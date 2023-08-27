«Хотим сделать глэмпинг»: как арский фермер растит папайи, маракуйи и бананы

Фото: Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

Жительница Арского района Элина Калимулина — гровер, выращивающий экзотические растения в татарстанской глубинке. Девушка высадила на участке в 50 соток папайю, маракуйю, инжир и другие культуры, но проект, созданный по зову души, пока не приносит прибыли. Сейчас его автор всеми силами пытается спасти свой «лес». О чем мечтает приверженец пермакультуры — в материале «Реального времени».

«Экзотам стало тесно»

Выращивать растения у Элины Калимулиной получалось еще с детства. Даже будучи ребенком, она пересаживала растения всем родственникам, подругам, учителям в школе. Став взрослой, девушка не оставила это занятие:

— Более трех лет я выращивала экзотические растения из косточек в горшочках дома. Находила их сама или привозили друзья со всего мира. Мое увлечение привело к тому, что вся моя квартира стала похожа на один большой ботанический сад. Когда я поняла, что моим экзотам тесно и что они и рады были бы дать плоды, но в горшочках это невозможно, я решила, что надо найти подходящее пространство.

«Я поняла, что моим экзотам тесно в горшочках, и что надо найти подходящее пространство». Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

Долгое время Элина жила и работала в Москве, затем переехала в Казань, занималась маркетингом. Позже запустила проект по доставке фруктов «Фруктазия», который работал два года.



— Когда у нас была уже налажена четкая система доставки, я начала задаваться вопросом: а тем ли я занимаюсь? Я начала искать себя, свое предназначение. Хотела ответить на вопрос, для чего я пришла в этот мир. Идея выращивать лес пришла во время медитации — пришел такой ответ, что я рождена для того, чтобы сажать лес, — считает девушка.

«Папайя, маракуйя, инжир прижились и начали плодоносить!»

Начались активные поиски круглогодичных теплиц, посещение разных комплексов. Наконец-то нашлось подходящее место в деревне Старый Яваш Арского района. Здесь были три промышленные теплицы, общая площадь которых составляла 560 кв. м. Хозяин просил за участок с инфраструктурой 4,2 млн рублей. Таких денег у начинающего фермера не оказалось. В итоге договорились взять участок в 50 соток с теплицами и домом в аренду.

— Растения я начала высаживать сразу. Но в первый год во время холодов погибли практически все тропические растения — манго, лонганы, личи, салакки, рамбутаны. А вот папайя, маракуйя, инжир очень хорошо прижились и, самое удивительное, начали плодоносить! — рассказывает Элина.

«Папайя, маракуйя, инжир очень хорошо прижились и, самое удивительное, начали плодоносить!» — рассказывает Элина. Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

До того, как теплицы были проданы, они простаивали три года. На протяжении этого времени здесь не вели никакой деятельности. Вся инфраструктура разрушалась. Единственное, что делали прежние хозяева — прогревали трубы зимой, чтобы они не лопнули. В итоге девушка столкнулась с серьезными проблемами, решение которых требовало крупных финансовых вложений. Необходимо было провести ремонт теплиц, отопительных котлов и труб, каждый месяц платить за коммунальные услуги. Как результат, через несколько месяцев накопился долг, и собственники запретили арендатору приезжать в теплицы. Четыре месяца за растениями никто не ухаживал, теплицы были закупорены.



С миру по нитке

— Мне позвонил собственник и сделал последнее предложение — в течение месяца выплатить долги по коммуналке и приобрести участок в собственность. Он назвал последнюю цену — 2,8 млн, — рассказывает девушка.

До того, как теплицы были проданы, они простаивали три года. Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

Но и такой суммы не оказалось, поэтому Элина Калимулина решила прибегнуть к краудфандингу (это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций). Она бросила клич в социальных сетях, на который отозвался предприниматель Булат Кирилов. Как выяснилось позже, он всегда мечтал построить оранжерею с экзотическими растениями, но все его попытки заканчивались неудачей.



В первый же день знакомства молодые люди приехали в теплицы и тут же приняли решение покупать участок:

— После покупки комплекса с теплицами у нас оставался один миллион рублей. Мы знали, что сюда надо вкладываться, но не могли себе представить насколько. У нас ломались котлы, их нужно было восстанавливать, мы проводили в теплицы отопление, освещение. У нас горела проводка, были даже мини-пожары.

В первый же день знакомства молодые люди приехали в теплицы и тут же приняли решение покупать участок. Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

Бизнес без прибыли



Сегодня «экзотический лес» в Арском районе цветет, благоухает, плодоносит, но не приносит денег. В теплицах хороший урожай дают перцы и томаты, кстати, перцы здесь растут как многолетние кустарники, хозяйка не пересаживает их каждый год, как обычные садоводы. Овощи чаще всего используют как бартерную систему расчета. Тропические фрукты — папайю, маракуйю — пока не продают, так как гровер хочет сначала провести лабораторные исследования.

— Недавно у нас был проведен такой эксперимент: мы стали принимать гостей за деньги. Но посещения продлились недолго, потому что начался сезон активного ухода за урожаем, сезон жары, сезон полива, когда ты стоишь перед выбором — принимать людей, водить экскурсии или заботиться о растениях, иначе все это умрет. В итоге сейчас перед нами стоят другие ценности. Мы обрубили поток гостей.

Экскурсии планируют возродить зимой, когда выпадет снег, но в другом формате. Есть желание создать питомник тропических растений, чтобы они росли по всему Татарстану. Много и других планов.



— Мы хотим сделать здесь глэмпинг. Кроме того, зал, где можно комфортно заниматься йогой, открыть некий ретрит-центр, где можно проводить медитативные практики. Хотелось бы создать новую туристическую зону, атмосферное место, чтобы приятно провести время с хорошими людьми. Хотелось бы в будущем взаимодействовать с ресторанами Казани, создавать фудкорты.

Миляуша Кашафутдинова/realnoevremya.ru

Летом Элина Калимулина пригласила комиссию из Арского района с целью познакомить со своей деятельностью и попросить помощи в оформлении документов на государственные гранты. Но, как оказалось, такой специфический вид сельского хозяйства не попадает под действие ни одной программы. Сейчас рассматривается вариант подачи документов на программу развития сельского туризма «Агротуризм», с этим пока тоже возникают трудности — уникальный экзотический лес в Старом Яваше не вписывается в бюрократические рамки.

