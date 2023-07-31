Электрические линии в Адмиралтейской слободе проложат под землей

Две новые высоковольтные линии, по новым требованиям, будут заключены в кабель и уложены в подземные траншеи

Фото: предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

В Адмиралтейской слободе, где прямо сейчас планируется масштабное строительство и реновация, будут проложены две новые кабельные линии — КВЛ 110 кВ Новокремлевская— Западная и КВЛ 110 кВ ТЭЦ 1 — Западная. Особенность их в том, что они пролягут под землей: это позволит и облегчить архитектурный облик нового центра притяжения, который формируется в «Адмиралтейке», и соответствовать новым стандартам комфорта и безопасности. Как «Сетевая компания» и ее подрядчики строят работу — в рассказе «Реального времени».

Почему нужно прятать высоковольтные линии под землю?



Крупные города России, в том числе и Казань, перенимают новые тенденции в организации электросетевой инфраструктуры. Все больше линий «прячут» под землю, под защиту специального кабеля. Полтора десятка лет назад в Казани с поверхности убрали в кабель все воздушные линии низкого класса напряжения, а теперь очередь дошла до высоковольтных электроустановок.

Сегодня 31,6% (70,6 км!) всех казанских линий напряжением 110 кВ эксплуатируются в кабельном исполнении. В ближайшее время появятся две новые кабельно-воздушные линии, которые увеличат эту долю на 3%: ТЭЦ 1— Западная, Новокремлевская — Западная. Они свяжут значимые точки электропитания в Адмиралтейской слободе и пролягут под землей.

Как известно, этот район сегодня из депрессивной, неустроенной территории с устаревшими сетями превращается в новый центр притяжения. Здесь, в непосредственной близости от центра города, в точках, где с XVIII века развивалась промышленность, вырастают новые жилые комплексы, концентрируются усилия городских властей и инвесторов, восстанавливаются общественные пространства, планируется благоустройство набережной Казанки и окрестных зеленых территорий. А значит, устаревшие и громоздкие объекты электросетевого хозяйства — такие, как опоры воздушных линий электропередач, — будут выглядеть негармонично, да и с точки зрения безопасности будут не так эффективны, как подземный кабель.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

И еще одна важная причина того, почему высоковольтный кабель уходит под землю: в таком исполнении значительно сокращается охранная зона ЛЭП. Если для воздушной линии 110 кВ она составляет 20 метров по обе стороны, то кабельная линия требует ширины лишь по 1 метру с обеих сторон. А это открывает больше возможностей для строительства и благоустройства территории.

«Кабельная линия будет работать без перебоев много десятков лет»

Заказчики строительства — филиал АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети и Дирекция строящихся объектов. Их специалисты курируют реализацию проекта. Заместитель главного инженера Казанских электрических сетей Рустем Галимзянов объясняет:

— Есть свои плюсы и минусы у каждого технического решения. Это относится и к электрическим линиям — воздушным и кабельным. К преимуществам воздушных линий относится то, что в процессе эксплуатации на них сразу видны дефекты, — например, обрыв провода, а значит, выявить повреждение и устранить аварию можно намного быстрее и легче. Кроме того, строительство воздушной линии обходится существенно дешевле. С другой стороны, в мегаполисе наличие воздушных линий, тем более такого класса напряжения, недопустимо, с учетом требований современных реалий. Что касается кабельных линий, то при соблюдении технологии строительства и надлежащем контроле со стороны заказчика они прослужат гораздо дольше, и вероятность их повреждения меньше. Соблюдение технологии монтажа подрядчиком строго контролируем и мы (как заказчик работ), и шеф-инженер завода производителя (Таткабель). А перед тем, как линия вводится в работу и на нее подается напряжение, мы требуем выполнить ее диагностику, которая помогает выявить дефекты монтажа, в случае если они все-таки есть. Кабельным линиям не страшны птицы, грозы, обрывы из-за погодных условий. Есть риски механических повреждений, но они нивелируются эксплуатационными процедурами — регулярными обходами и осмотрами, а также внедрением новых технологий — например, систем виброакустического мониторинга. Применение кабеля — более надежное решение, как для персонала, так и для потребителей. Таким образом, с учетом системы многоступенчатого контроля, мы можем гарантировать, что кабельная линия будет работать без перебоев много десятков лет.

Итогом работ станет создание энергетического кольца напряжением 110 кВ, которое повысит надежность схемы электроснабжения в Адмиралтейской слободе. Параллельно с линией электропередач проложат волоконно-оптические каналы. А подстанции напряжением 110 кВ — Новокремлевская, КТЭЦ-1, Заречье, Крыловка, Кировская — будут оснащены оборудованием, с помощью которого можно дистанционно управлять электроустановками. К примеру, на ПС 110 кВ Крыловка будут установлены блоки выключателей и разъединителей, а на ПС 110 кВ Западная — современные шкафы релейной защиты.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Проект утверждали более двух лет: документы проходили через множество инстанций, ведь параллельно с новыми двумя линиями электропередач в Адмиралтейской слободе появляется или проектируется появление новых инфраструктурных объектов. При строительстве кабельно-воздушных линий будут неизбежно затронуты их интересы, поэтому нужно пройти массу согласований и сделать так, чтобы все получили только пользу.

Как идет работа

Проект непростой. Помимо того, что нужно соблюсти интересы множества организаций и других хозяйствующих субъектов, работа осложняется еще и тем, что разрешенный коридор для строительства сильно стесненный (если не сказать узкий): ширина и глубина траншей составляет 2 метра. Кроме того, Адмиралтейская слобода застраивалась очень давно, и в ее недрах скрыто множество самых разнообразных коммуникаций, изрядная часть которых даже не отражена в современных картах. Между тем повреждать их крайне нежелательно — это чревато аварийными ситуациями. Есть и известные строителям коммуникации — на протяжении трассы ЛЭП задокументировано около 70 пересечений с коммуникациями, принадлежащими разным собственникам.

Главные «проблемные точки», которым при разработке проекта уделяется огромное внимание, — сложные участки пересечения водной глади (действующее и старое русла Казанки), проход под основанием «Горбатого моста», железная дорога, шестиполосная автодорога с трамвайными путями.

— В этих точках применим метод горизонтально направленного бурения — процесс технологически сложный (работаем почти «вслепую»), но представляющий собой интересное инженерное решение, — комментирует процесс директор подрядной организации, ООО «Опора Плюс», Евгений Баландин. — Спустимся вниз на глубину 8 метров и постараемся обойти все существующие здесь коммуникации, используя бур большого диаметра.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru

Строительство двухцепной линии общей протяженностью в 4 км разделяется на 7 участков (каждый из них длиной до 600 метров). Вдоль траншеи протягивается 6 ниток кабеля. А в болотистых участках, которыми так богаты берега Казанки в этих местах, строят деревянные щиты и настилы, подсыпают пескогравийную смесь.

Работа почти конвейерная: сначала территория очищается от растений, потом роется траншея, тампонируются и калибруются трубы, а потом с помощью пятитонной лебедки и троса монтируется кабель. После того, как все будет готово и кабель уляжется на глубину в 2 метра, поверх будут посажены трава и кустарники — втрое гуще, чем было.

На объекте работают 19 специалистов, которые занимаются строительством воздушных и кабельных линий. Кроме них, летом к работам привлечен стройотряд Казанского энергетического колледжа. Привлечены 5 единиц спецтехники, шеф-надзор проводит представитель завода «Таткабель» (который представляет кабель). В июне 2024 года две новые линии будут введены в эксплуатацию.

Фото предоставлено АО «Сетевая компания» для realnoevremya.ru. Реклама. АО «Сетевая компания»

А что дальше?

Рустем Галимзянов приоткрывает завесу тайны и над следующим аналогичным проектом по прокладыванию подземных электросетей высокого напряжения, который планируется к реализации в ближайшие годы:

— Уже разработан проект переустройства воздушно-кабельных линий 110 кВ Магистральная — Восточная, Магистральная — Казанка, Восточная — Казанка. Они пройдут большим треугольником от улицы Подлужной до ул. Гаврилова (под Казанкой) и дальше — до улицы Гвардейской. Это тоже будет сложный проект, его согласовывали очень долго: трасса получается большая, и земляные работы затрагивают интересы большого количества смежных землепользователей. Он в планах на ближайшие годы, при условии согласования инвестиционной программы компании. Это очень дорогие и технически сложные работы, но в дальнейшем реализация проекта будет много лет способствовать надежному электроснабжению потребителей в Казани.