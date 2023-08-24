Литовские татары — на страницах парижского журнала «Мусульманинъ»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

В 1908—1911 годах в Париже выходил на русском языке журнал «Мусульманинъ», главным редактором которого был известный черкесский деятель Мохаммед-бек Хаджетлаше, который часто писал под псевдонимом «Татарин». В одном из выпусков издания вышла статья о жизни литовских татар за подписью Джима Алифа. Научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Халида Багаутдинова приводит эту публикацию в блоге института.

Литовские татары

Народ, известный среди других единоверцев под названием польских мусульман и называющий себя литовскими татарами, живет главным образом в губерниях Северо-западного края, в количестве приблизительно около 15 тысяч чел. Небольшая часть живет в городах или местечках вместе, целыми улицами, как бы особыми колониями. Остальная рассеяна между населением края, а также и в Центральной России. Живущие в городах представляют из себя почти преимущественно людей интеллигентных профессий. Что же касается обитателей колоний, то они занимаются обработкой земли и кустарным промыслом (выделкою кож).

В прежнее время на всем пространстве Западного края насчитывалось до 60 мечетей и приходов, теперь значительно меньше. Существуют также школы, или вернее учителя, так называемые «годжи», которые обучают детей чтению Корана и молитвам, причем преподавание самым первобытным образом. Трудно определить число этих «годжи», как и количество учащихся за неимением каких-либо данных.

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

По языку, платью и обычаям литовские татары почти ничем не отличаются от прочего населения, но характер и черты лица ярко сохранили тюркское происхождение, о чем, впрочем, можно судить и по десятку слов турецких, еще существующих в обиходе. В молитвенниках (хамаилах) и тепеирах есть слова и целые поясняющие фразы на турецком языке, но так как никто, не исключая и мулл, не понимает их смысла, то простодушно считают за арабские, относящиеся к молитвам. Эти слова, а также кое-какие исторические документы и предания устанавливают довольно определенно происхождение литовских татар, явившихся как результат нескольких переселенческих волн, шедших с юга-востока из ногайских степей и Крыма, и юго-запада с Балканского полуострова. Пришельцы почти исключительно мужчины (так как переселение было связано с различными войнами и договорами), смешались с местным населением, утратив язык, но сохранив религию.



В культурном отношении литовские татары, явившись результатом столкновения двух миров, двух культур — исламской и христианско-европейской, они и носят на себе одинаково сильные следы той и другой. Их изолированное положение от прочего исламского мира сказывается сильно, и литовские татары как народ исчезают мало-помалу, ассимилируясь с наиболее сильным культурным элементом — русской и польской интеллигенцией.



Дальнейшие судьбы литовских татар, надо полагать, также связаны тесно с тем или другим ходом мировых событий: если мусульманские народы в ближайшем будущем не вступят на путь культурного преуспеяния и вместо победного шествия по жизненному пути будут по-прежнему влачить жалкое существование и гибнуть в невежестве, уступая поле жизненной борьбы другим народам, более приспособленным к этой борьбе, то первою жертвою будут, несомненно, литовские татары. Если же паче чаяния российским мусульманам будет принадлежать великая честь подчинения внешних форм культуры коранической Истине, извлеченной из дебрей схоластики, опутавшей ее, то и литовские татары, примкнув к общему течению, внесут свою долю созидательного труда в дело обновления жизни мусульман.

Джим Алиф

Мусульманинъ. 1911. №5 Л.2-4-205.