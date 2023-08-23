Павел Палагин: «Жить в экономии энергии — это значит убрать яркость экрана и обновление программ»

Нейроинженер о перезагрузке мозга и саморазвитии. Часть 2-я

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В современном мире объемы ежедневно потребляемой информации порой могут превышать возможности самого человека по ее восприятию. Новые технологии и цифровизация многих деловых и бытовых процессов сделали их доступность шире, что привело к увеличению вовлеченности в их устройство и постоянной смене трендов. При этом борьба за внимание откинула на второй план многие традиционные ценности, такие как семья и дружба. В свою очередь, постоянная загруженность и отсутствие простых ресурсов привели к тому, что сами люди не стали умнее, а, напротив, некоторые жизненные составляющие стали атрофироваться. О том, как развивать свой мозг так, чтобы это способствовало не только повышению эффективности и успехам в работе, но удовлетворенности жизнью, во второй части интервью «Реальному времени» рассказал ведущий эксперт по нейроэффективности и скорочтению Павел Палагин.

«А кто нас дальше будет вести?»

— Павел, с какого возраста можно обучать этим практикам? Это маленькие дети или уже подростки?

— В принципе, жизнь и так всем нам тренирует мозг. Поэтому когда мы живем, у нас либо больше, либо меньше нагрузки. То же самое с телом, когда мы двигаемся. С детства мозг и так постоянно обучается. Это все какие-то навыки. Например, завязывание шнурков. Но есть просто навыки, которым дети обучаются все время, а есть метанавыки. Это как раз скорость освоения базовых навыков. И если мы говорим про эти вещи, то разные франшизы и школы, которые обучают детей с 5—6 лет. Но там задача только в том, чтобы ребенок начал что-то делать. Важно же его не перегрузить, а то у него появится отторжение. В принципе, любые практики, которые идут на развитие мозга, чаще всего полезны, чем опасны или бесполезны.

Дети — это наше будущее. Мы сейчас берем с девяти лет. Есть методики скорочтения и с более раннего возраста, но там, как я уже сказал, базовая настройка на то, чтобы ребенок в принципе читал. У меня сейчас сыну девять лет, и я еще не давал ему свои взрослые методики. Пока он был младше, я на своем примере показывал, что у меня есть книжки в руках, что я читаю и это приносит пользу. Для него нормально, что папа сел и за десять минут прочитал книжку. Для него это естественная картина мира, и он, конечно, может заблуждаться в том, что каждый так делает. Но я ему рассказываю, что нет, сынок, не каждый так делает.

Когда мы показываем на своем примере и увлекаем их, то они начинают повторять. Мы были у родителей в Волгоградской области, и за три недели он прочитал порядка семи книг. В среднем книжки от 700 до 1,3 тысячи страниц. Все это потому, что ему нравится книжка и ее сюжет, а также у него есть базовые навыки чтения. Не нужно увлекать детей в классику или что-то более серьезное. Важно, чтобы они просто что-то читали. Потому что когда они столкнутся с задачами в школе, то они точно смогут их решить. Если у них в принципе нет навыка чтения, то когда они столкнутся с этими заданиями, то скажут: «Ой, нет! Я не могу!» То же самое, когда у них развито клиповое мышление через социальные сети и все эти потоки данных.

Сейчас мы видим определенную деградацию когнитивных навыков. Людям сложно сесть обдумать и что-то реализовать. Даже несмотря на то, что у нас теперь есть интернет и много чего не нужно запоминать. У нас есть ChatGPT, и где-то уже не нужно думать самому. С одной стороны, это где-то облегчает жизнь, а с другой — у нас атрофируется память и процесс принятия решения. В Штатах есть такой автор — Кирилл Николаев. Он называет это интеллектуальный инсульт. Это когда нам нужно принять решение. А наша голова этого не может, потому что она не привыкла работать. Если поколение детей привыкнет, что компьютеры принимают решения за них, то некоторые функции мозга начнут атрофироваться. Мы и сейчас это видим у современных людей. У них нет ресурса на то, чтобы сесть и нормально подумать. Они постоянно заняты, все время куда-то скачут и что-то изучают. Это в принципе хорошо, но просто у некоторых нет привычки при всем этом включить свой мозг и подумать. Они идут только на автомате, когда их кто-то куда-то ведет. А кто нас дальше будет вести? Мы сами? Искусственный интеллект?

Я помогаю людям развить свой естественный интеллект для того, чтобы можно было гораздо круче и правильнее работать с искусственным. Это касается и других вызовов, которые нам дает современное поколение. Мир упрощается для большинства пользователей, но для тех, кто его создает. Они понимают всю сложность той структуры, в которой мы живем, на уровне городов, людей и кадров, которые нам нужны. Чтобы они могли и сами соображать, а не просто тыкать в кнопку. Искусственный интеллект будет тыкать в кнопку вовремя, без уставаний и ошибок. Поэтому будут нужны навыки креативности, мышления и работы мозга. Если это не реализовать в себе сейчас, то, извините, но вас смогут заменить. Думать — это и есть прерогатива человека.

«Я нейроинженер, который выдает определенные инструкции к мозгу»

— С точки зрения психологии люди, которые тренируют свой мозг, начинают жить и мыслить позитивнее?

— Чаще всего да, но не всегда. Потому что наш мозг так устроен, что он живет на автомате. Даже когда некоторые люди начинают тренировать свое тело, у них не всегда поднимается настроение. Хотя тренировка тела как раз связана с выработкой гормонов радости и счастья. С мозгом так же. Когда мы начинаем его тренировать, то вероятность того, что твое настроение и качество жизни улучшатся, становится выше. Но есть определенные паттерны мышления, и мы можем приносить себе страдания, потому что привыкли так делать, когда у нас не было ресурса. Даже есть люди, которые начинают зарабатывать больше, но радости у них не прибавляется сильно. Потому что есть привычка страдать. Это уже программа, которую дает нам наш мозг.

Увидев это, я понял, что могу подсветить эту проблему и, помимо тренировок, настроить эти мыслительные процессы, чтобы люди могли жить. Активируя ресурс мозга и указав человеку на факторы страдания, которые приносят ему грусть. У него может быть все прекрасно дома, на работе и с точки зрения социального капитала. Но как много несчастья внутри этого. На работе вроде ценят, есть дети и жена, но внутри такие люди несчастны. Вроде бы и ресурсы есть, но он где-то переживал, потерял или потратил что-то важное. И мозг смотрит именно на это. Он помогает человеку их отследить и заменить на то, как по-другому можно увидеть этот мир. Мы изначально можем построить его структуру так, чтобы он развивался и получал удовольствие. Такие люди на горизонте пяти или десяти лет не выгорают. Они более успешны. Они довольны своей жизнью и передают это своей семье, детям, команде, подчиненным.

Могут быть две одинаково успешные фирмы, но хозяин одной из них загнан, тогда и команда на стадии выгорания. На сколько их еще хватит? В другой же компании человек делает подобные вещи, но мозг его питает и будет помогать ему еще лет десять-двадцать творить. Кто-то также вкладывает это в свою команду и активирует им эти ресурсы. Эффективно работает с информацией, чтобы они меньше уставали. Дает креативности, внимания и просто излучает эту энергию. Может быть, у них обороты и такие же, но зато есть мотивация двигаться дальше. У них есть радость от того, что они делают. Это же дальше от сотрудников передается клиентам. Те, кто словил радость созидания и умение держать свое состояние. Здесь много аспектов: работа с психологом, медитации, спорт. Я также сфокусировался на одном из них.

Если ты много работаешь головой, часто анализируешь, постоянно находишься в информационных потоках, то это все отстроенные нейронные пути. А что если мы сделаем так, что его эффективность во всем этом станет в разы больше? Если он профессионально работает головой, принимает решения, выстраивает стратегию или свою жизнь. Есть такой фильм «Области тьмы» с Брэдли Купером. Там персонаж принимал волшебные таблетки, и у него голова работала на сто-двести процентов. Он понимал, что в нем есть то, что позволит ему двигаться в разы быстрее в любом из направлений. Но пока он не примет таблетку, оно спит. Я разработал подобные вещи, только не на таблетках, а на естественных тренировках. Пять, десять, пятнадцать минут в день — и человек запускает этот потенциал. Если он естественным образом потом к этому привыкает, то это ему позволит и жить дольше с опорой на себя. У нас очень большое количество потенциала, который мы даже не знаем, как раскрыть.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Я нейроинженер, который все это изучает и выдает определенные инструкции к мозгу. Мы сейчас делаем интервью, и у нас есть телефон, диктофон, фотоаппарат. А кто-то когда-то на эту тему задумывался: как сохранить? Как записать общение? Как сохранить голоса близких нам людей? И вот этот кто-то разработал инструкции, которыми мы сейчас пользуемся. А голова и мозг — это самые главные инструменты в нашей жизни. Если их правильно настроить, то жизнь будет более счастливой. Человек будет хотеть что-то отдать этому миру и начинает творить. А когда у нас нехватка ресурсов, то мы становимся злыми и, наоборот, хотим не отдавать, а забирать. Чем больше будет людей с правильными ценностями, тем нам будет просто круче жить. Я знаю много людей, которые просят формулу, что позволит им видеть тренды, меньше уставать, придумывать что-то невероятное: организация мероприятий или вещи. Как это все может соединяться в шипучий коктейль и реализовываться через компании и бизнес. Это также передается детям, и это уже влияние на поколение. Что мы транслируем своим детям? Что у меня голова не работает? Все эти модные гаджеты и разъединенность? Дети получают метасообщение, что когда я вырасту, моя голова сможет вообще не работать, и я буду сидеть на попе ровно. А что если мы им покажем, что ты можешь быстро осваивать все, что тебе нужно? Что это может быть вкладом в этот мир? И все это на естественном уровне. Не просто потребление, но еще и вклады.

«Многие бизнесмены приезжают на Мальдивы, но у них нет ресурса там кайфануть»

— Есть ли практики, которые позволяют человеку перезагрузить себя самого, как телефон? Чтобы на минуту отвлекся, мозг перезагрузился, лишний кеш очистился? И ты снова готов работать.

— Да, есть такие практики, и я их постоянно ищу, нахожу и отдаю клиентам. Но здесь нужно понимать, что если мы работаем, например, с телефоном и у него батарейка постоянно близка к нулю, то что-то же забирает ресурс его батарейки. Некоторые с утра встают и находят его наполовину заряженным, а еще у некоторых он и за ночь не заряжается. Мы можем искать способ быстрой зарядки на десять или двадцать процентов, но мы будем использовать режим экономии энергии. Жить в экономии энергии — значит убрать яркость экрана, автоматическое обновление программ и использовать минимальный набор функций, который помогает телефону не сесть и прожить еще пару часов.

Мозг большинства людей, к сожалению, живет в таком же режиме. И таких людей сейчас становится все больше. Поэтому нужно понять и осознать: а какой тренд я хочу? Потому что когда мозг работает в режиме энергосбережения, то он убирает яркость жизни. Даже если ты встречаешься с близким человеком, своей парой или ты увидел прекрасную картину, у тебя нет ресурса насладиться этим. Многие бизнесмены приезжают на Мальдивы, но у них нет ресурса там кайфануть. Они только на третий или пятый день начинают замечать красоту. А мы можем делать это в реальной жизни. В реальной жизни красоты больше, чем в единичных поездках куда-то. Хотя я сам постоянно путешествую, и в поездках ее может быть еще больше.

Нужно осознать, а к чему мой тренд меня ведет? Как в финансовом планировании. Что у меня будет через пять-десять лет, если я продолжу так жить? А что у меня будет с моим мозгом, если я все это продолжу? Первая и самая простая методика — это остановиться на минуту и задать вопрос. Даже те, кто сейчас читают нашу статью, спросите: а если дальше все так будет продолжаться, то к чему я приду? К чему приду в работе? К чему придут мои когнитивные функции? Заменителей жизни сейчас очень много. Мы можем, допустим, потупить в телефон. За наше внимание все время кто-то борется. Даже мы, написав нашу статью, боремся за внимание читателей, чтобы они могли что-то в себе изменить. Чтобы им стали интересны темы мозга и его развития. Вы сейчас сидите и читаете меня. Да, всем здравствуйте! Прямо сейчас остановитесь. Спросите себя: если так дальше будет продолжаться, то через пять-десять лет я свою память и внимание потеряю или они станут гораздо лучше?

Это первое, что нужно сделать для того, чтобы все поменялось. Я хочу найти какие-то методики. Я хочу поработать со своим мозгом. Хочу, чтобы он работал лучше. Это базис, с которого нужно начать. Второе — это восстановление. Если человек недосыпает, то у него априори на день меньше ресурсов. Изучите, как правильно спать и сколько вам нужно для того, чтобы вы выспались. Потому что мы можем забирать у себя время от сна. Я тоже в этом плане неидеальный человек. Мы сейчас в восемь утра делаем интервью, а я прилетел из Индии. Летел через Дубай. Спал от трех до шести часов несколько дней. Но я знаю, что моя норма — от четырех с половиной до шести часов. Но я свою норму высыпаю, и это дает мне возможность пользоваться мозгом целый день.

Если я норму не высыпаю, то на два дня меня хватает. Чтобы я мог жить без особого сна в нормальном режиме. Я создаю запас в мозге, если случаются перелеты, выступления или просто классные моменты с друзьями, которые ты хочешь прожить. Да, такие моменты есть, но как это сделать без последствий? Вот я могу две ночи почти не спать с нормальным режимом дня и потом вернуться в свой привычный режим работы, и он меня укрепляет. Поэтому поймите вашу норму сна и начните высыпаться, потому что это будет и тело восстанавливать, и мозг. Неделя хорошего сна уже даст вам улучшение вашего ресурса. Просто один параметр. Поэтому начните следить за этим. Третье — это нейротренировки, которые можно найти в поисковике или социальных сетях. Мы можем рассматривать мозг как мышцу, которую можно тренировать.

«Есть хайп, а есть тренд»

— Можете ли вы рассказать о каких-то конкретных кейсах того, как эти практики оказывают влияние на бизнес и предпринимателей?

— Переходим к практике. Первый пример: приходит человек и говорит: «Я хочу развивать мозг. Что мне это даст?» Мы анализируем и делаем базовый замер. Первое, что мы спрашиваем: «Сколько времени ты работаешь с информацией в день?» В среднем этот от четырех до восьми часов в день. В зависимости от стадии бизнеса и нагрузки собственника. Мы замеряем его потенциал, во сколько раз он может увеличить скорость обработки данных и сколько часов в день мы можем ему добавить. В среднем мы добавляем людям два часа в день. Если он не осознает этого, то есть сходил куда-то там на курсы, то это как лягушка в чане. Мы поднимаем температуру, и лягушка может свариться. То же самое происходит и у взрослых людей. Они могут свариться в своей температуре. Они видят, что нагрузка растет, но не обращают внимания, и со временем она вышибает их мозг. Если мы даем это быстро, даем два часа в день и спрашиваем, сможешь ли ты в течение года за эти два часа вырасти в доходе? Он говорит: «Да. Я знаю, как связать мое время, создать новый проект, развить направление и улучшить менеджмент. Может быть, я соберу нормальную команду. А может, начну высыпаться, потому что мне не хватает времени на себя. Я не чувствую кайфа, потому что не понимаю, зачем мне еще пахать. Я вроде бы пашу, но мозг не понимает зачем». Когда мы расписываем, куда ты потратишь эти два часа в день, то звучат такие пункты: потрачу время на близких людей, буду высыпаться, заработаю больше денег.

Нужно понимание того, что человек хочет получить от этих двух дополнительных часов. Первое — это всегда будет время. Бедные люди экономят деньги, а богатые — время. Ко мне люди в основном приходят именно из-за времени, потому что они ничего не успевают. Если у тебя сейчас его нет, то дальше будет только хуже. Есть эксперт по личному бренду Мария Азаренок. И в 2018 году она пришла ко мне на занятие. Люди, которые развивают свой бренд, пашут по восемь часов в день. Они не работают, а реально пашут: работают с информацией, изучают бизнес-процессы и многое другое. Она пришла, развивая тему личного бренда. Но тогда это было еще что-то неизвестное и мало кому понятное.

Представьте человека, чьи конкуренты работают в день по шесть-восемь часов, но устают и выгорают. А она, увеличив скорость обработки данных, успевает все то же самое, но за три-четыре часа. На горизонте пяти-шести лет она стала занимать позиции на международном уровне. Когда ты просто успеваешь работать в два раза быстрее, чем остальные, то ты можешь быстрее наращивать обороты бизнеса. Или, например, функции внимания для планирования. Человеку нужно планировать, но он не может сосредоточиться. Мозг устает, и включается прокрастинация. Ему надо просто сесть и сделать, а он не может. Мы даем инструмент улучшения внимания, фокусировки и расстановки приоритетов.

Например, у нас Костя работал в ИТ-консалтинге. Его задачей было общаться с клиентами, и он постоянно бегал, ничего не успевал, не было времени расставить приоритеты. Он садился и не понимал, что делать. Когда в голове есть ресурс, то работают лобные доли мозга. А когда его нет, то вместо того, чтобы делать что-то, мы садимся и начинаем тупить. Мы ему дали инструмент, и он стал по-другому работать, четко расставляя приоритеты, успевая читать сообщения и отвечать на них. Это был его рост. Но там тоже есть свой потолок.

Кому-то мы помогли освоить за несколько месяцев английский язык. Человек работал в сфере криптовалют. Но тогда, в 2018 году, это был хайп. Сейчас тоже много хайпа. Но есть хайп, а есть тренд. Если взять тренд, и человек в нем работает. Кто-то освоит язык. Кто-то улучшит память и будет лучше помнить имена людей, потому что лично он закрывает сделки. Кто-то просто быстрее начнет обрабатывать данные с рынка и на основе этого лучше рулить своей командой.

«Твой мозг — это Lamborghini»

— Как скорочтение и развитие мозга помогают в изучении иностранных языков?

— Мы быстрее загружаем нужные нам данные и можем быстрее запоминать слова и конструкции, которые к нам приходят. Также мы можем быстрее их выгружать. Многие же люди вроде понять — поняли, но скорость выгрузки данных у них низкая. Поэтому скорочтение в целом напрямую не влияет на всего человека, но влияет на скорость изучения много чего. Язык, в частности, потому что это слова и смыслы. Благодаря скорочтению мы можем быстрее доставать из памяти какие-то слова, тексты и так далее.

— Художественная литература и учебники читаются по-разному?

— Скорочтение можно сравнить с ездой на машине. Если у нас машина Генри Форда с одной скоростью, то мы по всем трассам едем одинаково. Может быть, мы где-то и хотели бы ускориться, но по Казани мы едем с одной скоростью, и до Сочи мы едем с той же скоростью, и в соседний дом едем так же. Скорочтение дает возможность вставить в свою машину коробку передач, чтобы переключать между семью скоростями — от чтения по буквам до фоточтения. Когда мы активируем человеку эти навыки, то он садится в машину и понимает, что до Сочи сейчас поедет на пятой или седьмой скорости, в зависимости от своей тачки. На рыбалку он поедет на первой и второй по всем этим ямам и колдобинам, которые его ждут. Скорочтение — это свобода выбирать ту скорость, с которой ты двигаешься.

Под каждую дорогу своя скорость, и под каждый текст своя скорость. Но когда у тебя есть возможность переключаться, то ты свободен в выборе. Но когда ты поедешь в Сочи на первой скорости, ты сойдешь с ума. Потому что скорость не соответствует тому темпу движения, который тебе нужен. Большинство людей со школы не активировали навыки скорочтения, потому что читают на той скорости, на которой могут. Они говорят: «Я люблю читать медленно». Любишь читать медленно, тогда читай по буквам или по слогам. Но они говорят: «Нет. Я по словам буду». Но по словам — это самая быстрая скорость, которую ты освоил за школу. А что если есть дальше? Есть навыки чтения по фразам, по диагонали, фотографически. Когда ты начинаешь их использовать уместно, то это очень облегчает жизнь. Это то, что использовали многие великие люди.

— Существуют ли такие тексты, к которым нельзя применить скорочтение?

— Я бы так сказал. Если мы понимаем, что такое скорочтение на примере машины, то есть ли такие дороги, где мы не можем применить коробку передач? Если мы думаем, что скорочтение — это когда у нас на спидометре двести или триста километров в час, то это неправильное понимание. Это не езда на максимальной скорости. Это возможность поднимать скорость так, чтобы это решало твои задачи. Можно сравнить это и со скоростью интернета на телефоне. Есть ли какие-нибудь файлы, которые можно скачивать со скоростью 3G и, не дай бог, на LTE? Не знаю. LTE — это просто скорость загрузки данных. Она либо есть — и ты загружаешь данные быстрее, либо нет — и ты загружаешь тупо медленнее.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Неправильный подход к скорочтению — это когда ты на машине не переключаешь передачи, а пытаешься ехать двести километров в час на первой скорости. И люди будут тебя спрашивать, действительно ли они могут все трассы проехать на одной передаче. «Я люблю ездить медленно!» Да ты просто не научился переключать передачи, мой друг! Ты просто рычишь в своей машине. У тебя не мотоцикл, а мопед. Но твой мозг — это Lamborghini. Как только ты начнешь изучать потенциал мозга, то больше не будешь ездить на одной скорости.

«Найдите свою радость и поставьте задачу вывести ее на уровень какого-то высокого профессионализма»

— Какие три совета вы бы могли дать людям для того, чтобы они занялись саморазвитием и стали совершенствоваться?

— Первое. Начните заниматься собой и своим ресурсом через тело, через тренировки мозга, через понимание того, куда вы хотите идти. К каждому это приходит по-своему. Главное — начните заниматься чем-то здесь и сейчас. Вы можете после этой статьи начать приседать или отжиматься. Это уже даст ресурсы и желание что-то делать. Поделайте это месяц. Позанимайтесь скорочтением, потренируйте память и тело целый месяц. Каждый день в течение месяца читайте 10—20 минут какую-нибудь хорошую книжку. Эти привычки подходят для всей семьи. Начните с этого — и захочется чего-то большего. Второе — научитесь эффективно обрабатывать информацию. Поставьте себе это как задачу. Это можно найти в интернете, книгах, видео. Это навык номер один. Третье — подумайте, что вас в этой жизни наполняет? Что вам реально дает радость? Если соединить методики развития мозга с активацией гормонов счастья — я видел, как круто может получаться. Например, дети начинают читать, у них это получается, и они хотят читать еще и еще. Или мы выполняем какую-то работу, задействуем при этом мозг, ощущаем чувство радости, и нам хочется делать ее на каком-то очень хорошем уровне.

Даже без всяких соединений. Можно подумать о том, как то, что вас наполняет радостью, может улучшить ваш уровень жизни и других людей. Например, вы можете регулярно гулять вместе с семьей или друзьями. Вокруг вас будет создаваться поле для развития. Может быть, вы играете в настольные игры. Играйте с детьми или другими людьми. Найдите свою радость и поставьте задачу вывести ее на уровень какого-то высокого профессионализма. Сделайте так, чтобы от того, как вы проявляете свое мастерство, улыбался весь мир. От вашего пения, игр, поделок. От этого сочетания вы будете испытывать радость и улучшать мир.

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