьянова и Гульназ Сафаровой заиграли «Хуун-Хуур-Ту». Вероятно, самая раскрученная российская группа (не считая t.A.T.u., конечно), вышла не в составе квартета, но трио, что, конечно, не отразилось на энергетике их выступления: зрителей словно перенесли в степь и заставили забыть обо всем. Интересно, что на официальных страницах в сети группа из Тывы о фестиваля не сообщила, при этом рекламируя свои октябрьские концерты.

Контрастом им стало выступление томных татарских рокеров из Gauga, очередное возвращение на родину Jukebox trio (Марьянов, собственно, их продюсер, а еще у него был день рождения). Лионский бразилец Жоао Сельва продолжил их ритмичное дело (а усилиями звукорежиссеров это порой превращалось в лихой мат-рок), а пензенская поп-рок группа «Космонавтов нет» и адепт хип-хопа Антоха МС привлекли к сцене еще больше молодежи.

Тут организаторы опять испытали людей на прочность, представив китайскую группу Dawanggang, игравшую отрывки из опер и народные колыбельные с использованием гучжэна. Вероятно, это сильно порадовало Найка Борзова, который начал блок беспроигрышных исполнителей. За ним следовали The Hatters. К слову, их выступление обошлось в 2,75 млн рублей.

Кажется, при жизни Виктора Цоя эта команда никогда не играла в Казани. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Огромный карт-бланш выдали организаторы мультикультурной группы No Land: в ее составе играли азербайджанцы, иранцы, курды и турки, а среди песен есть и русские. После их вдохновенного сета настала пора народных песен в исполнении группы «Кино». Кажется, при жизни Виктора Цоя эта команда никогда не играла в Казани. А в этом году, с учетом платного концерта в «Татнефть Арене», выступила уже дважды. Во многом благодаря их участию на фестиваль был собрано такое дорогое оборудование. Завершила группа фестиваль песней «Звезда по имени Солнце». «Прекрасный фестиваль, прекрасный город», — резюмировал басист Игорь Тихомиров.

Почти все выступления (кроме команды Антона Беляева) можно посмотреть и сейчас на сайте «ВКонтакте» (день первый и второй).

