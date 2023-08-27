«Туган як»: главный татарский хит

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 53-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Вәсилә Фәттахова - Гомер буе көткән бәхетем»/youtube.com, аккаунт «TMTV - Татарский музыкальный телеканал»

«Туган тел» — неофициальный гимн Татарстана. «Әйдә, сайра, сандугач» Фирдуса Тямаева ставят в караоке. «Салкын чәй» Салавата обыгрывают в мемах. Но какая самая известная татарская песня? Это, безусловно, «Туган як» Васили Фаттаховой. Давайте разберемся, как она появилась на свет.

Исполнитель



Василя Фаттахова родилась в Белорецке в 1979-м. В девять лет она потеряла отца. Училась в Учали, в колледже искусств и культуры. Когда ей было 19, умерла мать. В 1999-м Фаттахова поступила в Уфимский институт искусств и тогда же начала петь с группой Айдара Галимова. Для «Реального времени» певец написал о ней статью: «Судьба песни «Туган як» — это судьба Васили. Композитор в тот момент предложил эту песню мне. Я посчитал, что мне она не совсем подходит, и предложил Василе. Эта песня оказалась именно ее. Я нисколько не жалею, что поступил тогда именно так».

«Туган як» («Родной край») — песня хоть и татарская, но не совсем типичная для нашей эстрады. Начинается с вокала, барабанов и хлопков, и эта часть длится очень долго, переходя в припев, явно навеянный русским фолком а-ля «Золотое кольцо». Возникающий в середине синтезатор выдает не мелодии, а скорее звуковые текстуры. Здесь нет вступления, проигрыша, коды. Баяна тоже нет. Вероятно, это одно из возможных объяснений хитовости песни: ее легко исполнять как футбольный гимн.

«Туган як» получил приз в номинации с говорящим названием «Интернациональная песня» на уфимском фестивале «Хрустальный соловей» и стал «Лучшим хитом 10-летия» на «Татар җыры» в 2008-м (в том году эту номинацию ввели впервые).

Фаттахова скончалась 26 января 2016 года в Уфе вследствие осложнений после родов второго ребенка. Ей было 36.

Авторы



Музыку к песне написал Урал Рашитов. Также он сочинил «Әлдермешкә кайтам әле» для Хании Фархи, «Кызыл розалар» для Айдара Галимова, «Ак сирень, күк сирень» для Салавата Фатхутдинова и другие хиты. Как и Фаттахова, Рашитов несколько лет работал в коллективе Галимова, в студии «Айдар».

Ну а первый свой шлягер Рашитов сочинил на русском — «Помни это лето» для группы «На-На»: записал кассету, ее отдали Бари Алибасову, а через много лет автор увидел клип.

В интервью «АиФ» он вспоминал, что написал «Туган як» на спор: мол, на гастролях начали говорить, что популярность песни зависит от аранжировки. «И так меня это задело, приехал с гастролей домой и решил сделать песню без всяких музыкальных наворотов, под одни хлопки — было же уже такое в музыкальной истории. Взял текст такой простенький, про Родину. Я сразу рассчитывал, что детишки будут повторять в детском саду, так и представлял: девочки-мальчики в платьишках, гольфиках». Позже, на радио, пришлось уверять, что баян сюда добавлять не надо.

Слова написала Гульнара Рашитова, автор таких хитов, как «Бәхет кошы», «Сары күзле ромашкалар», «Кызыл розалар». Первое образование — хореографическое отделение Стерлитамакского культурно-просветительного училища. Заочно окончила филологический факультет Башкирского государственного университета: «В то время я начала общаться с начинающими композиторами — сейчас многие из них стали известными, — говорила она в интервью сайту «Инде». — Часто они не могли найти подходящих для своей музыки слов. Тогда они шутили надо мной: мол, что же ты учишься на филологическом, если даже стихов писать не умеешь. Я, разозлившись, начала писать стихи на их музыку».

Рок и каверы

Что касается влияний, то, судя по беседам с журналистам, композитор с юности любит рок. К тому же Рашитов не отрицает, что схожий ритм использовался и группой Queen в песне «We will rock you»: «Не изобретай велосипед, просто делай по-своему». Получилась мультикультурная песня с понятными словами, посланием и аллюзиями. Плюс, конечно, чудо.

Известно, кстати, что Рашитов для людей в погонах песен написал много. И вот «Туган як» исполняют десантники. А вот поют на белорусском языке... А здесь простенькую песню раскрашивают грузины и Государственный камерный хор РТ.

Конечно, самый показательный момент — электронная версия хита, который озвучивают Айгуль Хайри и Филюс Кагиров на церемонии открытия Универсиады-2013. В ней уже нет припева, от чего песня напоминает заклинание: «Озакламый кайтырмын мин, кайтырмын, кайтырмын». «Скоро я вернусь, вернусь, вернусь».