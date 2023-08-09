«За нашу страну кому угодно пасть порву»: как директор медколледжа и адвокат-полковник отбивались от ареста

СК заявил о намерении доказать 100 эпизодов взяток, экс-следователь Галявиева обвинил бывших коллег в сочинительстве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Советский райсуд Казани ограничил запретом определенных действий предполагаемого посредника взяток в Казанском медколледже, но отказался отправлять в СИЗО 64-летнюю директора колледжа Зухру Хисамутдинову. На заседании следователь озвучил предположение о совершении 100 коррупционных эпизодов в отдельно взятом учебном заведении. Он заявил — на свободе директор может оказать прямое давление в виде отчисления студентов-свидетелей и создания им помех в обучении в случае дачи изобличающих показаний. Сама обвиняемая и ее адвокат назвали версию СК «придумками», но с опровержением спешить не стали. Детали — в материале «Реального времени».

Адвокатский дебют полковника Парамонова



Уголовное дело против заслуженного врача Татарстана Зухры Хисамутдиновой было возбуждено в воскресенье, 6 августа. А в понедельник к ней с обысками домой и на работу пришли сотрудники УБЭП и Следкома. Директора Казанского медколледжа задержали по подозрению в получении взяток за гарантированное поступление абитуриентов. А сегодня привезли в Советский суд Казани уже в качестве обвиняемой. В наручниках.

Задержанная почти 25 лет рулила казанским колледжем, однако претензий к чистоте приема у силовиков ранее не возникало. Делом занимается 2-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ. В суде об аресте обвиняемой ходатайствовал старший следователь Тимур Байгузин, ранее служивший в следственном отделе по Советскому району — на этом посту он стал лучшим следователем среди районных подразделений республиканского управления СК.

Оппонентом молодого следователя стал новоиспеченный казанский адвокат Алексей Парамонов. В середине 2000-х он начинал карьеру следователем прокуратуры Лаишевского района, был заместителем прокурора этого района и к 2015-му получил назначение на пост прокурора Новошешминского района. Через пару лет перешел в СК и возглавил следственный отдел по Зеленодольскому району, откуда через несколько лет перевелся в центральный аппарат СКР. Его последним уголовным делом на следствии стало расследование расстрела в казанской гимназии №175.

Оппонентом молодого следователя стал новоиспеченный казанский адвокат Алексей Парамонов realnoevremya.ru/Максим Платонов

После пожизненного приговора Ильназу Галявиеву полковник Парамонов ушел в отставку. А сегодня появился на публике в новом качестве.

Поддержать Зухру Хисамутдинову на заседание суда прибыли ее родственники, включая сына. К присутствию большого числа журналистов они отнеслись не слишком благожелательно.

Хисамутдиновой — 64 года, 24 года она возглавляет Казанский медицинский колледж. До этого еще 15 лет работала там преподавателем, завотделением и заведующей филиалом. Имеет звания доктора медицинских наук и заслуженного врача Татарстана, а еще три диплома о высшем образовании — врача-педиатра, менеджера и юриста. С 2007 года работает доцентом кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением в Казанской медакадемии, на ее счету — 110 научных работ, включая девять монографий. В настоящее время занимает должность председателя президиума Совета директоров средних медицинских и фармацевтических учреждений образования в ПФО, член президиума аналогичного федерального совета.

СК о сотне взяток и миллионах в квартире

На старте заседания адвокат обвиняемой попросил о переводе процесса в закрытый режим, эту позицию поддержала директор медколледжа. Представитель прокуратуры и следователь высказали иное мнение, и судья Марат Хаертдинов не стал удалять журналистов за дверь.

На протяжении двух дней следствия СК и МВД хранили молчание относительно данного дела, допуская при этом утечки не вполне достоверных сведений в публичное пространство. Тем удивительнее оказалась информация ходатайства об аресте, явно рассчитанная на создание определенного общественного мнения.

В своем ходатайстве об аресте старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Тимур Байгузин сообщил: дело возбуждено в отношении предполагаемого посредника взяточничеству Ильхама Ашрафзянова и директора колледжа Зухры Хисамутдиновой. По версии следствия, не позднее 31 июня, находясь в своем служебном кабинете, директор, действуя по предварительному сговору с иными должностными лицами колледжа, получила от Ашрафзянова взятку в 50 тысяч рублей — «за гарантированное поступление абитуриента независимо от результатов итоговой аттестации и тестирования».

К этому уголовному делу сейчас присоединены еще три — за одного абитуриента давали 100 тысяч, за двоих — по 50. Общая сумма четырех предъявленных взяток составляет 250 тысяч рублей. Но на допросе в качестве обвиняемой Хисамутдинова заявила о непричастности к преступлениям.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Проводится большой комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов. У следствия в настоящее время имеются основания полагать, что обвиняемая совершила около 100 коррупционных преступлений в виде получения взяток, — сделал сенсационное заявление Байгузин. — В ее квартире изъято порядка 17,5 млн рублей наличными при средней зарплате со всеми выплатами в размере 100 тысяч рублей в месяц.

Далее представитель СК сделал предположение, что указанные миллионы были получены преступным путем. И добавил — следствие намерено арестовать и счета обвиняемой.

Согласно декларации Хисамутдиновой за 2021-й год (более свежие данные пока не обнародованы), в ее собственности находится квартира 51 кв. м и доля в квартире 167 «квадратов», а в пользовании — дачный домик (40 кв. м), гараж, участок под ним, а также земельный надел в 390 «квадратов». Собственной машины у директора нет. В целом ее годовой доход составил 2 млн 317 тысяч рублей.

Муж Хисамутдиновой заработал вдвое меньше — 901 тысячу рублей, но именно он числится единоличным собственником указанных выше гаража и земельного участка в 390 «квадратов». А еще владельцем долей в двух квартирах площадью 169 и 167 «квадратов» соответственно. Последней владеет на пару с женой. И ездит на отечественной легковушке Lada Largus. Суммируя, получаем совокупный доход семьи в 3,2 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следователь просил суд о заключении обвиняемой в СИЗО: «Являясь директором колледжа, она может оказать прямое давление на свидетелей в виде отчисления студентов и создания им препятствий в период обучения в случае дачи ими изобличающих ее показаний».

Он указывал, что у Хисамутдиновой долгое время был доступ к личным делам всех студентов, с контактами и адресами самих студентов и их родственников.

— Ее нахождение вне изоляции от общества не дает гарантий, что не будет давления на свидетелей, — высказывал представитель СК опасения в помехах объективному расследованию.

Для посредника избрали запрет определенных действий

Сегодня утром Советский суд рассмотрел ходатайство о мере пресечения для другого фигуранта взяточного дела. Речь о безработном Ильхаме Ашрафзянове. Его задержали по подозрению в посредничестве взятке в значительном размере, и вину в этом преступлении он полностью признал. Чем, вероятно, и заслужил лояльность следствия — для него силовики просили весьма мягкую меру пресечения — запрет определенных действий.

По данным источников «Реального времени», Ашрафзянову уже предъявлено обвинение, что он получил от некоего лица 120 тысяч за поступление в колледж абитуриентки Галимовой, 70 тысяч оставил себе, а остальное передал «должностным лицам учреждения профобразования».

Силовики считают Ашрафзянова одним из подельников Хисамутдиновой, и он якобы подтверждает эту версию, давая показания против себя и директора.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский медколледж является крупнейшим учреждением для подготовки медсестер, фельдшеров, акушеров, медицинских лабораторных и зубных техников, а также фармацевтов. В штате — 164 преподавателя, на обучении — 3 920 студентов. Медколледж в столице Татарстана — один из старейших в России. Его история началась в 1837 году с открытия в Казани земской фельдшерской школы, на базе которой после революции 1917 года создали первую советскую фельдшерско-акушерскую школу. В 1954-м она получила статус медучилища, а в 1991-м — медицинского колледжа.

Учредителем колледжа является Минздрав Татарстана. Утвержденный в январе 2023-го план приема на будущий учебный год предусматривал набор на бюджетное отделение 625 человек. Стоимость платного обучения варьируется от 84 тысяч до 108 тысяч рублей в год, дороже всего — получение образования по специальности «Лечебное дело».

«Скрываться не собираюсь, люблю нашу страну»

В отличие от многих чиновников, Зухра Хисамутдинова лицо от камер сегодня не прятала. Она просила суд о домашнем аресте или запрете определенных действий. Указывала на серьезные проблемы со здоровьем — по части сосудов и уровня сахара в крови, а также на необходимость ухаживать за родственниками — 88-летней матерью-инвалидом и супругом: «Мать нуждается, не готовит, еду мы ей носим. Муж с онкопатологией, его готовят к трансплантации костного мозга, он нуждается в постоянном уходе».

— Следователь говорил, что вы скроетесь. Есть такая цель? — спросил адвокат свою клиентку.

— Нет, недвижимости за границей нет. Никуда скрываться не собираюсь. Я люблю нашу страну.

— У Вас есть анкетные данные студентов? — продолжил защитник.

— Нет, конечно, у нас почти 4 тысячи студентов в год. Кого я могу знать и кому угрожать... Личные дела лежат в учебной части, не у меня дома, — отвечала обвиняемая.

Касательно найденных в квартире миллионов директор колледжа пояснила — ее муж долгие годы работал руководителем международного отдела на Компрессорном заводе:

«Зарплата у него была больше, чем у гендиректора. Его огромный стаж с 1985 года и мои доходы позволяют нам иметь эти доходы и направить их на оперативное вмешательство — предстоит пересадка костного мозга. Что касается группового [преступления] и прочего — это на самом деле выдумка».

Алексей Парамонов в своей речи попытался поставить под сомнение ключевые доводы следствия. По его мнению, обвинение в получении взятки по предварительному сговору группой лиц (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) не подкреплено доказательствами. «В материалах нет показаний чьих-то, что к преступлению причастна группа должностных лиц в колледже. Тут максимум может быть предъявлена часть 3 статьи 290 УК, но там наказание от ноля до 6 лет лишения свободы, но чтобы следователь мог сказать об особой тяжести преступления и наказании до 12 лет колонии, они берут и придумывают завышенную квалификацию», — отметил он.

Защитник сообщил суду — следователь и начальник следственного отдела уговаривали его клиентку признать преступления. «Им необходимо получить признательные показания, так как иных доказательств не имеется. Лишь показания лица, которое брало денежные средства и якобы передавало», — продолжил Парамонов и приоткрыл детали первого эпизода дела — о якобы переданной взятке за поступление абитуриентки:

— Девочка Галимова поступала на «Сестринское дело», средний балл аттестата у нее был — 4,6, этот балл является проходным на данную специальность. Но абитуриентам колледжа необходимо было сдать еще психологический тест. Он проводится на компьютере, и на компьютер ни Зухра Анфасовна, ни кто-то иной не может повлиять — данные запаковываются и направляются специалистам».

Адвокат назвал враньем слова предполагаемого посредника Ашрафзянова, что именно Хисамутдинова «проставляла баллы за это тестирование».



— Галимова самостоятельно сдала тест, набрала 495 балов и гарантированно должна поступить — хотя списки поступивших пока не вывешены... — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Парамонов посетовал, что некоему безработному гражданину следователи верят на слово и даже не проверяют: «Он получил деньги и не отдавал моей подзащитной, а всем сказал — якобы передал. И теперь следствие пытается отправить ее под стражу за преступление, которое она не совершала».

Второй и последующие эпизоды обвинения защитник объявил придуманными фактами, отметив, что по ним следствие даже не указало — какой абитуриент поступал. «И еще говорят про 100 эпизодов — ничего такого в материалах нет. Опять следователь придумывает», — поделился своим мнением бывший сотрудник прокуратуры и СК. Не обошел он и тему изъятых в квартире директора миллионов: «Следователь слукавил и не сказал, что это деньги от продажи недвижимости. О чем было сказано на допросе».

Следователь парировал доводы защиты о доходах от сделки так: «Недвижимость была продана в 2006 году за сумму порядка 6—7 млн рублей. Прошло уже 15 лет, и говорить, что это те деньги, по мнению следствия, нельзя». Далее Тимур Байгузин дал понять — у силовиков есть и иные доказательства: «Много видеозаписей, материалов оперативных мероприятий, которые нужно отсмотреть, приобщить, чтобы все было объективно».

Представитель районной прокуратуры Денис Крылов ходатайство поддержал. Однако судья, вернувшись из совещательной комнаты, отказал силовикам. Посчитал возможным назначить домашний арест. В результате задержанную освободили из-под стражи в зале суда. Покинув «аквариум», она обратилась к оперативникам, попросив их не нарушать чужие права, а затем высказала пожелание журналистам — вести себя правильно. Затем повторила — покидать страну не намерена: «Что касается нашей страны, я в Минздраве России [при награждении] сказала: «За нашу страну я кому угодно пасть порву».

«А за взятки в медколледж кто-то поступал?» — уточнила журналист «Реального времени». Ответ был категоричный: «Никто не поступал».