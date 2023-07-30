«За Палыча!»: Как живет десантура после дембеля

Сергей Шакуров и Евгений Зарубин представили в Казани свою комедию

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «За Палыча! | Трейлер | В кино с 27 июля»/youtube.com, аккаунт «Central Partnership»

В Казани представили комедию «За Палыча!» о послеармейском быте служащих военно-воздушных войск. В нем снялись один почти (Сергей Шакуров), а другой абсолютно татарстанский актер (Евгений Зарубин). Причем оба приехали пообщаться со зрителями, а получили еще и приглашение сняться в новой татарстанской картине.

Немного об охоте

Сергей Шакуров, которому 1 января исполнился 81 год, пообещав рассказать о фильме, погрузился в воспоминания о своем отце Каюме, который родился в селе Бакрчи Тетюшского район. Туда актер несколько раз приезжал после его смерти, и даже предполагалось, что местную школу назовут именем Сергея Шакурова, от чего тот, конечно, отказался.

— Я родился в Москве на Арбате. Я ни слова не знаю по-татарски, потому что у отца были друзья-охотники. Он сам был профессиональный охотник, шикарные ружья, бельгийские, Sauer, «три кольца» и 16 собак. Городской совет разрешил ему держать псарню в центре города, — начал говорить актер. — Там были борзые, таксы, фокстерьеры, один из них был чемпионом Москвы.

А по воскресеньям отец садил всех в полуторку и возил в баню. Только сына не брал с собой. А по-русски он говорил плохо.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

С Шакуровым, звездой фильмов «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сто дней после детства», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» и многих других, конечно, пожелали сфотографироваться, выяснилось, что он по утрам бегает, что все еще считает театральную Сирано де Бержерака лучшей в своей карьере. Из зала прозвучало предложение от «Татар кино» сняться в их новой картине.



Евгению Зарубину на этом фоне, казалось, было нелегко перехватить инициативу. Хотя и он уже опытный актер, снимался в сериалах (к примеру, был в «Медиаторе» и «Канцелярской крысе»), а также в нескольких фильмах типа «Трех товарищей», где он играет роль заводилы офисной троицы.

Но у него был козырь — он из Набережных Челнов, о чем Зарубин сообщил со сцены (так написано и на его странице «ВКонтакте»), поддержать его приехали из родного города, Нижнекамска, Елабуги друзья, а также его мама, с которой актеры сделали совместное фото.

Зарубин из Челнов уехал учиться в Институт сценических искусств у Льва Эренбурга, работает в МДТ — Театре Европы, также играл в театре Виктюка, StrelerTheatre на ВДНХ и в Театре киноактера.



скриншот realnoevremya.ru из видео «За Палыча! | Трейлер | В кино с 27 июля»/youtube.com, аккаунт «Central Partnership»

Как Тема Голубь взрослел

В фильме Зарубин играет Артема Голубя, сына богатого бизнесмена, мэра города (Александр Самойленко). В результате дорожной аварии с участием личности со связями (Иван Охлобыстин) семья лишается всего и переезжает к деду, Палычу (Шакуров). Артем служит в десантуре, помимо всего, узнает много армейских шуток, возвращается — и узнает, что у деда хотят отобрать дом, что на этом месте хотят построить недвижимость.

Комедия начинается воспоминаниями о 90-х и как будто в них застревает. Здесь есть продажный мэр (Михаил Горевой) и хитрый бизнесмен Македонский (Федор Лавров), бандиты на подхвате.



И есть вэдэвэшники. Палыч — ветеран Афганистана, прошел Чечню. И у дома у него весь фильм сидят и пьют его самогон ребята, оттуда. Каждого представляют в духе Гая Ричи, у них и клички под стать — Коля Робоколя, Цветной, Слава НКВД. Их прошлое упоминается в коротком рассказе, дальше к этой теме авторы не возвращаются, никак героев не раскрывают. По сути, они весь фильм ждут, чтобы в конце устроить крутой отпор (с помощью коллег) зарвавшимся бандитам. В этом плане они рифмуются с Данилой Багровым, который, вернувшись из Чечни, продолжает в ней существовать. Но дилогия «Брат» — криминальная драма с погружением в мир, мотивы героя. А «За Палыча!» — мечущаяся между стилями комедия.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Бесперспективняк



Но фильм длится полтора часа, так что надо что-то еще делать. Упрямый дед, который как-то разбил телевизор после фразы Ельцина: «Господи, благослови Америку», ходит к сильным города и посылает их куда подальше, когда они предлагают ему за землю квартиры. Внук мечтает купить биткоинов, но все-таки не продает одну из семейных реликвий. Его отец, мучаясь от отсутствия какой-либо возможности вернуться к власти, пытается поджечь дом — но в итоге из дома уходит. То есть главная сила героев в том, чтобы уметь отказываться от плохих поступков. Ну и иногда делать хорошие. И превратить дом деда в форпост.



Режиссер Андрей Богатырев в 2007 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Автор более 10 документальных картин. Пишет музыку для фильмов. Лидер и вокалист московской рок-группы «ТоТ». Дебютный полнометражный фильм «БаГИ» привлек внимание прессы и принес несколько наград на фестивалях (включая специальное упоминание жюри ММКФ).

Занимался сериалами «Чума» (которым также занимался татарстанец Байбулат Батуллин) и «Вампиры средней полосы». Занимался документалистикой. Первый художественный опыт — «БАгИ» (о двух совершенно незнакомых людях, которые ищут деньги на спасение одной бабушки), экранизировал «Иуду Искариота» Леонида Андреева и «Белые ночи» Достоевского, снял военную драму «Красный призрак» о 30 декабря 1941 года. И вот теперь сделал комедию о ветеране ВДВ, который борется за свой дом. Снят он в том же Мосальском районе Калужской области, что и «Красный призрак». Город Мосальск с населением в 4 с лишним тысячи человек достаточно сильно причесали, но ощущение мрачной глубинки нет-нет да и пробивается. Соразмерен и финал, абсолютно не обнадеживающий. К слову, кабинет начальника в Мосальске — настоящий. Администрация вообще очень радостно снимала фильм про плохих управленцев.



Так что можно сказать, что общение с залом у артистов сложилось более неожиданно, чем сам фильм. Актеры, надо сказать, стараются, играют настолько интересно, насколько можно при таком сценарии, который, кстати, писали четыре человека: Георгий Афанасьев, Максим Боев, Андрей Богатырев, Алексей Чадов. Если есть фильм, который рассказывает правдиво о жизни десантников — то это не он.

1 / 30 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru