Александр Овчинников: «История Татарстана в новом учебнике — «смена вех» или банальная спешка?

Как позиционируется Татарстан на страницах учебных пособий по «Основам российской государственности»

В российских вузах начали преподавать курс «Основы российской государственности» (ОРГ), новый предмет изучают первокурсники. На презентации программы ее авторы отметили, что отечественные учебники «начиная с конца восьмидесятых, и особенно в девяностых, пронизывались западной идеологией», а задача этого курса — «дать студентам новый взгляд на российское государство». Между тем роль Татарстана и важнейшие вехи его истории в новых учебных пособиях воспринимаются неоднозначно, заметил кандидат исторических наук Александр Овчинников. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт размышляет о том, почему после изучения курса пришел к выводу, что учебники написаны в спешке, а некоторые разделы необходимо доработать.

Необходимость нового учебного курса в современных условиях очевидна

С этого учебного года студенты всех российских вузов (как «технари», так и гуманитарии) изучают курс «Основы российской государственности». С текстами учебных пособий можно ознакомиться на официальном сайте издательского дома «Дело» РАНХиГС (раздел «читать книгу»). Студенты негуманитарного профиля (естественно-научные и инженерно-технические специальности) будут работать с пособием под авторством А.П. Шевырева и др. (далее ОРГ-1), а студенты социогуманитарного профиля с текстом под редакцией С.В. Перевезенцева (далее ОРГ-2). Подготовлен предназначенный для преподавателей учебно-методический комплекс авторов В.М. Марасановой и др. (далее УМК ОРГ).



Необходимость нового учебного курса в современных условиях очевидна. Россия — модернизирующаяся страна, и чтобы пройти за короткое время сложный путь, обществу нужно солидаризироваться. Помочь в этом призваны основы того мировоззрения, которые представлены в пособиях.

Сложность подбора фактологии учебного курса обуславливалась многонациональностью федеративного государства. Видимо, с этим связан ряд спорных моментов, которые могут вызывать дискуссию в определенных регионах.

С этого учебного года студенты всех российских вузов (как «технари», так и гуманитарии) изучают курс «Основы российской государственности». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Этническая история татар только с XIX века

В составе Российской Федерации находятся национальные республики. В отдельный период времени видение прошлого в академических кругах Татарстана диссонировало с основными постулатами общефедерального варианта отечественной истории. Наряду с этим стоит обязательно отметить, что сегодня Татарстан — динамично развивающаяся республика с серьезными достижениями в экономико-финансовой и инвестиционной сферах, пример толерантных межконфессиональных и межнациональных отношений, активно отстаивающая российские интересы на международной арене (в частности в исламском мире) и являющаяся примером для подражания многим другим регионам страны.

В идеологической сфере также есть примеры позитивных тенденций. Благодаря энергичным действиям Казани и готовности к диалогу Москвы обычной стала практика «идеологического компромисса». Например, из общефедерального историко-культурного стандарта в свое время были изъяты упоминания о «монголо-татарском иге»; не стал общегосударственной памятной датой день окончания «Стояния на Угре» (1480 г.); положительным примером стала региональная часть мультимедийной выставки «Россия — моя история» в Казани; в 2022 г. на всероссийском уровне был отпразднован 1100-летний юбилей принятия ислама Волжской Булгарией в 922 г. и так далее.

При знакомстве с содержанием курса «Основы российской государственности» я попытался осмыслить изложенное в учебных пособиях с позиций государственных интересов и внутреннего единства нашей страны в непростое для нее время. Слово «татары» и производные от него («татарский», «Татарстан» и т.д.) в ОРГ-1 встречаются 59 раз, в ОРГ-2 — 30 раз, в УМК ОРГ всего 4 раза.

Изучение контекста упоминаний позволяет сделать следующие выводы:



1. Вопреки точке зрения большинства казанских ученых, этническая история татар авторами пособий ведется только с XIX в. Более ранние периоды характеризуются лишь как время становления «политонима», а не «этнонима» «татары»: «Татары» русских источников XIII—XV вв. и «монголо-татары» отечественной исторической литературы — это не название отдельного этноса, т.е. это не этнонимы. Понятия «татары» и «монголо-татары» — это изначально политонимы, т.е. именование объединения множества кочевых племен, населявших Орду, где в политическом смысле доминировали монголы, но в этническом отношении — степные, в основном тюркские, племена, в первую очередь половцы» (ОРГ-2, с. 82).

Эти положения противоречат отстаиваемому сотрудниками Академии наук РТ мнению о татарском средневековом этносе, который, по их мнению, сформировался в границах Золотой Орды и стал основой для становления современной татарской нации. Наоборот, в ОРГ-1 утверждается: «название татары — позднее и пришедшее из русского языка». Это название использовалось «русскими чиновниками для обозначения тюркоязычных жителей Российской империи». Только в XIX в., когда «активно шли процессы нациестроительства, казанская татарская интеллигенция видела в использовании этнонима «татары» возможности объединения большинства тюркских народов Российской империи. Именно поэтому этот этноним был принят в качестве самоназвания» (ОРГ-1, с. 24, 25).

2. Авторами учебных материалов по «Основам российской государственности» не учтен очень важный для Татарстана в идеологическом плане тезис о единстве татарской нации. Этнические группы, которые в Казани считаются частью одного татарского народа, в пособиях представлены разными народами. Например, в ОРГ-2 утверждается, что после распада Золотой Орды «на основе тюркского элемента и местных этносов в разных регионах возникло еще несколько этнических групп, никак не связанных между собой кровным родством, но носящих то же имя — татары (крымские татары, сибирские татары, астраханские татары)» (ОРГ-2, с. 82). Этот вывод дал авторам возможность говорить о «татарах разной этнической принадлежности» (ОРГ-2, с. 83). Напомню, что еще недавно в казанской академической среде негативно отнеслись к объявлению Институтом языкознания РАН сибирско-татарского отдельным языком, а Институт языка, литературы и искусства АН РТ пытался опротестовать это решение. Когда генетики на страницах «Вестника Московского университета», обобщая данные своих исследований, сообщили об отсутствии генетического родства между различными группами татар, их статья вызвала критику в Казани (см. опубликованный «Реальным временем» ответ генетика Олега Балановского).

Эти положения противоречат отстаиваемому сотрудниками Академии наук РТ мнению о татарском средневековом этносе. Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

«Единство татарской нации» — постулат, который отстаивают все гуманитарии АН РТ и татарстанские СМИ, особенно в преддверии Всероссийских переписей населения. В Казани существует Государственная программа «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020—2024 годы)».

3. Золотая Орда или Улус Джучи — крупное средневековое государство. На его наследие (очень серьезный символический капитал) претендуют многие современные среднеазиатские страны, а в России именно Татарстан ищет истоки своей государственности в Золотой Орде. Отсюда актуализация положительных характеристик этого государства, подчеркивание симбиоза Московской Руси и Улуса Джучи, попытки вести истоки российской государственности от Орды, регулярные перечисления того, что Русь заимствовала от Орды, отрицание понятий «монголо-татарское иго» и «ордынское иго». Десять лет назад казанским ученым, как указывалось выше, удалось добиться исключения из концепции общефедерального школьного учебника по истории самого термина «иго».

В рассматриваемых учебных пособиях Золотая Орда представлена враждебным Руси государством, слово «иго» используется повсеместно, а «монголо-татары» именуются «иноземными захватчиками» (ОРГ-2, с. 38): «в XIII в. на русские земли обрушивается монголо-татарское нашествие, обернувшееся для наших предков 240-летним ордынским игом» (ОРГ-2, с. 37); «…достижения [в иконописи] наиболее ярко смотрятся на фоне культурного упадка Руси, терпевшей одновременно татаро-монгольское иго и западные вторжения» (ОРГ-1, с. 32); «После татаро-монгольского нашествия грамотность населения Руси значительно снизилась, но очаги учености не исчезли» (ОРГ-1, с. 36) и т.д.



4. Ни о каком «симбиозе» Руси и Золотой Орды в пособиях речи не идет, наоборот, утверждается: «Укрепление цивилизационной идентичности происходило в ходе превращения России в сильное централизованное государство — на трудном пути духовного, нравственного, территориального, политического разделения народа в период монголо-татарского ига» (УМК ОРГ, с. 40); «В XV—XVII в., после распада единой Орды, русским землям продолжали угрожать различные татарские государства: Большая, Крымская, Ногайская, Астраханская, Казанская, Сибирская орды» (ОРГ-2, с. 37); «Вспомним, как преп. Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на борьбу с татарами» (УМК ОРГ, с. 68; данная фраза может быть воспринята в Казани особенно неоднозначно).

Татарстан ищет истоки своей государственности в Золотой Орде. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Взаимоотношения княжеств бывшей Киевской Руси и Золотой Орды показаны с точки зрения конфронтации: «На протяжении XIII—XV вв. разным русским княжествам, защищавшим свои границы и оберегавшим своих жителей от угона в рабство, пришлось воевать с ордынскими татарами, но, к сожалению, в тот период силы были еще не равны». Позднее, когда «возникло независимое Русское государство с центром в Москве, русские власти все чаще переходили в наступление, постепенно подчиняя себе Казанское, Астраханское, Сибирское ханства» (ОРГ-2, с. 82). Казанскими же историками этот процесс часто трактуется как восстановление Московским улусом Золотой Орды прежнего государственного единства в форме нового Российского государства.

5. Неоднозначно может быть воспринята трактовка очень важного для Татарстана процесса обретения суверенного статуса в начале 1990-х гг. в учебных пособиях и УМК. Уже характеризуя административно-территориальное устройство Российской империи начала XX в., авторы отмечают, что в этом вопросе «не учитывался национальный состав населения», и зачем-то указывают, что «современный Татарстан был разделен между пятью губерниями — Казанской, Вятской, Уфимской, Самарской, Сибирской» (УМК ОРГ, с. 18, 19). Стремление национальных республик к самостоятельности в постбрежневское время и в начале 1990-х гг. представлено в негативном свете: «В стране росла коррупция, действовала теневая экономика, в национальных республиках зрели центробежные силы. Ходили слухи, что председатель КГБ Ю.В. Андропов готовил серьезные реформы экономики и управления, но время было упущено» (ОРГ-1, с. 108); «В стране росла криминальная экономика, а национальные республики уже не только де-факто, но и де-юре брали курс на полную самостоятельность. 12 июня 1990 г. декларацию о национальном суверенитете приняла Российская Федерация. Начался парад суверенитетов» (ОРГ-1, с. 109).

Если в Казани возникновение стремления к суверенитету характеризуется как естественный и положительный процесс самоопределения народов, то, по мнению авторов учебных пособий, это результат слабости «федеральной власти, вынужденной договариваться» (ОРГ-2, с. 104). Читатель подводится к мысли, что суверенизация происходила только в интересах элит, а не всего населения.



Необходимо доработать тексты в моментах, которые касаются Татарстана

Имеется ряд других спорных моментов. В учебном пособии для студентов естественнонаучных специальностей среди «героев в российской истории» помещен фортификатор Иван Выродков, под чьим руководством была построена крепость Свияжск для захвата Казани войсками Ивана IV. Свияжск упоминается только в этом контексте (ОРГ-1, с. 32). Ничего не говорится о возрождении Болгара и Свияжска. Ни один «брендовый» объект Татарстана в учебных пособиях не представлен.

В учебном пособии для студентов помещен фортификатор Иван Выродков, под чьим руководством была построена крепость Свияжск. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Не упоминается о Болгаре и «принятии ислама Волжской Булгарией в 922 г.». Более того, утверждается, что татары приняли ислам только в XIV в. (ОРГ-2, с. 83). Явно не были учтены все нюансы длящегося более полувека казанско-чебоксарского спора о «булгарском наследстве», когда авторы констатировали, что «большинство современных исследователей сходятся во мнении, что именно чуваши в культурном отношении прямые потомки жителей Волжской Булгарии (X—XIII вв.)» (ОРГ-1, с. 26). Неоднозначное впечатление может вызвать сообщение о древнем празднике «Сабантуй», который в 1960-е гг. «стал основой для формирования так называемой новой советской обрядности, не связанной с мусульманской религией, и для него были разработаны типовые сценарии, по которым его отмечают и сейчас» (ОРГ-1, с. 25).

Судя по открытым источникам, проект создания учебных пособий по «Основам российской государственности» курировался аппаратом президента РФ, общая концепция и фактологический материал прорабатывался экспертами платформы «ДНК-Россия» и общества «Знание». В работе обеих площадок принимали участие представители Татарстана (сотрудники Общественной палаты РТ и казанских вузов).

Если окажется, что разработчики курса банально поспешили к началу нового учебного года, то необходимо доработать тексты в моментах, которые касаются Татарстана. При этом опять же важно помнить, что речь идет не о взглядах одного или группы ученых, академических корпораций и так далее, а о формировании воззрений на историю российской нации в целом, о становлении российской исторической культуры, в рамках которой историки и другие гуманитарии выступают в равноправной роли с другими жителями нашей страны.



Александр Овчинников