Trademark «Татарстан»: «умная ферма» и модный общепит из Арска, новый проект основателя DOMO

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 28-я

Сегодня в подборке новых товарных знаков не будет ни одного бренда многочисленных торговцев на маркетплейсах. Но как же обойтись без этого в 2023 году, поэтому все-таки будет один бренд, посвященный этой тематике проекта. При этом в свежем обзоре мы представляем целый ряд кейсов по брендингу проектов крупного бизнеса — от пассажирских перевозок до энергетики. Права на какие товарные знаки пытаются зарегистрировать предприниматели из Татарстана в Роспатенте в августе — в обзоре «Реального времени».

realnoevremya.ru/Роспатент

Созданная в феврале 2021 года автономная некоммерческая организация «Центр содействия в развитии электронной торговли» занимается обучением и вовлечением предпринимателей республики в работу с маркетплейсами. Часть услуг ЦЭТ оказывается бесплатно, но есть и платные — создание карточек товаров согласно прайса. По данным СПАРК, организация в 2022 году заработала 43,3 млн рублей, львиная доля из которых — это финансирование госпрограмм по выводу товаров и вовлечению татарстанцев в ecom. Спустя 2 года после запуска ЦЭТ решил последовать примеру своих «подопечных» селлеров и тоже подал в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака и логотипа.



realnoevremya.ru/Роспатент

Еще один «образовательный» проект, который пытается защитить свои права на собственный бренд — «Новая школа» из Иннополиса. Это онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ для старшеклассников. По данным СПАРК, владельцем одноименного ООО является Альберт Фатхутдинов. Компания создана 30 декабря 2021 года, ее выручка за прошлый год составила 3,2 млн рублей, а расходы — на 4,1 млн рублей больше. Любопытно, что мини-уроки для будущих выпускников записывают совсем юные «преподы», в кратких профилях которых указано, на какой балл они сами сдали ЕГЭ.

realnoevremya.ru/Роспатент

Бывший снабженец зеленодольского завода ПОЗиС, основатель производителя оконных панелей «Вот такие окна» Дмитрий Пионтковский в качестве ИП регистрирует в Роспатенте права на товарный знак Koksa.net, который каким-то образом связан со спортивными активностями (судя по выбранным патентным поверенным классам МКТУ). В интернете по этому адресу сайта пока нет. По данным СПАРК, Пионтковский является бывшим и действующим соучредителем ряда компаний разного профиля, в том числе школы бизнеса. А структура собственности ООО «Вот такие окна» усложнена сеткой управляющих организаций, которые в конечном итоге с февраля 2023 года ведут к неким Илье Хайруллину и Алексею Потонову.

realnoevremya.ru/Роспатент

Интересный проект реализует ООО «Смартфарм» из Иннополиса, которое принадлежит миллиардеру Борису Маркосову — строителю молочных ферм под ключ («АБ Арск» с выручкой в 2022 году 1,5 млрд рублей), производителю металлоконструкций для КРС («Техноарск» — 317 млн рублей) и дилеру оборудования для них («Вестфалия МО» — 125 млн рублей). Smart Farm — это система управления молочной фермой на основе компьютерного зрения. Судя по бэкграунду бенефициара, у этого стартапа из иннограда определенно есть перспективы дальнейшего развития.

realnoevremya.ru/Роспатент

И вновь кейс бизнесмена из Арска. Сразу две заявки на регистрацию товарных знаков своих ресторанных проектов подали партнеры Фанис Гарафиев и Владимир Кириллов. Первый регистрирует на себя права на бренд и логотип их совместного проекта Begin cafe, открытого весной прошлого года местечка на пережившей «реновацию по-татарски» улице Николая Столбова. По данным СПАРК, Гарафиев является бенефициаром компании «Арскметалл» с выручкой за прошлый год порядка 400 млн рублей и чистой прибылью 12 млн рублей.



realnoevremya.ru/Роспатент

Кириллов является учредителем ООО «Терра», которое в августе тоже подало заявку на регистрацию прав на товарный знак двухэтажного ресторана повседневной кухни на Подлужной с семейным первым этажом и тусовочным баром на втором. Этот проект Кириллов делает вместе с Гарафиевым. Заведение открылось в июне этого года. По данным СПАРК, Кириллов также является руководителем и бенефициаром компании «Секрет фит», которая занимается доставкой «правильного питания».

realnoevremya.ru/Роспатент

Тем временем кондитерская компания «Тестори» Дениса Васькова, Рамиля Минниханова и Марата Зиятдинова подала в Роспатент заявку на регистрацию цветного логотипа фирменного наименования своего челнинского производителя «Дарлетто». Если верить сайту компании, проект основан в 2006 году. Однако связанные с ним юрлица, похоже, периодически ликвидируются. ООО «Тестори» учреждено в 2015 году, при этом есть одноименная фирма Васикова, созданная в 2013 году и ныне ликивируемая. ООО «Кондитерская фабрика «Дарлетто» создано в 2019 году. Вероятно, давно известный бренд кондитерских изделий регистрируется вновь в связи именно с этим моментом. По данным СПАРК, выручка ООО «Тестори» за 2022 год выросла в полтора раза — до 3,2 млрд рублей, а чистая прибыль удвоилась до 45 млн рублей.



realnoevremya.ru/Роспатент

Автотранспортное предприятие группа компаний «Альтек» было основано в 2002 году, утверждается на сайте компании. Так же сказано, что пассажирскими перевозками оно занимается 15 лет (что-то не сходится). А по данным СПАРК, компания учреждена в 2011 году, то есть 11 лет назад. Однако никакой интеллектуальной собственности, согласно сервису, она ранее не имела. Междугородные, международные, вахтовые автобусные перевозки и перевозки детей принесли ООО «ГК Альтекс» в 2022 году, по данным СПАРК, 376,6 млн рублей выручки при чистой прибыли 4,1 млн рублей. Владеет этим бизнесом президент Федерации тхэквондо Республики Татарстан Ильдар Фахразиев.



realnoevremya.ru/Роспатент

Основатель сети магазинов бытовой техники и электроники DOMO, которая развивалась на кредитные деньги рухнувшего «Татфондбанка», Антон Сайфутдинов никогда не уходил далеко от бизнеса. Рухнувшую в середине «десятых» годов, но ликвидированную после банкротства только в 2022 году, компанию он покинул еще в конце «нулевых» и с тех пор пробовал силы в разных проектах. Переживший длительную процедуру личного банкротства предприниматель одно время занимался комплектующими для автомобилей. На этот раз он регистрирует в Роспатенте товарных знак, связанный с электроникой. Однако найти следов этого проекта не удалось. По данным СПАРК, никакого бизнеса и даже статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого Сайфутдинов не имеет.

realnoevremya.ru/Роспатент

Наконец, заключительный на сегодня новый бренд из Татарстана, права на который регистрируются в Роспатенте прямо сейчас, — тоже из сферы электроники. Это логотип научно-производственного предприятия по производству электроники для энергетического оборудования, в том числе электрозарядных автостанций, "НПП Энергоразвитие" из Казани. Это часть большого бизнеса Раиля Газетдинова, который представляет семью близких партнеров главы «Сетевой компании» Ильшата Фардиева. Там и электрозаправки, и Зеленодольский электротехнический завод, и, как вишенка на торте, фирма с труднопроизносимым названием «Средневолжсксельэлектросетьстрой». На днях она отпраздновала 30-летие со дня основания в августе 1993 года. Выручка СВСЭСС за 2022 год, по данным СПАРК, составила 4 млрд рублей, доходы — 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — более 106 млн рублей. Газетдинов является совладельцем этого бизнеса на 9%, остальное — у «Татэнергостроя».

