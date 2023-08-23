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Павел Палагин: «Жить в экономии энергии — это значит убрать яркость экрана и обновление программ»

00:00, 23.08.2023 7

Нейроинженер о перезагрузке мозга и саморазвитии. Часть 2-я

Павел Палагин: «Жить в экономии энергии — это значит убрать яркость экрана и обновление программ»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В современном мире объемы ежедневно потребляемой информации порой могут превышать возможности самого человека по ее восприятию. Новые технологии и цифровизация многих деловых и бытовых процессов сделали их доступность шире, что привело к увеличению вовлеченности в их устройство и постоянной смене трендов. При этом борьба за внимание откинула на второй план многие традиционные ценности, такие как семья и дружба. В свою очередь, постоянная загруженность и отсутствие простых ресурсов привели к тому, что сами люди не стали умнее, а, напротив, некоторые жизненные составляющие стали атрофироваться. О том, как развивать свой мозг так, чтобы это способствовало не только повышению эффективности и успехам в работе, но удовлетворенности жизнью, во второй части интервью «Реальному времени» рассказал ведущий эксперт по нейроэффективности и скорочтению Павел Палагин.

«А кто нас дальше будет вести?»

— Павел, с какого возраста можно обучать этим практикам? Это маленькие дети или уже подростки?

— В принципе, жизнь и так всем нам тренирует мозг. Поэтому когда мы живем, у нас либо больше, либо меньше нагрузки. То же самое с телом, когда мы двигаемся. С детства мозг и так постоянно обучается. Это все какие-то навыки. Например, завязывание шнурков. Но есть просто навыки, которым дети обучаются все время, а есть метанавыки. Это как раз скорость освоения базовых навыков. И если мы говорим про эти вещи, то разные франшизы и школы, которые обучают детей с 5—6 лет. Но там задача только в том, чтобы ребенок начал что-то делать. Важно же его не перегрузить, а то у него появится отторжение. В принципе, любые практики, которые идут на развитие мозга, чаще всего полезны, чем опасны или бесполезны.

Дети — это наше будущее. Мы сейчас берем с девяти лет. Есть методики скорочтения и с более раннего возраста, но там, как я уже сказал, базовая настройка на то, чтобы ребенок в принципе читал. У меня сейчас сыну девять лет, и я еще не давал ему свои взрослые методики. Пока он был младше, я на своем примере показывал, что у меня есть книжки в руках, что я читаю и это приносит пользу. Для него нормально, что папа сел и за десять минут прочитал книжку. Для него это естественная картина мира, и он, конечно, может заблуждаться в том, что каждый так делает. Но я ему рассказываю, что нет, сынок, не каждый так делает.

Когда мы показываем на своем примере и увлекаем их, то они начинают повторять. Мы были у родителей в Волгоградской области, и за три недели он прочитал порядка семи книг. В среднем книжки от 700 до 1,3 тысячи страниц. Все это потому, что ему нравится книжка и ее сюжет, а также у него есть базовые навыки чтения. Не нужно увлекать детей в классику или что-то более серьезное. Важно, чтобы они просто что-то читали. Потому что когда они столкнутся с задачами в школе, то они точно смогут их решить. Если у них в принципе нет навыка чтения, то когда они столкнутся с этими заданиями, то скажут: «Ой, нет! Я не могу!» То же самое, когда у них развито клиповое мышление через социальные сети и все эти потоки данных.

Сейчас мы видим определенную деградацию когнитивных навыков. Людям сложно сесть обдумать и что-то реализовать. Даже несмотря на то, что у нас теперь есть интернет и много чего не нужно запоминать. У нас есть ChatGPT, и где-то уже не нужно думать самому. С одной стороны, это где-то облегчает жизнь, а с другой — у нас атрофируется память и процесс принятия решения. В Штатах есть такой автор — Кирилл Николаев. Он называет это интеллектуальный инсульт. Это когда нам нужно принять решение. А наша голова этого не может, потому что она не привыкла работать. Если поколение детей привыкнет, что компьютеры принимают решения за них, то некоторые функции мозга начнут атрофироваться. Мы и сейчас это видим у современных людей. У них нет ресурса на то, чтобы сесть и нормально подумать. Они постоянно заняты, все время куда-то скачут и что-то изучают. Это в принципе хорошо, но просто у некоторых нет привычки при всем этом включить свой мозг и подумать. Они идут только на автомате, когда их кто-то куда-то ведет. А кто нас дальше будет вести? Мы сами? Искусственный интеллект?

Я помогаю людям развить свой естественный интеллект для того, чтобы можно было гораздо круче и правильнее работать с искусственным. Это касается и других вызовов, которые нам дает современное поколение. Мир упрощается для большинства пользователей, но для тех, кто его создает. Они понимают всю сложность той структуры, в которой мы живем, на уровне городов, людей и кадров, которые нам нужны. Чтобы они могли и сами соображать, а не просто тыкать в кнопку. Искусственный интеллект будет тыкать в кнопку вовремя, без уставаний и ошибок. Поэтому будут нужны навыки креативности, мышления и работы мозга. Если это не реализовать в себе сейчас, то, извините, но вас смогут заменить. Думать — это и есть прерогатива человека.

«Я нейроинженер, который выдает определенные инструкции к мозгу»

— С точки зрения психологии люди, которые тренируют свой мозг, начинают жить и мыслить позитивнее?

— Чаще всего да, но не всегда. Потому что наш мозг так устроен, что он живет на автомате. Даже когда некоторые люди начинают тренировать свое тело, у них не всегда поднимается настроение. Хотя тренировка тела как раз связана с выработкой гормонов радости и счастья. С мозгом так же. Когда мы начинаем его тренировать, то вероятность того, что твое настроение и качество жизни улучшатся, становится выше. Но есть определенные паттерны мышления, и мы можем приносить себе страдания, потому что привыкли так делать, когда у нас не было ресурса. Даже есть люди, которые начинают зарабатывать больше, но радости у них не прибавляется сильно. Потому что есть привычка страдать. Это уже программа, которую дает нам наш мозг.

Увидев это, я понял, что могу подсветить эту проблему и, помимо тренировок, настроить эти мыслительные процессы, чтобы люди могли жить. Активируя ресурс мозга и указав человеку на факторы страдания, которые приносят ему грусть. У него может быть все прекрасно дома, на работе и с точки зрения социального капитала. Но как много несчастья внутри этого. На работе вроде ценят, есть дети и жена, но внутри такие люди несчастны. Вроде бы и ресурсы есть, но он где-то переживал, потерял или потратил что-то важное. И мозг смотрит именно на это. Он помогает человеку их отследить и заменить на то, как по-другому можно увидеть этот мир. Мы изначально можем построить его структуру так, чтобы он развивался и получал удовольствие. Такие люди на горизонте пяти или десяти лет не выгорают. Они более успешны. Они довольны своей жизнью и передают это своей семье, детям, команде, подчиненным.

Могут быть две одинаково успешные фирмы, но хозяин одной из них загнан, тогда и команда на стадии выгорания. На сколько их еще хватит? В другой же компании человек делает подобные вещи, но мозг его питает и будет помогать ему еще лет десять-двадцать творить. Кто-то также вкладывает это в свою команду и активирует им эти ресурсы. Эффективно работает с информацией, чтобы они меньше уставали. Дает креативности, внимания и просто излучает эту энергию. Может быть, у них обороты и такие же, но зато есть мотивация двигаться дальше. У них есть радость от того, что они делают. Это же дальше от сотрудников передается клиентам. Те, кто словил радость созидания и умение держать свое состояние. Здесь много аспектов: работа с психологом, медитации, спорт. Я также сфокусировался на одном из них.

Если ты много работаешь головой, часто анализируешь, постоянно находишься в информационных потоках, то это все отстроенные нейронные пути. А что если мы сделаем так, что его эффективность во всем этом станет в разы больше? Если он профессионально работает головой, принимает решения, выстраивает стратегию или свою жизнь. Есть такой фильм «Области тьмы» с Брэдли Купером. Там персонаж принимал волшебные таблетки, и у него голова работала на сто-двести процентов. Он понимал, что в нем есть то, что позволит ему двигаться в разы быстрее в любом из направлений. Но пока он не примет таблетку, оно спит. Я разработал подобные вещи, только не на таблетках, а на естественных тренировках. Пять, десять, пятнадцать минут в день — и человек запускает этот потенциал. Если он естественным образом потом к этому привыкает, то это ему позволит и жить дольше с опорой на себя. У нас очень большое количество потенциала, который мы даже не знаем, как раскрыть.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Я нейроинженер, который все это изучает и выдает определенные инструкции к мозгу. Мы сейчас делаем интервью, и у нас есть телефон, диктофон, фотоаппарат. А кто-то когда-то на эту тему задумывался: как сохранить? Как записать общение? Как сохранить голоса близких нам людей? И вот этот кто-то разработал инструкции, которыми мы сейчас пользуемся. А голова и мозг — это самые главные инструменты в нашей жизни. Если их правильно настроить, то жизнь будет более счастливой. Человек будет хотеть что-то отдать этому миру и начинает творить. А когда у нас нехватка ресурсов, то мы становимся злыми и, наоборот, хотим не отдавать, а забирать. Чем больше будет людей с правильными ценностями, тем нам будет просто круче жить. Я знаю много людей, которые просят формулу, что позволит им видеть тренды, меньше уставать, придумывать что-то невероятное: организация мероприятий или вещи. Как это все может соединяться в шипучий коктейль и реализовываться через компании и бизнес. Это также передается детям, и это уже влияние на поколение. Что мы транслируем своим детям? Что у меня голова не работает? Все эти модные гаджеты и разъединенность? Дети получают метасообщение, что когда я вырасту, моя голова сможет вообще не работать, и я буду сидеть на попе ровно. А что если мы им покажем, что ты можешь быстро осваивать все, что тебе нужно? Что это может быть вкладом в этот мир? И все это на естественном уровне. Не просто потребление, но еще и вклады.

«Многие бизнесмены приезжают на Мальдивы, но у них нет ресурса там кайфануть»

— Есть ли практики, которые позволяют человеку перезагрузить себя самого, как телефон? Чтобы на минуту отвлекся, мозг перезагрузился, лишний кеш очистился? И ты снова готов работать.

— Да, есть такие практики, и я их постоянно ищу, нахожу и отдаю клиентам. Но здесь нужно понимать, что если мы работаем, например, с телефоном и у него батарейка постоянно близка к нулю, то что-то же забирает ресурс его батарейки. Некоторые с утра встают и находят его наполовину заряженным, а еще у некоторых он и за ночь не заряжается. Мы можем искать способ быстрой зарядки на десять или двадцать процентов, но мы будем использовать режим экономии энергии. Жить в экономии энергии — значит убрать яркость экрана, автоматическое обновление программ и использовать минимальный набор функций, который помогает телефону не сесть и прожить еще пару часов.

Мозг большинства людей, к сожалению, живет в таком же режиме. И таких людей сейчас становится все больше. Поэтому нужно понять и осознать: а какой тренд я хочу? Потому что когда мозг работает в режиме энергосбережения, то он убирает яркость жизни. Даже если ты встречаешься с близким человеком, своей парой или ты увидел прекрасную картину, у тебя нет ресурса насладиться этим. Многие бизнесмены приезжают на Мальдивы, но у них нет ресурса там кайфануть. Они только на третий или пятый день начинают замечать красоту. А мы можем делать это в реальной жизни. В реальной жизни красоты больше, чем в единичных поездках куда-то. Хотя я сам постоянно путешествую, и в поездках ее может быть еще больше.

Нужно осознать, а к чему мой тренд меня ведет? Как в финансовом планировании. Что у меня будет через пять-десять лет, если я продолжу так жить? А что у меня будет с моим мозгом, если я все это продолжу? Первая и самая простая методика — это остановиться на минуту и задать вопрос. Даже те, кто сейчас читают нашу статью, спросите: а если дальше все так будет продолжаться, то к чему я приду? К чему приду в работе? К чему придут мои когнитивные функции? Заменителей жизни сейчас очень много. Мы можем, допустим, потупить в телефон. За наше внимание все время кто-то борется. Даже мы, написав нашу статью, боремся за внимание читателей, чтобы они могли что-то в себе изменить. Чтобы им стали интересны темы мозга и его развития. Вы сейчас сидите и читаете меня. Да, всем здравствуйте! Прямо сейчас остановитесь. Спросите себя: если так дальше будет продолжаться, то через пять-десять лет я свою память и внимание потеряю или они станут гораздо лучше?

Это первое, что нужно сделать для того, чтобы все поменялось. Я хочу найти какие-то методики. Я хочу поработать со своим мозгом. Хочу, чтобы он работал лучше. Это базис, с которого нужно начать. Второе — это восстановление. Если человек недосыпает, то у него априори на день меньше ресурсов. Изучите, как правильно спать и сколько вам нужно для того, чтобы вы выспались. Потому что мы можем забирать у себя время от сна. Я тоже в этом плане неидеальный человек. Мы сейчас в восемь утра делаем интервью, а я прилетел из Индии. Летел через Дубай. Спал от трех до шести часов несколько дней. Но я знаю, что моя норма — от четырех с половиной до шести часов. Но я свою норму высыпаю, и это дает мне возможность пользоваться мозгом целый день.

Если я норму не высыпаю, то на два дня меня хватает. Чтобы я мог жить без особого сна в нормальном режиме. Я создаю запас в мозге, если случаются перелеты, выступления или просто классные моменты с друзьями, которые ты хочешь прожить. Да, такие моменты есть, но как это сделать без последствий? Вот я могу две ночи почти не спать с нормальным режимом дня и потом вернуться в свой привычный режим работы, и он меня укрепляет. Поэтому поймите вашу норму сна и начните высыпаться, потому что это будет и тело восстанавливать, и мозг. Неделя хорошего сна уже даст вам улучшение вашего ресурса. Просто один параметр. Поэтому начните следить за этим. Третье — это нейротренировки, которые можно найти в поисковике или социальных сетях. Мы можем рассматривать мозг как мышцу, которую можно тренировать.

«Есть хайп, а есть тренд»

— Можете ли вы рассказать о каких-то конкретных кейсах того, как эти практики оказывают влияние на бизнес и предпринимателей?

— Переходим к практике. Первый пример: приходит человек и говорит: «Я хочу развивать мозг. Что мне это даст?» Мы анализируем и делаем базовый замер. Первое, что мы спрашиваем: «Сколько времени ты работаешь с информацией в день?» В среднем этот от четырех до восьми часов в день. В зависимости от стадии бизнеса и нагрузки собственника. Мы замеряем его потенциал, во сколько раз он может увеличить скорость обработки данных и сколько часов в день мы можем ему добавить. В среднем мы добавляем людям два часа в день. Если он не осознает этого, то есть сходил куда-то там на курсы, то это как лягушка в чане. Мы поднимаем температуру, и лягушка может свариться. То же самое происходит и у взрослых людей. Они могут свариться в своей температуре. Они видят, что нагрузка растет, но не обращают внимания, и со временем она вышибает их мозг. Если мы даем это быстро, даем два часа в день и спрашиваем, сможешь ли ты в течение года за эти два часа вырасти в доходе? Он говорит: «Да. Я знаю, как связать мое время, создать новый проект, развить направление и улучшить менеджмент. Может быть, я соберу нормальную команду. А может, начну высыпаться, потому что мне не хватает времени на себя. Я не чувствую кайфа, потому что не понимаю, зачем мне еще пахать. Я вроде бы пашу, но мозг не понимает зачем». Когда мы расписываем, куда ты потратишь эти два часа в день, то звучат такие пункты: потрачу время на близких людей, буду высыпаться, заработаю больше денег.

Нужно понимание того, что человек хочет получить от этих двух дополнительных часов. Первое — это всегда будет время. Бедные люди экономят деньги, а богатые — время. Ко мне люди в основном приходят именно из-за времени, потому что они ничего не успевают. Если у тебя сейчас его нет, то дальше будет только хуже. Есть эксперт по личному бренду Мария Азаренок. И в 2018 году она пришла ко мне на занятие. Люди, которые развивают свой бренд, пашут по восемь часов в день. Они не работают, а реально пашут: работают с информацией, изучают бизнес-процессы и многое другое. Она пришла, развивая тему личного бренда. Но тогда это было еще что-то неизвестное и мало кому понятное.

Представьте человека, чьи конкуренты работают в день по шесть-восемь часов, но устают и выгорают. А она, увеличив скорость обработки данных, успевает все то же самое, но за три-четыре часа. На горизонте пяти-шести лет она стала занимать позиции на международном уровне. Когда ты просто успеваешь работать в два раза быстрее, чем остальные, то ты можешь быстрее наращивать обороты бизнеса. Или, например, функции внимания для планирования. Человеку нужно планировать, но он не может сосредоточиться. Мозг устает, и включается прокрастинация. Ему надо просто сесть и сделать, а он не может. Мы даем инструмент улучшения внимания, фокусировки и расстановки приоритетов.

Например, у нас Костя работал в ИТ-консалтинге. Его задачей было общаться с клиентами, и он постоянно бегал, ничего не успевал, не было времени расставить приоритеты. Он садился и не понимал, что делать. Когда в голове есть ресурс, то работают лобные доли мозга. А когда его нет, то вместо того, чтобы делать что-то, мы садимся и начинаем тупить. Мы ему дали инструмент, и он стал по-другому работать, четко расставляя приоритеты, успевая читать сообщения и отвечать на них. Это был его рост. Но там тоже есть свой потолок.

Кому-то мы помогли освоить за несколько месяцев английский язык. Человек работал в сфере криптовалют. Но тогда, в 2018 году, это был хайп. Сейчас тоже много хайпа. Но есть хайп, а есть тренд. Если взять тренд, и человек в нем работает. Кто-то освоит язык. Кто-то улучшит память и будет лучше помнить имена людей, потому что лично он закрывает сделки. Кто-то просто быстрее начнет обрабатывать данные с рынка и на основе этого лучше рулить своей командой.

«Твой мозг — это Lamborghini»

Как скорочтение и развитие мозга помогают в изучении иностранных языков?

— Мы быстрее загружаем нужные нам данные и можем быстрее запоминать слова и конструкции, которые к нам приходят. Также мы можем быстрее их выгружать. Многие же люди вроде понять — поняли, но скорость выгрузки данных у них низкая. Поэтому скорочтение в целом напрямую не влияет на всего человека, но влияет на скорость изучения много чего. Язык, в частности, потому что это слова и смыслы. Благодаря скорочтению мы можем быстрее доставать из памяти какие-то слова, тексты и так далее.

— Художественная литература и учебники читаются по-разному?

— Скорочтение можно сравнить с ездой на машине. Если у нас машина Генри Форда с одной скоростью, то мы по всем трассам едем одинаково. Может быть, мы где-то и хотели бы ускориться, но по Казани мы едем с одной скоростью, и до Сочи мы едем с той же скоростью, и в соседний дом едем так же. Скорочтение дает возможность вставить в свою машину коробку передач, чтобы переключать между семью скоростями — от чтения по буквам до фоточтения. Когда мы активируем человеку эти навыки, то он садится в машину и понимает, что до Сочи сейчас поедет на пятой или седьмой скорости, в зависимости от своей тачки. На рыбалку он поедет на первой и второй по всем этим ямам и колдобинам, которые его ждут. Скорочтение — это свобода выбирать ту скорость, с которой ты двигаешься.

Под каждую дорогу своя скорость, и под каждый текст своя скорость. Но когда у тебя есть возможность переключаться, то ты свободен в выборе. Но когда ты поедешь в Сочи на первой скорости, ты сойдешь с ума. Потому что скорость не соответствует тому темпу движения, который тебе нужен. Большинство людей со школы не активировали навыки скорочтения, потому что читают на той скорости, на которой могут. Они говорят: «Я люблю читать медленно». Любишь читать медленно, тогда читай по буквам или по слогам. Но они говорят: «Нет. Я по словам буду». Но по словам — это самая быстрая скорость, которую ты освоил за школу. А что если есть дальше? Есть навыки чтения по фразам, по диагонали, фотографически. Когда ты начинаешь их использовать уместно, то это очень облегчает жизнь. Это то, что использовали многие великие люди.

Существуют ли такие тексты, к которым нельзя применить скорочтение?

— Я бы так сказал. Если мы понимаем, что такое скорочтение на примере машины, то есть ли такие дороги, где мы не можем применить коробку передач? Если мы думаем, что скорочтение — это когда у нас на спидометре двести или триста километров в час, то это неправильное понимание. Это не езда на максимальной скорости. Это возможность поднимать скорость так, чтобы это решало твои задачи. Можно сравнить это и со скоростью интернета на телефоне. Есть ли какие-нибудь файлы, которые можно скачивать со скоростью 3G и, не дай бог, на LTE? Не знаю. LTE — это просто скорость загрузки данных. Она либо есть — и ты загружаешь данные быстрее, либо нет — и ты загружаешь тупо медленнее.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Неправильный подход к скорочтению — это когда ты на машине не переключаешь передачи, а пытаешься ехать двести километров в час на первой скорости. И люди будут тебя спрашивать, действительно ли они могут все трассы проехать на одной передаче. «Я люблю ездить медленно!» Да ты просто не научился переключать передачи, мой друг! Ты просто рычишь в своей машине. У тебя не мотоцикл, а мопед. Но твой мозг — это Lamborghini. Как только ты начнешь изучать потенциал мозга, то больше не будешь ездить на одной скорости.

«Найдите свою радость и поставьте задачу вывести ее на уровень какого-то высокого профессионализма»

— Какие три совета вы бы могли дать людям для того, чтобы они занялись саморазвитием и стали совершенствоваться?

— Первое. Начните заниматься собой и своим ресурсом через тело, через тренировки мозга, через понимание того, куда вы хотите идти. К каждому это приходит по-своему. Главное — начните заниматься чем-то здесь и сейчас. Вы можете после этой статьи начать приседать или отжиматься. Это уже даст ресурсы и желание что-то делать. Поделайте это месяц. Позанимайтесь скорочтением, потренируйте память и тело целый месяц. Каждый день в течение месяца читайте 10—20 минут какую-нибудь хорошую книжку. Эти привычки подходят для всей семьи. Начните с этого — и захочется чего-то большего. Второе — научитесь эффективно обрабатывать информацию. Поставьте себе это как задачу. Это можно найти в интернете, книгах, видео. Это навык номер один. Третье — подумайте, что вас в этой жизни наполняет? Что вам реально дает радость? Если соединить методики развития мозга с активацией гормонов счастья — я видел, как круто может получаться. Например, дети начинают читать, у них это получается, и они хотят читать еще и еще. Или мы выполняем какую-то работу, задействуем при этом мозг, ощущаем чувство радости, и нам хочется делать ее на каком-то очень хорошем уровне.

Даже без всяких соединений. Можно подумать о том, как то, что вас наполняет радостью, может улучшить ваш уровень жизни и других людей. Например, вы можете регулярно гулять вместе с семьей или друзьями. Вокруг вас будет создаваться поле для развития. Может быть, вы играете в настольные игры. Играйте с детьми или другими людьми. Найдите свою радость и поставьте задачу вывести ее на уровень какого-то высокого профессионализма. Сделайте так, чтобы от того, как вы проявляете свое мастерство, улыбался весь мир. От вашего пения, игр, поделок. От этого сочетания вы будете испытывать радость и улучшать мир.

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Максим Кокунин
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  • Анонимно 05:24
    "Жизнь прожить, не поле перейти".
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  • Анонимно 14:35
    Лучшая перезагрузка - оставить гаджеты дома и уехать в глухую деревню
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  • Анонимно 15:12
    Когда мне говорят начать чем-то заниматься, мне хочется лечь спать или просто валяться и ничего не делать
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    Анонимно 17:24
    с этим к психологу
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    Анонимно 18:28
    Он (или она) ничего не хочет, когда ему говорят что-то делать) не пойдет к психологу
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  • Анонимно 15:13
    Спасибо большое за публикацию! Очень познавательно и полезно!
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  • Анонимно 17:24
    здорово, что он пробует все новое на себе
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