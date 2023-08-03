Как четыре кенийца планировали стартовать под флагом России

Они даже выступали на чемпионате нашей страны, но...

Фото: представлено realnoevremya.ru Федерацией легкой атлетики Татарстана

Ровно 8 лет назад, 3 августа 2015 года, чемпионат России по легкой атлетике выиграл кенийский бегун Амос Кибиток. В столице Чувашии — Чебоксарах он стал первым по итогам забега на 5 тысяч метров, стартуя вне зачета и опередив официального чемпиона Алексея Попова из Воронежа. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает о несостоявшемся опыте спортивного сотрудничества России и Африки.

Кибиток, Кипкембой, Киплагат и Чепсеба

Несколько лет назад Россия уже планировала развивать спортивное сотрудничество с Африкой и самое непосредственное участие в этом принимала Казань. Тогда было четверо спортсменов — уже упомянутый Амос Кибиток, а также Исаак Кипкембой, Эванс Киплагат и Николас Чепсеба. Предполагалось, что вскоре они станут студентами Поволжской академии спорта и туризма. Трое из них были вполне студенческого возраста — 19 лет, один постарше — 25.

Корреспондент «Реального времени» застал квартет кенийцев, который прибыл в академию с ознакомительными целями, вместе с главным куратором этого проекта — президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Валентином Балахничевым. В рамках поездки кенийцев прошла встреча с руководством и ведущими преподавателями Поволжской академии, ознакомление их с совместным проектом. Именно так обозначалась программа обучения африканцев в Казани, которые в течение года должны были изучать русский язык, параллельно стартуя за Поволжскую академию на соревнованиях различного уровня. За год процесс адаптации должен был привести к тому, что при условии успешной сдачи экзаменов, они стали бы студентами академии уже официально. Это было предусмотрено трехсторонним соглашением, подписанным между Поволжской академией спорта, ВФЛА и самими спортсменами. А в перспективе африканцы получали шанс стать гражданами России и защищать цвета нашей национальной сборной, вплоть до чемпионатов мира и Олимпийских игр. Во всяком случае, кенийцы этого очень хотели, как и руководство федерации, при условии, конечно, что перспективные спортсмены прогрессировали бы на дорожке.

По поводу самого «матерого» из них, 25-летнего Эванса Киплагата, было известно, что он стал третьим призером 34-го Евразийского марафона 2014 года. Правда, отстал от победителя-соотечественника на пять с половиной минут. Был третьим в венском марафоне 2011 года, там его отставание от победителя, опять же кенийца, составило почти минуту. Ориентироваться на времена марафонцев не совсем корректно, погода и тактические ухищрения могут вносить самые серьезные коррективы в итоговые результаты. Но лучшее время 2.09.22. Киплагата все-таки смотрелось оптимистичнее лучшего времени любого из десяти кандидатов в национальную сборную России. Ни один из них из 2.11.00 не выбегал.

За год процесс адаптации должен был привести к тому, что, при условии успешной сдачи экзаменов, они стали бы студентами академии уже официально. Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Кипкембой не скрывал желания стать россиянином

В отношении перспектив Киплагата на дистанции 10 тысяч метров, то они не выглядели столь радужно. Его лучшее время 29.48.08. уступало секундам наших сборников. Впрочем, не исключено, что «десятка» по стадиону для кенийца, что называется, сопутствующая дистанция. А специализируется он в марафоне и кроссах, то есть тех же десятках, но на шоссе и полумарафонах.

Что касается Николаса Чепсебы, то он специализировался на дистанции 5 тыс. метров, Исаак Кипкембой — на «полуторке», то есть 1,5 тыс. метров, наконец, Амос Кибиток — на дистанции 3 тыс. метров с препятствиями. Всем по 19 лет, то есть совсем еще молоды для данных беговых дисциплин. И планировались они на те дисциплины, которые традиционно были слабыми во времена и советской и, тем более российской, легкой атлетики.

Никто из кенийцев не подавал заявлений о получении российского паспорта, хотя Исаак Кипкембой не стал скрывать этого желания. Для этого спортсмены должны были выучить русский язык, на чем особенно настаивал Балахничев, поступить в вуз и бегать, причем как можно быстрее.

Кенийцы готовы были выучить русский, производя впечатление старательных и скромных молодых людей, потрясенных в свой дебютный приезд в столицу Татарстана увиденной спортивной инфраструктурой.

Тренер Борзаковского протестовал против сотрудничества

— Был диалог, который поначалу велся на уровне президента федерации легкой атлетики России Валентина Балахничева. Он выдвинул предложение организовать на базе нашей Академии обучение квартета кенийцев с перспективой стать россиянами и закрыть наши проблемные места в беге на средние и длинные дистанции. Помимо этого, вопрос был согласован с министром спорта Виталием Мутко. Все необходимые организационные мероприятия для решения этого вопроса мы уже провели. В этом году африканцы поступили на подготовительное обучение, в следующем году они станут студентами Академии. Помимо получения образования, будут обучаться русскому языку, в данном случае они ничем не отличаются от остальных иностранных студентов, — говорил тогда ректор Поволжской академии спорта Юсуп Якубов.

Тем не менее с идеями создания этого триумвирата — федерация, Поволжский университет, кенийские бегуны — не согласилась часть российского легкоатлетического сообщества, трибуном которой стал заслуженный тренер России Вячеслав Евстратов, наставник, как раз и воспитавший олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского, который дал интервью в федеральной печати, настаивая, что не следует вкладывать деньги в чернокожих атлетов и чужих тренеров. Надо создавать свои центры, как это делают американцы. Подключать институты, которые бы работали на эти центры: кафедры физиологии, биохимии, фармакологии. Евстратов ссылался на опыт американцев, где был создан подобный центр, там в беговых группах на 8 00, 1 500, 5 000 метров занимались местные спортсмены.

Евстратов заключил свое выступление словами: «Конечно, проще всего взять пару темнокожих… А когда они сойдут, что, новых искать? Разумеется, дело руководства ВФЛА — как действовать дальше. Но мнение тренеров я высказал».

Валентин Балахничев в общении с корреспондентом «Реального времени» парировал: «Мой оппонент выразил не отношение к теме всего тренерского сообщества России. В данном случае он говорил исключительно от своего имени. Мы не покупаем готовых спортсменов, как это делают другие страны. И в этот процесс включается все больше государств. В частности, один из ведущих университетов Китая планирует пригласить сразу 10 легкоатлетов из Ямайки».

Что в итоге?

Уже через год несостоявшийся член сборной России Эванс Киплагат стартовал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Но выступал он за сборную Азербайджана, став первым марафонцем этой страны. Правда, Киплагат выступал там под фамилией Барковет, но в этом нет ничего удивительного, у африканцев несколько фамилий, как у тех же бразильцев, где он и дебютировал на Олимпиаде.

Азербайджан делал ставку на легионеров, конкретно в легкой атлетике за эту страну успешно выступал Хайле Ибрагимов, чемпион казанской Универсиады и чемпионата Европы того же года в закрытых помещениях. Его опыт, в том числе, помог Киплагату-Барковету получить гражданство Азербайджана максимально быстро, без обязательного карантина в 3 года, и сейчас он входит в состав местной сборной.

Амос Кибиток поменял гражданство в 2016 году. Теперь он Арас Кая, и это сборная Турции, которой Кибиток-Кая в том же году принес серебро чемпионата Европы в беге на 3 тыс. метров с препятствиями. Исаак Кипкембой и Николас Чепсеба продолжают бегать за родную Кению, но без особых успехов. Российский менеджер не осуществившегося проекта Валентина Федюшина затем работала с копьеметательницей Верой Ребрик, крымчанкой, перешедшей в состав сборной России. Турецкий менеджер проекта Ондер Озбилен, который для сборной Турции ранее нашел эфиопку Хеван Абейе, вынужден был в 2016 году смириться не только с завершением «татаро-кенийского проекта», но и с тем, что его подопечная была отстранена на 2 года за допинг. Только уже под турецкими именем и фамилией Эльван Абейлегессе.

Валентин Балахничев ушел с поста президента Федерации легкой атлетики России, которая, собственно, подверглась массовым репрессиям со стороны международной федерации, начиная с 2015 года. Юсуп Якубов уступил место ректора Поволжской академии Рафису Бурганову, который теперь возглавляет вуз, переименованный в Поволжский университет спорта. Юрий Борзаковский успел стать главным тренером сборной России и уйти с этого поста.