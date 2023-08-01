Алексей Степин: легенда казанского шансона

Как выпускник физматшколы прожил девяностые

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «Алексей Степин — Казань (live) #stepinalex #роднойгород»/youtube.com, аккаунт «АЛЕКСЕЙ СТЁПИН Певец Поэт Композитор Продюсер»

Среди артистов, которые начинали в Казани, а потом уехали в Москву, Петербург, почти нет тех, кто бы о своем прошлом сочинял песни. Редкое исключение — звезда русского шансона Алексей Степин. Родился он в Татарстане, но в 1995-м уехал в столицу, начав там записывать официальные альбомы.



Прощай, прощай Казань родная



Степин родился в 1968 году. Отец — старший преподаватель университета, мама — старший врач-токсиколог. С одной стороны — Рязанская область, с другой — Сибирь. В 7 лет пошел учиться играть на фортепиано, в пятом классе начал писать песни. Пару раз Степин сбегал на пару с другом из дома, учился в физматшколе, в которую приходилось ходить через «чужие» территории. Витиевато говоря, с дворовой романтикой знаком не понаслышке. Служил в войсках ПВО в Азербайджане кино-радиомехаником, основал ВИА.

Отслужил и вернулся в Казань в перестройку, доучивался в университете и записывал первый магнитофонный альбом — «Прощай, прощай, Казань родная»: «Казань уснула — вот уж дудки, Она не дремлет ни минутки, Огнями очень любит поиграть. Оставив сонные квартиры На «тачках» катят рэкетиры В ночные бары или пострелять…». Играл в ресторанах, получил диплом по специальности «экономгеограф-математик», записал еще один магнитофонный альбом «Тяжелое детство». Песня «Женщина-кошка» победила на республиканском радиоконкурсе.

«Дальше я успел побыть безработным, потом директором ТОО и даже посидел в КПЗ — озорничал и буянил. Было время — мотался в Москву и обратно с чужими деньгами», — так он рассказывал о взрослой казанской жизни.

Из его почившего в бозе официального сайта можно узнать, что Степин также «Ваял копилки в виде «скульптуры» какого-то восточного мордоворота. Занимался финансовыми махи…, то есть операциями. Писал песни на заказ. Экспроприировал экспроприаторов. Возводил пристрой к чужой даче, монолитно стоящий и по сей день. Курировал с парнями целое общежитие под видом «крыши». Опекал как телохранитель певчую группу. Отдавал почти даром столь нужные добрым людям газовые баллончики. Те, что для самообороны или нападения, кому как нравится. Пел песни, наконец».



А 1995-м уехал в Москву. Работал на «нормальной» работе, а ночью писал альбом на студии «Союз», где, в частности, работали бывшие казанцы Язнур Гарипов (автор хита Венеры Ганеевой «Нигә сиң көләсең») и Леонид Каминер (занимался музыкальным продюсированием таких проектов, как «Народный артист» и «Танцы со звездами»).



С выпуском помогали одноклассники. Михаил Кузнецов, который родился в Тюмени, детство провел Целинограде, Жданове (ныне Мариуполь) и Казани. В 1995-м он стал депутатом Госдумы от ЛДПР, а в 2004-м — губернатором Псковской области. Константин Побудзей, ныне — гражданин Канады.

«Не плачь, Анюта»

В альбоме «Не плачь, Анюта» — очень разный материал с точки зрения музыки. Есть а ля народные песенки, типа заглавной, с фразой «Но никто не наливал этому бабаю» и исполненная с оканьем «Только ты меня колышешь»: «Помнишь, Глаша, как ходили мы в киношку, Всю получку изводил я на цветы, До утра готов был шпарить на гармошке, Только ты меня колышешь, только ты». Тюремная балладу «Долюшка-доля» («А кругом дремучая тайга, У реки крутые берега, И метет колючая пурга — Некуда бежать»). Приджазованный «Дождь». Реггей с ломаными ритмами про отдых на Волге «Мальчиши-крепыши». Романсовая «Казань» под фортепиано. Занятная песня «Тяжелое детство» с прямой бочкой, почти как у Ветлицкой — пока не вступит вокал.

Хитами из этого стали «Долюшка-доля» и «Только ты меня колышешь», что во многом определило направления следующих шлягеров Степина. В частности, это поп-фолк, на звуке которого выстроен альбом «Гули-гули». Записан после подписания контракта с Александром Толмацкий. Заглавный трек пела Надежда Бабкина. «Был хороший резонанс, но я, наконец, понял, что людям, уже привыкшим к бедам на физиологическом уровне, не пристало переживать за общее, когда государство отнимает свое…». Грянул кризис, «Самому народному проекту года» не суждено было вырасти во что-то больше. Толмацкий занялся проектом сына, который известен нам как Децл. Так что в 2000 году Степин с продюсером контракт разорвал.

Неудивительно, что в это странное время Степин написал песню от лица стереотипизированного татарина «Помидорка», предвосхитив феномен «Нашей раши». Из достаточно сложных лирических композиций внезапно ушел в танцевальную тему с полным отсутствием смысла: «Хотелось попробовать себя в молодежной музыке и мало-мало постебаться». А в декабре 1999-го поехал в выступать Чечню.

По сути, начал нулевые он в родной в Казани, проведя в июне 2001-го фестиваль «Легенды шансона». 5 сентября ему исполнится 55 лет.

