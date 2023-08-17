Владимир Путин: транспорт в России «должен не ветшать, а молодеть»

Общественный транспорт в РФ «должен не ветшать, а молодеть» во всех регионах, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта.

Путин предложил рассмотреть на заседании проблему, волнующую граждан, — стоимость услуги. Он отметил, что Россия в последнее десятилетие переживает бум личных автомобилей, но все больше людей предпочитают общественный транспорт.

Президент дал поручение найти надежное финансирование обновления транспортных парков в регионах и повысить престиж профессии водителя общественного транспорта.

Владимир Путин назвал обновление транспорта в России приоритетной задачей. Он отметил, что в этом вопросе необходимо опираться на собственную промышленность:

— Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше, — указал он.

В августе перевозчики Казани обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать с наступлением осени время поездок на общественном транспорте в связи с возможной задержкой автобусов по техническим причинам. Основной проблемой перевозчики видят транспорт старше десяти лет.



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Маргарита Головатенко