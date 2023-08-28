Жительница Казани засудила маркетплейс за отказ прислать оборудование для майнинга криптовалюты

Она заплатила за него $4,4 тысячи

Жительница столицы Татарстана засудила один из крупнейших интернет-магазинов мира — китайский Alibaba. На торговой площадке она заказала 20 аппаратов для майнинга, заплатила она за них $4,4 тысячи, но товар полностью не получила. Тогда покупательнице пришлось обращаться в суд, так как она не могла получить назад ни деньги, ни товар — в Alibaba пояснили, что не могут перевести деньги в российский банк из-за санкций, и посоветовали завести счет в иностранной кредитной организации. Подробности разбирательства — в материале «Реального времени».

Девушка должна была получить 20 единиц оборудования, но прислали ей только 13

Разбирательство прошло в Приволжском суде. В материалах дела говорится, что в сентябре 2021 года девушка заказала в интернет-магазине Alibaba 20 майнеров (оборудование для майнинга) Avalon 852. Вместе с доставкой ей это обошлось в 377 тысяч рублей. Товар ей должен был прийти в течение 30 дней, но дошел он к ней не полностью — лишь 13 штук из оплаченных 20.

В судебных актах сообщается, что расплачивалась покупательница за товар картой российского банка — это подтверждается справкой о движении денежных средств. В транспортной компании девушке сказали, что оплаченные покупки были возвращены назад отправителю. Представители продавца объяснили причину отсутствия части товара тем, что он был отправлен другим грузом. Там даже согласились вернуть часть денег. Однако позже они заявили о невозможности возврата средств на карту российского банка из-за санкций. Тогда девушку попросили открыть расчетный счет в кредитной организации другой страны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Но денег жительница города так и не увидела, тогда ей пришлось обращаться в суд, разбирательства между сторонами начались в феврале этого года. Изначально пострадавшая сторона требовала взыскать с интернет-магазина 131 тысячу рублей в счет недопоставленного товара, еще 131 тысячу рублей в качестве неустойки, 150 тысяч рублей за компенсацию морального вреда и 15 тысяч рублей за пользование чужими деньгами.

На заседании продавец оборудования для майнинга заявлял о том, что не может быть надлежащим ответчиком, поскольку не является ни уполномоченной организацией Alibaba, ни официальным представительством, ни дочерним обществом. Несмотря на это, суд постановил возвратить деньги пострадавшей стороне.



Суд встал на сторону покупательницы, но все требования не удовлетворил

Добавим, что на момент покупки оборудования девушка заплатила за него $4,4 тысячи. В среднем в интернет-магазинах цена аппарата Avalon 852 начинается от 8 тысяч рублей.

Разбирательство между интернет-магазином и жительницей Казани завершилось в пользу второй. Но ее требования были удовлетворены лишь частично. Согласно решению суда, девушка должна получить: 131 тысячу рублей в счет недопоставленного товара, еще 131 тысячу рублей в качестве неустойки, 2 тысячи рублей компенсации за моральный вред, 9,8 тысячи за пользование чужими деньгами и 6 тысяч рублей за оплату госпошлины.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Печальные истории татарстанских криптовалютчиков

Заметим, что в апреле этого года в Казани условными сроками были наказаны два руководителя МУП «Метроэлектротранс». Бывший главный инженер Алексей Смирнов и глава службы энергохозяйства наземного транспорта Антон Шкаберин признаны виновными в злоупотреблении полномочиями с использованием мощностей предприятия для майнинга криптовалюты.

Суд назначил каждому по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Часть изъятого в казанской подземке оборудования для криптофермы суд постановил уничтожить.

Во время судебного процесса было установлено: в марте 2021-го обвиняемые приобрели 25 единиц оборудования для будущей криптовалютной фермы, установили его на тяговой подстанции МУП «Метроэлектротранс» и подключились к ее мощностям. Проработала ферма до 25 мая того же года, в этот день ее накрыли сотрудники ФСБ. Ущерб предприятия от энергозатрат на майнинг силовики оценили в 567 тысяч рублей.

Интересно, что это не единственное дело, где фигурируют майнеры криптовалюты. В мае этого года стало известно, что изобретатель первой татарстанской криптовалюты «ИТкоин» Денис Рындин стал главным фигурантом по делу о вымогательстве. Как писали СМИ, в Набережных Челнах возбудили уголовное дело на группу из шести человек, которая вымогала деньги у двух местных предпринимателей. Группа переоделась в форму сотрудников ОМОН и проникла в один из гаражей поселка ГЭС. Там фигуранты связали двух братьев — владельцев бетонного завода и компании, торгующей запчастями, после чего требовали от них переписать на других людей имущество на сумму более 1 миллиона рублей.

Изобретатель первой республиканской криптовалюты «ИТкоин» Денис Рындин realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ночью предпринимателям удалось сбежать. Они обратились в полицию. На всех шестерых возбудили уголовное дело — сначала по заявлению пострадавших по ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы группой лиц), затем по признакам преступления, которые обнаружили на месте ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой).

Напомним, Денис Рындин стал создателем первой татарстанской криптовалюты «ИТкоин», которую презентовали в 2017 году. Сейчас он владеет и руководит микропредприятием, зарегистрированным в Москве. Оно занимается производством майнинг-ферм.

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