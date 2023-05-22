СМИ: на создателя татарстанской криптовалюты возбудили уголовное дело за вымогательство

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело на группу из шести человек, которая вымогала деньги у двух местных предпринимателей. Главным фигурантом по делу стал изобретатель первой республиканской криптовалюты «ИТкоин» Денис Рындин, сообщает chelny-biz.ru.

По данным издания, группа из шести разновозрастных человек переоделась в костюмы сотрудников ОМОН и проникла в один из гаражей поселка ГЭС. Там фигуранты связали двух братьев — владельцев бетонного завода и компании, торгующей запчастями, после чего требовали от них переписать на других людей имущество на сумму более 1 миллиона рублей.

Однако ночью предпринимателям удалось сбежать. Они обратились в полицию.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На всех шестерых возбудили уголовное дело — сначала по заявлению пострадавших по ч.2 ст. 127 (незаконное лишение свободы группой лиц), затем по признакам преступления, которые обнаружили на месте ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой).

Денис Рындин стал создателем первой татарстанской криптовалюты «ИТкоин», которую презентовали в 2017 году. Сейчас он владеет и руководит микропредприятием, зарегистрированным в Москве. Оно занимается производством майнинг-ферм.

В 2017 году Рындин давал интервью «Реальному времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева