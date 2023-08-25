Промышленники Татарстана ищут ключи к аренде жилья

Проблему строительства арендного жилья для зеленодольских работников ОПК поднимут на уровне правительства Татарстана

Фото: Максим Платонов /realnoevremya.ru

Татарстанские предприятия ОПК столкнулись с трудностями в ходе реализации программы арендного жилья для иногородних работников. Как пояснили «Реальному времени» в руководстве СК «Ак Барс», из-за ограничений, предусмотренных ФЗ 275 «О государственном оборонном заказе», оборонным заводам запрещено направлять часть прибыли на строительство собственного жилья. При этом, по словам промышленников, попытки убедить ГЖФ открыть финансирование под проекты в Зеленодольске пока не дали результата. «Глава Татарстана поручил решить вопрос с участием всех заинтересованных сторон», — заявили в Ассоциации промышленных предприятий и предпринимателей РТ.

Квартирный вопрос для работников ОПК

Татарстанские предприятия ОПК, и прежде всего Зеленодольский завод им. Горького, испытывают кадровый дефицит, вызванный ростом гособоронзаказа. Так, по оценкам кадровой службы АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», открытыми значатся 700 вакансий для рабочих разных направлений при общей численности сотрудников завода в 4,5 тысячи человек.

Привлечь трудовую миграцию из других регионов руководство СК «Ак Барс» (объединяет Зеленодольский завод Горького и ЗПКБ) и ПОЗиСа собирается за счет строительства жилья для рабочих. Промышленники делают ставку на Госжилфонд при раисе РТ. Фонду предлагают авансом профинансировать строительство трех жилых домов, но с правом последующего выкупа квартир работниками предприятиями.

Привлечь трудовую миграцию из других регионов руководство СК «Ак Барс» собирается за счет строительства жилья для рабочих. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Из-за ограничений, предусмотренных ФЗ 275 «О государственном оборонном заказе», предприятиям ОПК запрещено направлять часть прибыли в строительство собственного жилья.

— Финансовые ресурсы предприятий ОПК находятся на специальных казначейских счетах, как того требует ФЗ-275 «О государственном оборонном заказе», — пояснил «Реальному времени» глава ЗПКБ Евгений Жирков. — Строительство жилья — это нецелевое расходование средств, отсюда запрет. ЗПКБ не оплачивает аренду жилья для работников, это не практикуется. Свободных денег нет. Я думал, что это будет официальное финансирование со стороны республики и РФ, а потом дадут добро на выкуп этого жилья, чтобы работник сам выплачивал деньги. Решение жилищной проблемы возможно только так, чтобы работник выкупал.

Ассоциация промпредприятий ищет выход



Следуя многочисленным запросам, республиканские власти предложили собственную схему решения жилищного вопроса для работников татарстанского ОПК. Ее суть в том, чтобы ГЖФ, выступающий оператором программы социальной ипотеки, авансом строил жилье для предприятий ОПК, а работники оборонки смогли выкупить квартиры в течение 10 лет работы на предприятии. При этом ежемесячная плата должна быть доступной, не превышая 50% от заработной платы работника. Первым опробовал эту модель КАМАЗ, для которого решено построить шесть жилых домов в Набережных Челнах. Вслед за этим с подобным запросом в ГЖФ обратилось руководство АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс». Оно предложило построить три жилых дома в Зеленодольске для работников ОАО «Зеленодольский завод Горького», ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (в них трудится около 5 тысяч человек). Переговоры длятся с мая, в результате пришлось вмешаться Ассоциации промышленных предприятий и предпринимателей РТ.

— На прошлой неделе мы направили письмо по Зеленодольску на имя главы республики, — подтвердили «Реальному времени» в исполнительной дирекции АПП РТ. — Так, с Госжилфондом есть проблемы (с определением) стоимости аренды, как она будет меняться в перспективе трех лет.

По словам представителей Ассоциации, по их обращению Рустам Минниханов поручил правительству разобраться и объективно оценить зеленодольскую программу.

— Предстоит собрать представителей ГЖФ, руководителей предприятий, — уточнили в дирекции АПП. — В общем, целый блок вопросов, пока ясности нет.

Когда пройдет судьбоносное совещание, не уточнялось. Не исключено, что премьер-министр РТ Алексей Песошин проведет выездное заседание в Зеленодольске.

Переговоры длятся с мая, но до сих пор фонд и генералы ОПК не могут согласовать совместную программу. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

СК «Ак Барс»: 30 тысяч в месяц за квартиру и не больше

Камнем преткновения стали расхождения по цене квадратного метра арендного жилья, которое предлагается строить для работников ОПК. По данным источников «Реального времени», СК «Ак Барс» предлагает установить ежемесячную арендную плату в пределах 30 тысяч рублей за квартиру, а по истечении 10 лет передать жилье в собственность работника.

— Предприятия считают, что арендная плата должна быть ниже рыночной, так как заработная плата работника ОПК строго фиксируется госконтрактами, — говорит представитель АПП РТ.

С такой ставкой, по его словам, в ГЖФ не согласились, полагая, что в этом случае фонду не покрыть затраты на строительство жилья.

Другим пунктом разногласий стал вопрос о том, кто должен нести расходы на прокладку инженерных коммуникаций.

— На совещании в кабмине нужно решить, за чей счет будут подводиться коммуникации, — отметил собеседник издания.

Это значит, что муниципалитет должен либо взять расходы на себя, либо предоставить участок со всем обеспечением. Во сколько обойдется «инженерно-техническая часть» проекта — не уточнялось.

Камнем преткновения стали расхождения по цене аренды жилья для работников завода. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В пресс-службе администрации Зеленодольска ситуацию прокомментировали так:

— На сегодняшний день определен земельный участок под строительство арендного жилья для работников завода имени Горького, — говорится в ответе на запрос «Реального времени». — В данный момент ведутся переговоры по подписанию соглашения об условиях строительства между заводом и Государственным жилищным фондом. После подписания необходимых документов строительство жилья будет запущено.

В настоящее время Зеленодольский завод им. Горького привлек 1,5 тысячи работников из соседних к Татарстану районов. В частности, почти 700 человек приезжают на работу из Марий Эл, сообщили в кадровой службе предприятия. Для них организовали вахтовую доставку. Но есть привлеченные работники из Астрахани. Им компенсируют расходы на аренду жилья в пределах 20 тысяч рублей в месяц.

КАМАЗ забронировал арендное жилье

Первым, кто сумел договориться с Госжилфондом о строительстве жилья по авансовой схеме, стал КАМАЗ. В марте этого года власти Набережных Челнов объявили о выделении земельного участка под строительство шести арендных домов для сотрудников КАМАЗа. Средства на строительство первого 170-квартирного дома выделил ГЖФ, а не КАМАЗ.

«Определен земельный участок под строительство арендного жилья для работников завода имени Горького», сообщили в администрации Зеленодольска. realnoevremya.ru

— В 2023 году Госжилфонд при раисе РТ планирует построить в Набережных Челнах 170-квартирный арендный дом для сотрудников ПАО «КАМАЗ». В 2024 году для обеспечения жильем работников градообразующего предприятия автограда планируется возвести еще два многоквартирных арендных дома от Госжилфонда, — сообщала пресс-служба ГЖФ.

Сам КАМАЗ воздерживался от комментариев. Как идет строительство арендного жилья, не сообщается. В пресс-службе исполкома автограда сообщили «Реальному времени», что строители еще не вышли на площадку.

Первым, кто сумел договориться с Госжилфондом о строительстве жилья по авансовой схеме, стал КАМАЗ. realnoevremya.ru

Единицы привлечены по федеральным субсидиям

В этом году Минтруд начал оказывать финансовую поддержку работодателю на выплату заработной платы сотрудникам, которые переезжают из других субъектов для трудоустройства в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Размер компенсации составит 262 188 рублей на одного человека в год. Из «крупняков» в республике этой возможностью никто не воспользовался. Как сообщили в пресс-службе Минтруда РТ, в настоящее время при помощи субсидий привлечено всего четыре работника.

— Два гражданина из Удмуртской Республики трудоустроены по профессии «слесарь по ремонту автомобилей» в ООО Авторемонтный завод «Кориб» (Набережные Челны), один гражданин из Агрызского района и один из Сармановского района трудоустроены в АО «Ремдизель» по профессиям «слесарь по ремонту автомобилей» и «слесарь механосборочных работ» соответственно, — сообщила пресс-служба Минтруда РТ.

Для предоставления субсидии на цели, предусмотренные постановлением №362, распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2023 №120-р (с изм. РКМ РТ от 29.05.2023 № 1178-р), утверждены Перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, и Перечень востребованных этими организациями профессий (должностей, специальностей). В указанные перечни вошли 35 предприятий ОПК республики и 78 профессий (должностей, специальностей), добавили в министерстве.

В указанные перечни вошли 35 предприятий ОПК республики и 78 профессий (должностей, специальностей), добавили в министерстве. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Ни ГЖФ, ни сами ОПК не должны строить жилье

Поиск оптимальной формулы строительства жилья для татарстанского ОПК возможен путем взаимных уступок, так как законодательных правил в стране нет. Регионам приходится прокладывать дорогу опытным путем, отмечают промышленники.

— Сейчас в законодательстве нет понятия, что такое аренда. С одной стороны, аренда — это заводской дом, и пока ты работаешь, ты можешь в нем проживать. Если уволился, оставляешь квартиру. Но кто должен строить эти дома? У предприятия таких денег нет. Бюджет? Если он будет сам строить и потом отдавать предприятиям — тоже вопрос не решен. Требуется общероссийская программа с изменением нормативно-правовой базы, — рассуждает представитель Ассоциации.

Если подходить формально, то на фонд нельзя возлагать такую миссию: «В уставе ГЖФ написано, что он строит жилье по системе ипотеки. Берет бюджетные деньги, строит дом и потом по льготным ценам отдает в социальную ипотеку. У него все ясно — человек заселяется в дом, берет кредит и выплачивает ипотеку, а потом жилье уходит в собственность. А арендное жилье — это новая форма. Ни у КАМАЗа, ни у СК «Ак Барс» не получается, так как не решено, кто будет платить за арендные квартиры», — заключил он.

«В уставе ГЖФ написано, что он строит жилье по системе ипотеки». realnoevremya.ru

Наилучшим выходом является внедрение федеральной программы обеспечения работников ОПК жильем. О ее разработке недавно объявил премьер-министр России Михаил Мишустин: «Со следующего года арендным жильем будем обеспечивать большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. Уверен, что и ваше предприятие должно туда войти», — заявил он коллективу «ОДК-Кузнецов».

В Госжилфонде на запрос «Реального времени» ответили, что и в Набережных Челнах, и в Зеленодольске строятся дома для участников программ соципотеки. При этом также возводится или проектируется арендное жилье для работников промышленных предприятий:

— В 2023 году в г. Набережные Челны планируется завершить строительство двух 170-квартирных домов. Один дом будет реализован среди участников жилищных программ Госжилфонда, второй дом предназначен для работников ПАО «КАМАЗ». В рамках договоренностей с ПАО «КАМАЗ» в 2024 году предприятию планируется передать три 179-квартирных дома, в 2025-м — два 179-квартирных дома. На сегодняшний день в г. Зеленодольске строится 161-квартирный дом и ведется работа по проектированию 80-квартирного дома. Дома будут располагаться по ул. Паратской-Рогачева и предназначены для участников жилищных программ ГЖФ. Для обеспечения работников промышленных предприятий г. Зеленодольска Фонд рассматривает возможность освоения земельных участков по ул. Декабристов, — сообщили в пресс-службе ГЖФ.

В Минпромторге России, отвечая на запрос «Реального времени», сообщили, что решением квартирного вопроса для работников ОПК займутся с нового года:

— Начало реализации мероприятий по обеспечению работников организаций ОПК, обеспечивающих производство продукции для нужд специальной военной операции, льготным наемным жильем, планируется с 2024 года. Разработан проект решения об утверждении соответствующего механизма субсидирования и согласовывается вопрос о его финансовом обеспечении. После принятия соответствующих решений ПАО «Промсвязьбанк» и другие заинтересованные организации смогут сдавать в аренду организациям ОПК жилые помещения для предоставления в наем работникам. А организации ОПК, в свою очередь, будут получать компенсацию части арендной платы из федерального бюджета, — заключили в министерстве.