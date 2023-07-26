Гид по улице Университетской: татарские купцы и русские старообрядцы

Прогулка по Клинической. Часть 1-я

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Раньше эта улица называлась Клинической, так же, как и гора, поскольку на ней, на самом верху, располагалась университетская клиника. Сейчас же здесь смешались постройки капиталистического романтизма, поздней оттепели, эклектики начала прошлого века, а также спрятавшиеся во дворах артефакты древней царской Казани.

Никольская единоверческая церковь (Университетская, 2)

О храмах в начале улицы мы писали в гиде по Булаку. Никольская церковь появилась в 1858–1862 годах вместо снесенной рядом в 1852-м Коровинской беглопоповской часовни, по причине ветхости (которая возникла при многолетнем запрещении со стороны властей на разрешения на ремонтные работы). Занимался этим чиновник, который станет известен как писатель Павел Мельников-Печерский.

В итоге новый храм отобрали у старообрядцев, вернее, он стал единоверческим, хотя деньги давали «профильные» купцы — Арсений Подуруев, Игнатий Рязанов, Яков Жиров… Здесь в 1908-м отпевали казанского журналиста и краеведа Николая Агафонова.

Чтобы увидеть, какой была церковь до того, у нее разобрали купол, можно в селе Красная Слобода Спасского района, поскольку проект был типовой. В советское время здесь были конторы и квартиры, а потом — аптека и кафе.

cкриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Церковь Спасо-Преображенская с трапезной храмового комплекса (Университетская, 2/53)

В 1870 года рядом был построен Спасо-Преображенский храм, к 1905 году у него появился придел с престолом во имя иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость». Деньги на него дал Устин Бочаров, чем дом стоял в самом начале Право-Булачной (теперь там метро). Вместе с церковным домом и богадельней, а также расположенными рядом владениями старообрядцев это уже тянуло на целый квартал… В советское время сюда въехал радиокомитет, в новую эпоху — банк.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Островского, 32

На месте ЖК Luciano Vita Club до недавного времени находился комбинат «Здоровье», построенный в 1978-м. Ранее там стояли популярнейшие Меркуловские бани. А на углу с Островского был дом кондитера Константина Пирогова. Пряники он свои реализовывал в доме Калинина на Баумана, 74. А при Советах здесь была «Казанская городская фильмотека».

cкриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Университетская, 4/34

На месте длинной дома в стиле позднего советского ампира, в частности, в конце XIX века стоял дом Акима Ивановича Коровина (окна смотрели на Вознесенскую, ныне Островского). Второй, надстроенный двумя этажами, стоит на Пушкина, 1/55а, то есть в этом же квартале. Попечитель старообрядческой общины, приехавший в Казань с Сухой реки и торговавший рыбой на нынешней площади Тукая, жил здесь с 1818 года.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Университетская, 5/37

Дом на углу Островского и Университетской закончили в 1969-м. А вот другой, который стоит во дворе — в конце XVII — начала XVIII веков. Это один из первых каменных частных домов в посаде. На его старинность указывает расположение, он словно бы остался в рамках дорегулярного постройки, до генплана 1768 года, — а также крестовые и цилиндрические своды. Изначально в нем было два этажа, третий появился после перекрытия высокого второго. Рядом стоит двухэтажный флигель — собрат этого затерянного во времени памятника.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Институт технологии легкой промышленности, моды и дизайна КНИТУ (Университетская, 6/39)

Раньше здесь был Дом Меховщиков (то есть общежитие и Казанский меховой техникум, выросший из одноименного отделения техникума легкой промышленности). В 1934 году его надстроили двумя этажами. Также здесь были устроены промышленно-экономические курсы Народного комиссариата местной промышленности.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Торговый дом Смоленцева и Шмелева (Университетская, 7)

Дом на углу —купца первой гильдии Зиганши Бикмухаметовича Усманова, построенный 1869–1873 годы. Усманов продавал пушнину, занимался ремонтов карет и доходными домами. Его усадьба стоит на Каюма Насыри, 40. Его именем названа построенная на деньги купца Усмановская мечеть, также он построил рядом медресе. Сын Зиганши Султан (в честь которого мечеть называют Султановской) продал здание на Университетской, его перестроили под гостиницу «Северные номера».

Принадлежал он торговому дому наследников Ефима Семеновича Смоленцева: его вдове Анне Михайловне, зятю Николаю Павловичу Шмелеву (который продавал тут же чай), а также дочерям Анне, Вере и Марии. Капитал их составлял 200 тысяч рублей, владели не только домами в Казани, но и двумя поташными заводами (там добывали карбонат калия, необходимый для изготовления стекла, пороха, выделки кож). После семейство построило доходный дом на Баумана, 30.

А в 1909–1910 годы к зданию на Университетской пристроили четырехэтажный кирпичный доходный дом, проект его делали Василий Трифонов и Константин Олешкевич, с элементами модного модерна. Сейчас все это уже воспринимается, как единое здание, хотя это разные объекты. Купола-кубышки — нет новомодная надстройка, а пожелание заказчика. В советское время здесь находился Дом крестьянина, Казанский городской совет рабочих и красноармейских депутатов, на верхних этажа работала гостиница «Совет». Кстати, и чаем торговали.

Сейчас здесь находится отель «Шаляпин», но от прежнего дома сохранился только фасад и боковой брандмауэр.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru