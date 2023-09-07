Светлана Жданова: «Продолжение грудного вскармливания после выхода матери на работу сейчас —главный тренд»

Кандидат медицинских наук — о том, как правильно кормить грудью, чем опасны искусственные смеси или почему доступность смеси в роддомах препятствует грудному вскармливанию

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Медики во все времена говорили, что нет для ребенка пищи лучше, чем материнское молоко. Современная доказательная медицина говорит о том, что кормление грудью до двух лет и дольше должно быть нормой. Но как наладить грудное вскармливание, если что-то не получается? Кто поможет грамотной консультацией, ведь профессия специалиста по грудному вскармливанию в России пока еще очень редка? В Клинике Нуриевых такую поддержку получить можно. Клиника, которая вот уже 20 лет дает людям счастье родительства, сейчас развивает отделение педиатрии и неонатологии, в котором каждая мама может получить подробную консультацию и квалифицированную помощь в налаживании гармоничного и здорового грудного вскармливания. Специалист клиники, кандидат медицинских наук, неонатолог, эксперт в области грудного вскармливания Светлана Игоревна Жданова рассказала «Реальному времени» о важности этого процесса для мамы и ребенка, раскрыла некоторые секреты и дала советы.

«Каждые полгода кормления обогащают маму»

— Насколько обязательно в принципе кормить младенца грудью? Ведь современные смеси разработаны по всем медицинским рекомендациям, и заявляется, что в них есть все необходимые ребенку питательные вещества. Современная мама между тем зачастую сразу же после родов возвращается к работе. И чтобы не быть «приклеенной» к ребенку круглосуточно, она нередко выбирает искусственное вскармливание. А что вы как специалист на эту тему скажете?

— Конечно, такая тенденция в современном мире есть, и Россию она тоже не обошла. В нашей стране эта тенденция особенно прослеживается по Москве. Там продолжительность грудного вскармливания в среднем меньше, чем в России, именно по той причине, которую вы озвучили: ранний выход мамы на работу. Но современная доказательная медицина накапливает все больше данных о том, что грудное вскармливание — это не просто еда, но еще и глобальная польза для здоровья мамы и ребенка. Очень часто мама задает мне вопрос: «Как восстановиться после грудного вскармливания?». Но она, наоборот, обогащается за счет этого. Мы сегодня знаем, что если мама кормит грудью (чем дольше, тем лучше), она получает профилактику рака груди, рака яичников и рака эндометрия на будущее. Кроме того, это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшем и постменопаузального остеопороза. Это на сегодня доказано. Каждые полгода кормления обогащают маму, укрепляют ее здоровье, снижая риски этих заболеваний.

А кроме того, грудное вскармливание снижает младенческую смертность, и эти данные тоже доказаны статистическими исследованиями. Причем касается это не только Индии или африканских стран, где высока смертность от инфекционных заболеваний, но и, скажем, США, где инфекционные заболевания не входят в ведущие причины смертности. К примеру, материнское молоко более чем вдвое снижает риск внезапной смерти младенца.

В результате оптимальная длительность грудного вскармливания — до двух и более лет, согласно формулировке Всемирной организации здравоохранения.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— А как же тогда работать?

— Безусловно, ранний выход на работу после родов — это современный тренд. Во многих зарубежных странах мама выходит на работу в среднем через 3 месяца после родов. В некоторых из них согласно законодательству работодатели должны поддерживать кормящих матерей на работе — предоставлять им молокоотсосы и время для сцеживания. В этом году как раз главной темой Всемирной недели грудного вскармливания было продолжение грудного вскармливания после выхода на работу матери.

— Есть еще одно возражение против грудного вскармливания: мама хочет сохранить красивую грудь и поэтому с самого начала выбирает искусственный путь.

— Это известное возражение и известная иллюзия. Главное, чего мама не понимает: растяжки, которых она боится, — гормональный процесс, который проходит во время беременности. А непосредственно кормление и его длительность на красоте груди вообще никак не сказывается. Повлиять на внешний вид груди может резкое прекращение кормления. Поэтому отлучение от груди должно быть медленное и постепенное.

Сегодня у нас нередко встречаются мамы с установленными имплантами после пластики груди. Но и современные импланты разработаны так, что никак не мешают грудному вскармливанию.

«Оптимальная продолжительность кормления составляет 2 года и больше»

— За счет чего молоко обладает своими «чудодейственными» свойствами? Что в нем такого особенного, чего нельзя воспроизвести в лабораторных условиях?

— На сегодня в грудном молоке известны более тысячи компонентов. Между тем возьмите любую банку с искусственной смесью: вряд ли в списке ингредиентов вы насчитаете более 40 наименований. Там не будет лактоферрина — вещества, которое подавляет рост патогенной микрофлоры. Между тем есть большая доказательная база по профилактике некротического энтероколита у глубоко недоношенных детей за счет этого компонента. Каждая капля молозива содержит лактоферрин, лизоцим, иммуноглобулины и подавляет рост патогенной микрофлоры, а в искусственной смеси этого вещества нет. Существует крепкая доказательная база, что на весь период грудного вскармливания ребенок будет реже и легче болеть инфекционными заболеваниями.

Кроме того, грудное вскармливание является профилактикой ожирения в дальнейшем, нормализует прикус. А перекорм искусственной смесью чреват ожирением ребенка в будущем.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Допаивать ребенка надо, если он на грудном молоке?

— Это тоже популярный вопрос — например, нас, медиков, учили в университете, что нужно обязательно давать воду ребенку. Но современная доказательная медицина напоминает: грудное молоко — это более 80 процентов воды. Поэтому допаивать здорового ребенка на грудном вскармливании не нужно, даже если жарко. Исследования ВОЗ, которые были опубликованы в журнале «Ланцет», подтверждают это.

— А если наоборот — мама рассказывает, что осенью ребенок пойдет в школу, но она его до сих пор докармливает грудью, причем нередко делает это публично? Граница нормальности в этом вопросе существует?

— Это зависит исключительно от позиции мамы. Кстати, и кормление не обязательно должно происходить при всех. Всегда можно с ребенком договориться, и эти вещи зависят исключительно от мамы. А что касается позиции медицины — мы говорим, что оптимальная продолжительность кормления составляет 2 года и дольше. Максимальной границы никто не устанавливает. Вообще, есть такое понятие, как самоотлучение: ребенок ест до тех пор, пока ему это нужно самому. Нередко самоотлучение происходит ближе к трем годам. Но есть, к примеру, нации, где кормление продолжается гораздо дольше. Например, некоторые племена индейцев кормят грудью до 7—8 лет.

В России бывает и так, что мама рожает одного за другим детей, и старшие, видя, что младшие прикладываются к груди, тоже испытывают эту необходимость. И в этом случае долгое кормление имеет еще и психологическое значение: ребенок таким образом чувствует, что и он тоже любимый, и ему можно все то же, что разрешено младшим братикам и сестричкам. Как это сделать — решает сама семья.

«Чем больше отдала — тем богаче стала»

— К примеру, перед нами мама, которая хочет кормить грудью, но лактация слабая, что-то идет не так. Можно ли что-то предпринять для возвращения молока в домашних условиях?

— Во-первых, молоко уходит только тогда, когда присутствует низкая стимуляция. Мы говорим маме: нужно сцеживаться. Она отвечает: «Я сцеживаюсь». Но когда мы спрашиваем, сколько она это делает, она, как правило, отвечает: «Три раза в день по 5 минут». И если я такое слышу, то понимаю: через месяц эта мама кормить уже не будет. Потому что количество молока не зависит от каких-то продуктов, это физиологический закон: чем больше стимуляция, тем оно больше. Именно поэтому с грудным вскармливанием мы, как правило, придем туда, куда хотим — все зависит только от желания мамы и профессиональной поддержки специалистом по грудному вскармливанию, если возникают сложности. Чем больше отдала — тем богаче стала. Так устроена природа: чем чаще и полнее ребенок опорожняет грудь, тем больше вырабатывается пролактина, тем больше молока появляется снова.

Поэтому вопрос только в том, какое время проводит ребенок у груди, насколько эффективно сосет, и если этого недостаточно, — то еще и сколько времени мама сцеживается. Как, например, идет вопрос становления лактации у глубоко недоношенных детей, которых к груди не прикладывают? Мама сцеживается восемь раз в сутки, обязательно в ранние утренние часы. Причем длительность сцеживания — не менее 30 минут. И с количеством молока нее будет все хорошо, даже если она 2 месяца вообще не будет прикладывать ребенка к груди!

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Но это значит, что сцеживаться ей придется просто постоянно? Не менее 4 часов в сутки за этим занятием проводить?

— Вопрос мотивации. Если она хочет кормить — она найдет это время, подберет удобный молокоотсос.

— То есть, если мама очень хочет кормить, то ей нужно для начала просто больше сцеживаться?

— Для начала нужно чаще прикладывать ребенка к груди. Может быть еще одна проблема: неэффективное сосание. И в этом нужна поддержка специалиста по грудному вскармливанию, который компенсирует неэффективность сосания. Сцеживание необходимо в случае разделения мамы и ребенка независимо от причины — разлучение после операции кесарева сечения или если ребенок находится в реанимации.

«Раздельная палата в роддоме — мощный удар по грудному вскармливанию»

— То есть и кормить — это тоже не так просто, как кажется? Тогда начнем с самого начала: как в принципе с самого начала организовать правильное грудное вскармливание? Какие могут быть тут премудрости?

— Конечно, организация грудного вскармливания в роддоме играет ключевую роль. Кстати, сейчас вновь развивается инициатива ВОЗ, которая называется «Инициатива по созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания» на основе «10 шагов к успешному грудному вскармливанию». Это целая большая система — к сожалению, в Татарстане очень мало роддомов поддерживают ее. Но правильный старт — это очень важно. Необходимо для этого, чтобы мама после родов лежала вместе с ребенком. Раздельная палата в роддоме — это сам по себе очень мощный удар по грудному вскармливанию. Потому что это означает искусственное вскармливание с рождения без медицинских показаний.

А в норме ребенок сам формирует лактацию мамы. Совместное пребывание, сосание груди по требованию ребенка и назначение смеси только по медицинским показаниям — вот три краеугольных камня, которые важны в самом начале для того, чтобы наладить вскармливание. Помощь специалиста может пригодиться, если мама не может справиться с болью, например, или правильно приложить ребенка к груди. Еще раз, повторюсь: далеко не все роддома соблюдают 10 шагов успешного грудного вскармливания.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы пытаемся сдвинуть ситуацию с мертвой точки: к примеру, сейчас и в Думе обсуждается вопрос о том, чтобы ввести в родильные дома, детские поликлиники и женские консультации штатную единицу специалиста по грудному вскармливанию, чтобы консультация была доступна женщине по ОМС. Это очень важно. Очень часто считают, что заниматься этим должны врачи-неонатологи или медсестры, но надо понимать: консультация по грудному вскармливанию длится в среднем 40 минут. Это не так быстро. Так можно ли эту задачу возложить на неонатолога или медсестру? Я считаю, для этого должен быть выделен отдельный ресурс.

— А где взять этот ресурс? И где взять столько специалистов?

— Это совершенно новая область знания, я думаю, сейчас нужна подготовка специалистов в этой сфере. Правильной постановке грудного вскармливания не учат в медицинском университете и в училище. Это что-то, что казалось само собой разумеющимся, и медработники передают это знание от старших к младшим. «Ты же поработала в роддоме, а значит, должна знать». Но нет, это не так. Это отдельная, большая область знания. И чаще всего медработники недооценивают эту помощь и этот большой труд.

В Татарстане сегодня консультации по грудному вскармливнаию в роддомах — это в основном волонтерство.

«Мы помогаем решить проблему!»

— Если мама обращается к вам в клинику Нуриевых с запросом на то, чтобы наладить грудное вскармливание, то как вы здесь ей поможете? С чего начнете работу?

— Самое главное направление работы нашей клиники состоит в том, что мы хотим здесь в полной мере реализовать как работу специалистов по грудному вскармливанию, так и педиатров, которые будут ГВ-френдли. Очень надеемся, что женщина найдет здесь помощь специалиста по грудному вскармливанию. Специалист расскажет об основах физиологии лактации, а также она будет обучена различным позам для кормления грудью — сидя и лежа, правильному захвату груди ребенком, слышать глотки ребенка, свидетельствующие об эффективном сосании груди. Мама узнает, как оценить достаточно ли получает молока ее ребенок и поймет, откуда взялась проблема с кормлением, научится позам, в которых кормление безболезненно, получит решение своей непосредственной проблемы. Потому что «мало молока» — это всегда следствие какого-то процесса. Мы помогаем найти и решить проблему!

— Сколько сегодня специалистов работают в клинике?

— Пока нас трое и мы планируем развивать эту службу. Надеемся, что в будущем каждая мама, которая к нам обратится, получит помощь и со стороны педиатра, и со стороны специалиста по грудному вскармливанию. И не только в стенах клиники, но и на выезде: специалиста уже можно пригласить и домой.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Еще очень важный момент, касающийся нашей клиники: педиатрия и работа с грудным вскармливанием в наших стенах — процесс преемственный. Ведь мы занимаемся ведением беременности вот уже 20 лет, с тех самых пор, что начали работать. И спасательный круг для мамы, которая хочет кормить грудью, даем ей еще до родов, во время подготовки на курсах для беременных. На наших курсах она получает необходимую информацию, готовится к кормлению грудью. Мы развенчиваем байки, которые мамы могут услышать от родственников, рассказываем, как формируется лактация, формируем дорожную карту, чтобы мама заранее представляла все в правильном свете.

А после родов, сейчас, когда у нас открылось отделение педиатрии, мы продолжаем поддержку с помощью специалиста по грудному вскармливанию.

— Какие правила нужно соблюдать маме, если она кормит грудью? Есть для нее определенный набор действий?

— Как я уже сказала, важно с самого начала правильно налаживать грудное вскармливание: быть вместе с ребенком с самого рождения, как можно чаще прикладывать к груди. Если совместное пребывание по каким-то причинам невозможно (например, если сделано кесарево сечение маме), то мама должна уметь сцеживаться и не лениться это делать.

Первые 3 дня очень важны для формирования лактации, они играют колоссальную роль. Раскрою важный лайфхак: вы видите, как малыш открыл глаза. Сразу же прикладывайте его к груди. Не ждите, когда он начнет плакать. Первые 2 недели мы не ориентируемся на крик, грудь надо дать до того, как это произойдет. Потому что когда ребенок уже кричит — его труднее правильно приложить к груди.

Кроме того, при правильном прикладывании не должно быть боли: если вам больно кормить, значит, нужна помощь специалиста.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Смесь вообще не должна быть в свободном доступе!»

— А если с самого начала кормление было налажено, а потом молока становится все меньше и меньше?

— Бывают так называемые лактационные кризы, когда на фоне хорошей лактации у мамы резко уменьшается количество молока и мама при этом часто начинает докармливать ребенка смесью. При лактационном кризе самое главное — не спешить с назначением смеси, а просто часто прикладывать ребенка к груди и тогда молоко вернется в прежнем объеме в течение двух-четырех дней. Это не вредит здоровью ребенка. Это связано с гормональной регуляцией. И часто прикладывая ребенка к груди, мы повышаем уровень пролактина в крови и увеличиваем количество молока.

Самая частая причина того, что у мамы уменьшается и затем пропадает молоко — это введение смеси без медицинских показаний — просто потому, что маме страшно, что ребенок не наедается. Она начинает докорм смесью и смесь постепенно вытесняет грудное вскармливание.

И чаще всего «виновата» смесь: маме кажется, что молока у нее мало, ребенок не наедается, и она докармливает. А смесь, по моему мнению, должна назначаться только по рекомендации врача, а рекомендации — на основании динамики веса и роста, рассчитанных индивидуально на основании базы данных развития ВОЗ. Никому же в голову не придет пить горстями без назначения врача антибиотики? Но почему тогда каждая мама спокойно назначает своему ребенку искусственную смесь в большом количестве для вскармливания просто потому, что ей кажется что ребенок не наедается?

Мы должны назначать смесь как можно меньше и как можно быстрее от нее уходить. А посмотрите, какая агрессивная реклама смеси идет из средств массовой информации?

— Обратную проблему вам как специалисту по грудному вскармливанию решать приходилось? Когда слишком обильная лактация и нужно ее уменьшать?

— Бывало и такое. Это реже, но тоже бывает. И это, кстати, порой становится результатом слишком усердного сцеживания — когда мама кормит ребенка, а еще много сцеживается, потому что ей так сказали. И в результате — литр молока потом еще и выливает. Вопрос в том, как сцеживаться. Если вы сцеживаете все до последней капли — вы усиливаете лактацию. А если понемногу, плавно уменьшать этот объем — можно уменьшить лактацию до нужного количества.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Есть еще убеждение, что кормящая мама должна придерживаться максимально жесткой диеты и что ей вообще ничего нельзя.

— Кормящая грудью мама — это не диагноз. Это нормальное здоровое состояние женщины. Она может есть все, что хочет — пожалуй, кроме блюд, несущих эпидемиологическую опасность. Например, не стоит есть бифштекс с кровью, или сырые яйца. Возможно, есть смысл воздержаться от грибов, собранных в лесу, в которых вы не уверены. А остальное — все можно, но в умеренном количестве. Можно шоколад, кофе, цитрусовые — и даже один бокал сухого вина изредка маме не повредит! Главное — не кормить после этого ребенка два с половиной часа, и он от этого вина не получит ни грамма!

Грудное вскармливание — не кандалы. Мама должна вести активный образ жизни и разнообразно питаться. Вообще, мы говорим, что выделение молока — это окситоцин. Мама должна быть довольна и счастлива!

«Мы можем наладить счастливое гармоничное грудное вскармливание»

— А как сбалансировать кормление и прикорм?

— ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев, но педиатры рекомендуют от 4 до 6 месяцев вводить первую ложку прикорма. Важно ориентироваться на пищевой интерес ребенка, вводить прикорм без насилия.

Кстати, не нужно бояться аллергенов — к ним, наоборот, нужно приучать ребенка с раннего возраста. Современная парадигма — дать как можно больше естественных аллергенов на первом году жизни, в том числе, кстати, и через грудное молоко. Это формирует толерантность в дальнейшем. Исследования показывают, что самый большой аллерген для человека — это арахис. И по результатам исследований, если ребенок до 5 лет с арахисом не был знаком, то вероятность аллергии на него у него в пять раз выше. В итоге сейчас арахисовое масло педиатры рекомендуют вводить чуть ли не на первом году жизни (в порядке ознакомления с аллергеном).

Вводить много разных вкусов — это наша главная задача на первом году жизни, предложить, расширить вкусовой диапазон ребенка. Но не нужно искусственно увеличивать объем прикорма в ущерб грудному молоку — все должно быть гармонично.

— Итак, кормить ребенка грудью, даже если что-то не получается с самого начала, — это реально?

— Да. Это все работает, чаще всего мы можем наладить счастливое гармоничное грудное вскармливание. Главное в этом вопросе — желание мамы. Поэтому самая большая проблема в большинстве случаев — в истинности запроса. Нередко бывает, что к нам приходит мама, говорит, что хочет кормить грудью, а потом оказывается, что на этом настаивает не она сама, а, например, отец ребенка. И мама не выполняет данные рекомендации (или выполняет не в полном объеме), и тогда не получается в итоге. Но если мама хочет, она будет выполнять рекомендации специалиста по грудному вскармливанию. Мы в этом обязательно поможем.

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