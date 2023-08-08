Евгения Медведева выступает как благодетельница российского спорта

Дэвис и Смолкин делают заявку на олимпийскую медаль

Межсезонье в фигурном катании выдалось насыщенным на события: переходы из различных федераций, распады одних пар и возникновение новых дуэтов, заявление Евгении Медведевой. Обо всем подробнее — в обзоре спортивной редакции «Реального времени».

Дуэт Дэвис — Смолкина

Дебютное выступление танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на предсезонном турнире в американском Лейк-Плэсиде выдалось любопытным само по себе, поскольку пара впервые представляла Грузию, следовательно, на арбитров при выставлении оценок не «давил авторитет» Федерации фигурного катания России, как это часто принято считать. Во-вторых, Дэвис — Смолкин объективно затирают на второй план Марию Казакову — Георгия Ревию, до недавних пор самое слабое звено в грузинской сборной — потенциальном участнике командных соревнований как командного ЧМ-2025, так и олимпийского турнира в Милане. Именно восьмое место Казаковой — Ревии на олимпийском команднике в Пекине не позволило сборной Грузии заскочить в финальную пятерку, поскольку сборная тогда набрала одинаковое количество очков с Китаем — по 22.

Понятно, что данное предположение не более чем гадание на кофейной гуще, тем не менее попробуем вглядеться в контуры ближайших командников по фигурному катанию — на чемпионате мира 2025 года в Японии и олимпийском турнире в Милане в 2026-м. Тем более что совсем недавно Евгения Медведева заявила, что ее предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК поспособствовала тому, чтобы Россию допустили до командных соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане. Свое выступление на саммите Медведева охарактеризовала как «немалый вклад», по итогам которого и хоккейная сборная победила, и фигуристы завоевали итоговое серебро.

Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Что день грядущий нам готовит?

Итак, Грузия сделала сильный трансфер, переманив сильнейшую на 2023 год российскую танцевальную пару. Да, после того как карьеры двух лидирующих российских пар Синициной — Кацалапова и Степановой — Букина «подвисли» в неопределенном состоянии, когда они то ли ушли из спорта, то ли не ушли, а Загорски — Гурейро точно закончили карьеру, сильнейшими среди стартующих становились Дэвис — Смолкин. И теперь они в Грузии. Этой стране осталось решить проблему в мужской одиночке, поскольку Морис Квителашвили тоже ушел.

Следующий вопрос: что делать с парным катанием? Есть Лука Берулава с опытом выступления на Олимпиаде и сменой двух партнерш: воспитанницы казанского фигурного катания Алины Бутаевой (с ней завоевана бронза юношеской Олимпиады) и татарочки из Челябинска Карины Сафиной. Распад другой пары, Анастасии Метелкиной и Даниила Паркмана, позволил руководству грузинского фигурного катания без проблем «собрать» новый дуэт, но для подстраховки нужен еще хотя бы один.

Для казанских любителей фигурного катания есть свой интерес, поскольку на второе место выдвигается наша воспитанница Инга Гургенидзе (Никитина), которой можно пожелать терпения. Повышение возрастного ценза не позволяет Гургенидзе стартовать раньше зимы 2026 года. Со следующего сезона во взрослых соревнованиях смогут участвовать спортсменки старше 16 лет, с 2025-го и далее — старше 17 лет. А это значит, что и предолимпийский цикл, а это чемпионат Европы — 2026 в Шеффилде, затем, собственно, сама Олимпиада, и чемпионат мира в Праге — все это пройдет мимо Инги.

Скорее всего, Китай вылетит из десятки сильнейших

Стабильная до недавней поры Франция вылетела из участников командного олимпийского турнира в Пекине. Проблемы, навалившиеся одновременно на парное и женское одиночное катание, нивелировали единственный козырь французов — танцевальный дуэт Пападакис — Сизерон, которые, скорее всего, и не стартовали бы. Правда, французы делают все для того, чтобы их фигурное катание снова стабилизировалось, к примеру, создали новую танцевальную пару с россиянкой Алисой Овсянкиной. Сейчас угроза непопадания в десятку участников нависла над Китаем, поскольку Поднебесная лишилась главного козыря — парного катания, одиночник Цзинь Боян нестабилен, девушки и танцы в стране слабенькие.

Но Китай был участником олимпийского финала домашнего командного турнира, а сейчас непопадание на Милан-2026 грозит Канаде, вице-чемпиону Сочи-2014, чемпиону Пхенчхана-2018 и финалисту Пекина-2022. У Канады также не осталось козырей, кроме танцев.

realnoevremya.ru

При этом заметные успехи демонстрируют страны, которые ранее не попадали на командник. Это Южная Корея (в 2018 году она участвовала как хозяйка Олимпиады), у которой одно из самых стабильных представительств в одиночном катании. Чжа Джун Хван и женское трио Ли Хэ Ин, Ю Ен, Ким Чха Ен — это гарантированные 16 очков после двух прокатов в полуфинале. Может быть, даже и 18. Загвоздка в парах и дуэтах, но перед домашней Олимпиадой корейцы пытались решить этот вопрос через привлечение спортсменов из других стран. Нельзя исключать этот вариант и сейчас, поскольку Южная Корея представляется претендентом на медаль.

Южная Корея с хозяйкой Олимпиады Италией, Грузией, с мощными США и Японией должны бороться за медали. Правда, серебро южнокорейцев на последнем командном чемпионате мира в Японии может только обманывать, поскольку там розыгрыш наград происходит по другой схеме, нежели на олимпийском турнире.

Канада, скорее всего, попадет в число участников, особенно если не будет решен вопрос участия сборной России. И уже сейчас прослеживается вариант с дебютом Швейцарии. Мужской тандем Лукас Бричги и Наоки Росси, одиночницы Алексия Паганини и Кими Репонд — это весомая заявка на участие все с теми же проблемами, как и у Южной Кореи, в плане дуэтов и пар. Любопытно, что хореографом Репонд является бывший чешский фигурист Давид Винцоур, выступавший в своей карьере еще и за Австрию. Он родился в 1984 году в Брно, а спустя 6 лет в том же городе родился экс-хоккеист «Ак Барса» и «Сибири» Томаш Винцоур.

Серьезную заявку на участие могут подать эстонцы, у которых в кои-то веки есть неплохие одиночники, но перспектива создания любого дуэта натолкнется на практически непреодолимую преграду. Наталья Забияко изначально выступала за Эстонию, но ее партнер Александр Забоев получил только спортивное, а не реальное эстонское гражданство, и поэтому спортсмены не смогли стартовать на Олимпиаде в Сочи. Азербайджан в этом плане выглядел бы перспективнее, но там завершила выступления в спорте 19-летняя Екатерина Рябова.

По принципу «то густо, то пусто» у Чехии стало густо в танцах, где есть брат и сестра Ташлер, плюс добавились чемпионы мира среди юниоров брат и сестра Мразеки, но для участия на олимпийском турнире в Милане им необходимы были бы еще и брат с сестрой Бржезиновы, увы, ушедшие из спорта.