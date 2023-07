День в истории: у адыгов появилась республика, у американцев — Госдеп

Чем примечательна дата 27 июля?

Сегодня, 27 июля, в Москве начался Всемирный фестиваль молодежи и студентов, появился прообраз нынешней Адыгеи и Госдепартамента США, физиолог Фредерик Грант Бантинг рассказал об инсулине. Родились математик Сара Шакулова, тюрколог Саадет Исхаки Чагатай, скульптор Махмут Гасимов, певица Клара Хайрутдинова. Скончались драматург Гафур Каюмов, певица Хания Фархи, журналистка Альмира Адиатуллина. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шакулова, Исхаки, Фархи, Хайрутдинова

27 июля 1887 года в Касимове родилась первая татарская женщина-математик Сара Шакулова. В 1905-м она окончила русскую гимназию для девочек, отправилась в Петербург, посещала курсы Петра Лесгафта, а после уехала в Париж, окончила Сорбонну. В России она училась на физмате МГУ. С 1916 года Шакулова в Казани, преподает в школе Аитовой и Хусаиновой. С 1925 года она директор дома Асадуллаева в Москве, работает на математических кафедрах столичных вузов.

27 июля 1907 года в Казани родилась Саадет Исхаки Чагатай, единственная дочь писателя Гаяза Исхаки. Училась в Мариинской гимназии. После революции оказалась в Ташкенте, после уехала за рубеж, изучала философию и тюркологию в Берлинском университете, с 1940 года работала на историко-географическом факультете университете Анкары. В 1988-м основала с мужем Тагиром Чагатаем фонд «Аяз Тагир Туркестан Идел-Урал».

27 июля 1945 года в Ленинск-Кузнецком родился скульптор Махмут Гасимов. Учился в Ташкенте — в художественном училище и театрально-художественном институте, начинал как художник киностудии «Узбекфильм», в Казани — с 1999 года. Среди его работ — памятник Баки Урманче в сквере возле здания Союза художников и станковые бюсты Наки Исанбета, Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова, Сибгата Хакима.

27 июля 1948 года в селе Инся Высокогорского района родилась Клара Хайрутдинова. Окончила пединститут, пела в клубе вертолетного завода. Пройдя конкурс, устроенный Татарской филармонией, поступила в творческую мастерскую эстрадного искусства и начала работать в филармонии. Окончив консерваторию, вскоре становится солисткой оперного театра, дебютировав с партией Ярославны в «Князе Игоре». Среди ее учеников — Артур Исламов, Айгуль Хисматуллина, Илюса Хузина.

27 июля 1992 года в Казани на съезде народов Татарстана появилась Ассоциация национально-культурных обществ РТ, преобразованная в 2007 году в Ассамблею народов Татарстана. Она объединила городские национально-культурные общества: азербайджанцев, башкир, марийцев, украинцев, чувашей, немцев, удмуртов и других.

27 июля 2017 года скончалась певица Хания Фархи. После школы училась в текстильном училище и институте, а также в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. В Казани окончила театральное училище и играла в Тинчуринском театре, после чего вернулась в Москву солисткой ВИА «Бәйрәм», который через два года возглавила. Жила в Набережных Челнах, с 2006 года — вновь в Казани. В 2012-м пережила операцию на мозге.



27 июля 2022 года «Реальное время» писало, что федеральная компания IEK Group купила казанского производителя светодиодных светильников «Ферекс» Ильнура Курмаева, считающегося близким к семье экс-сенатора Ленара Сафина. С заключением этой сделки московский производитель электротехники и светотехники упрочил позиции в Татарстане, его вхождение началось три года назад с выкупа 64% долей Ledel у братьев Когданиных.

Собрали молодежь



27 июля 1922 года на территории Майкопского и Екатеринодарского отделов Кубано-Черноморской области РСФСР возникла Черкесская (Адыгейская) автономная область. Уже 24 августа она сменила название на Адыгейскую (Черкесскую) автономную область. В 1928-м она стала Адыгейской автономной областью. А 3 июля 1991 года была преобразована в Советскую Социалистическую Республику Адыгея, в 1992-м стал Республикой Адыгея. Если раньше коренное население составляло 44,8% от общего числа, то сейчас — около четверти.



27 июля 1985 года в Москве начался XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Впервые в СССР его провели в 1957-м. На этот раз в город приехали 26 000 человек из 157 стран мира. Открытие фестиваля длилось четыре часа, со стадиона «Лужники» шла прямая трансляция. Список выступающих поражал разнообразием — здесь был и певец-актер Дин Рид, один из ведущих деятелей фолк-рока Боб Дилан и модная группа Everything but the Girl (запись их песен, сделанную прямо в зале, издала «Мелодия», после чего группа решила больше не приезжать).

Основали Госдеп



27 июля 1789 года Джордж Вашингтон подписал закон о создании первого государственного исполнительного органа США. Тогда он назывался Департаментом по иностранным связям, а теперь именуется Госдепартаментом США. Госдеп консультирует президента и выполняет функции министерства иностранных дел.



27 июля 1921 года физиолог Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о новом лекарстве под названием «айлетин». Бантинг добыл его из поджелудочной железы собак. Лекарство снижало уровень сахара в крови. Через год его использовали при лечении человека — инъекцию инсулина сделали 14-летнему Леонарду Томпсону. Только после очистки препарата удалось избежать аллергии, а болезнь остановилась в развитии.