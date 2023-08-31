80 лет татарстанской нефти: как «Татнефть» отмечает юбилей

Торжества, посвященные Дню нефтяника, уже прошли в шести татарстанских городах

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть» для realnoevremya.ru

2023-й год — юбилейный для татарстанской нефти: 80 лет назад началась разработка нефти на территории республики, а 75 лет назад было открыто легендарное Ромашкинское месторождение. Поэтому празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности на юго-востоке республики проходит в эти дни с особой торжественностью и пышностью. В последние выходные августа торжества уже состоялись в шести нефтяных городах и поселках республики — там, откуда начиналась татарстанская нефть. В праздничных торжествах участвовали представители властей республики, руководители и ветераны «Татнефти», сегодняшние нефтяники и жители нефтяного края.

Шугурово и Лениногорск: здесь начиналась нефть Татарстана



В промышленных масштабах нефть в республике открыли 80 лет назад: скважина №1 в селе Шугурово Лениногорского района дала первый приток нефти в 1943 году. Она до сих пор действующая, рядом с ней организован мемориальный комплекс, куда каждый праздник возлагаются живые цветы. В 1948 году было открыто знаменитое Ромашкинское месторождение, которое входит в десятку крупнейших в мире и обеспечивает больше половины добычи нефти в нашей республике.

— За нашими юбилейными датами — общие корни, общий путь, с которого началась судьбоносная для Татарстана история, летопись нашей трудовой славы. Мы бережно храним память о наших первопроходцах, промысловиках, рабочих, инженерах, геологах, руководителях — всех, чьим героическим трудом закладывалась нефтяная отрасль республики и страны. Это нравственный пример и духовный ориентир для современных нефтяников, — сказал Наиль Маганов, генеральный директор компании «Татнефть», поздравляя лениногорцев.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть» для realnoevremya.ru

Возложив цветы к мемориалу у скважины №1, участники торжественных мероприятий посетили экспозицию Музея нефти в Шугурово — он создан на месте одного из первых в России промышленных предприятий нефтяной отрасли, которое было открыто 142 года назад, в 1881 году!

Каждый День нефтяника «Татнефть» открывает новые социальные объекты в городах своего присутствия. Лениногорску в 2023 году компания подарила ледовый дворец «Нефтяник», а для детей скоро откроет двери школьная лаборатория для углубленного изучения биологии.

В числе обязательных праздничных мероприятий — награды для ветеранов и присвоение почетных званий. Так, оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Лениногорскнефть» Мунир Галеев за труд, которому посвятил 45 лет жизни, получил звание «Заслуженный нефтяник РФ».

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть» для realnoevremya.ru

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов говорил в своей приветственной речи о преемственности поколений татарстанских нефтяников:

— Уверен, что наш город, опираясь на богатый опыт предшественников, используя потенциал нефтегазового комплекса Татарстана и отраслевые инновации, будет и дальше развиваться и процветать. Лениногорцы вместе со всей республикой уверенно продолжат созидание!

Нижнекамск: подарки от «Татнефти»

День Нефтяника уже отметили и в Нижнекамске: столица республиканской нефтехимии получила в подарок от «Татнефти» поддержку сразу по нескольким социальным объектам. Так, при поддержке республики, Нижнекамского муниципального района и «Татнефти» был реконструирован природно-ландшафтный парк «Святой Ключ» в историческом поселке Красный Ключ.

Второй точкой в праздничных торжествах в Нижнекамске стала Детская городская больница с перинатальным центром. Здесь при поддержке «Татнефти» открывается стоматологический кабинет для особенных детей — третий подобный в республике после казанского и челнинского, где можно будет пройти лечение по ОМС. Здесь будут оказывать помощь особенным детям не только из Нижнекамска, но и из близлежащих районов.

В нижнекамском лицее №35 гости осмотрели новый современный кабинет биологии с наглядными образцами, интерактивной доской и новыми микроскопами — его лицей получил благодаря грантовой поддержке ПАО «Татнефть».

В Доме народного творчества прошла торжественная часть мероприятия. Лучшим сотрудникам нижнекамских предприятий «Татнефти» вручили награды. Руководитель бизнес-направления «Нефтегазопереработка» ПАО «Татнефть», генеральный директор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов выразил надежду:

— Мы уверены, что при той поддержке, которую мы имеем со стороны ветеранов и со стороны руководства компании «Татнефть» в лице нашего генерального директора Наиля Ульфатовича Маганова, предприятия «Татнефти» в Нижнекамске будут и дальше успешно развиваться.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть» для realnoevremya.ru

Бавлы: сладкая карта-рекордсменка и выставка спецтехники

В Бавлах решили, что день праздника — отличный повод для рекорда! Местные кондитеры приготовили баурсак в виде огромной карты района — вес лакомства составил 129 килограммов. Событие зафиксировал представитель Книги рекордов России.

Жители и гости города с интересом наблюдали за процессом. Семья Ахметзяновых приехала на праздник в Бавлы из Башкирии, из города Октябрьский. Супруги Нафис и Розалия рассказали журналистам:

— В Бавлах живут наши друзья семьи, они работают в нефтяной сфере. Стало хорошей традицией собираться у них в конце августа, когда проводится большой праздник в честь Дня нефтяников и Дня города. Каждый год организаторы стараются чем-то удивить, порадовать. Ваш сегодняшний баурсак точно запомнится. А вообще, хороший праздник — все вместе, люди разных профессий, возрастов как одна семья его отмечают!

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть» для realnoevremya.ru

На главной сцене праздника выступали татарстанские артисты, этот концерт завершил летний сезон проекта «Культурная среда города», который провела в Бавлах «Татнефть».

А рядом со зданием НГДУ «Бавлынефть» развернули выставку современной нефтяной спецтехники и фотовыставку об истории бавлинской нефти.

От Преснякова до Гагариной

Каждый нефтяной город Татарстана находит чем удивить своих жителей, а День нефтяника становится главным праздником лета для юго-востока республики. Не стал исключением и 2023 год. Так, перед лениногорцами уже выступил музыкальный дуэт Idris & Leos. В Нижнекамске хедлайнерами концерта стали Алена Апина и Владимир Пресняков. Бавлинцев развлекали Гузель Уразова и Ева Польна.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть» для realnoevremya.ru

Уже отметили профессиональный праздник нефтяники Актюбы, Азнакаево и Джалиля. 30 августа День нефтяника встретят Бугульма, Елабуга и Нурлат. Праздник 2 сентября в столице нефтяного края, Альметьевске, станет эффектной кульминацией. Масштаб приглашенных артистов, как всегда, будет высочайшим: нефтяников поздравят группа «Любэ», Полина Гагарина, группа «Моя Мишель».

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