Минтимер Шаймиев в Болгаре: «Начинаем строительство «второго» этажа»

Татарстан берется за восстановление нематериального культурного наследия

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

15 июля в Болгаре стартовал фестиваль «Возрождение: эпос в современном прочтении». Он ознаменовал старт нового этапа в республике — возрождение нематериального культурного наследия. Участники фестиваля увидят постановки из Якутии, Карелии, Кыргызстана, Болгарии, Татарстана, модные показы, театральные лаборатории и ярмарку. На мероприятие, которое продолжится 9 дней, ждут до 50 тысяч человек. Вход — бесплатный. Кстати, это распространяется и на все музеи Болгара.

Шаймиев: история каждого народа уходит глубоко в века

— Мы еще до конца не оценили, почему мы сегодня здесь и что происходит. Запомним сегодняшнюю встречу. Я считаю, что на этой святой земле Болгар начинается новое явление — этапное событие, — заявил во время торжественного открытия фестиваля Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Минтимер Шарипович напомнил, что по линии ЮНЕСКО есть два понятия — сохранение и возрождение материального культурного наследия и нематериального. Если с возрождением материального наследия в республике все в порядке, то пришло время взяться и за нематериальное:

— Десять лет назад мы взялись за возрождение материального наследия народов России. Мы несколько преуспели в этом деле — Болгар, Казань и Свияжск стали объектами всемирного признания, мы успели включить эти объекты в ЮНЕСКО. Это навечно и признано всем миром. Это путь, который мы уже прошли. А сегодняшняя наша встреча — это начало нового этапа. Вы являетесь первыми свидетелями этого выдающегося события, — отметил он.

— Надо сфотографировать всех, вы являетесь свидетелями данного процесса, — позабавил он собравшуюся публику.

По его словам, культурным наследием нужно заниматься, потому что это «творчество своего времени — творчество ума, культуры, таланта народа».

— Понятие культурное наследие имеет непростое содержание. Эпос — это история, мирас, это наше достояние. Именно здесь, на болгарской земле, мы начинаем возрождать культурное наследие нашего народа. Его нужно донести до следующих поколений. Сейчас мы начинаем строительство «второго» этажа. Если об этом уже говорим, значит, мы это уже делаем. Иначе не заснешь. Эта мысль не даст покоя.

В качестве зрительских кресел перед основной сценой, как и в прошлом году, были разложены тюки с сеном. Обращая на это внимание, Шаймиев сказал, что «солома — это тоже часть данного процесса, это все наше, это история нашего развития».

— А какие у нас есть произведения, каких веков! Это обязанность всех взрослых народов — сохранить эпосы. Мы с вами являемся свидетелями первого разговора на эту тему. Мы стараемся так работать, чтобы слова с делом не расходились. Если уже сказано, то, значит, будет сделано. Мы взялись за восстановление материального наследия и смогли его восстановить. Нас окружают многовековые памятники истории. Если бы мы этим не занимались, это бы все исчезло. И что бы тогда мы оставили нашим детям? — задался вопросом он.

— Пласты времен нашего существования поднимаются. Не одного, а всех поколений. Это современные требования, и нам нельзя отставать от других стран. Приняты все решения по возрождению духовного наследия нашего народа, — добавил Минтимер Шаймиев.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

Мы за это беремся и отчитаемся через пару лет

— Сама задача диктует, как и что развивать. Мы же грамотные люди, к счастью, образованные. Нам нельзя ни в чем отставать. Надо действовать. И начнем с сегодняшнего дня заниматься. Мы сегодня в начале исторического события по нематериальному возрождению нашей истории. Мы за это беремся и отчитаемся через пару лет. Мы должны возрождать наше прошлое — и материальное, и нематериальное. Иначе мы нашим детям еще больше усложним будущее. Они же еще дальше отдаляются от истории. А татары — народ грамотный. Пораньше нужно запрячься, — резюмировал Госсоветник РТ.

Далее на сцену поднялись Камерный хор Татарстана под управлением Миляуши Таминдаровой, вокалисты Алина Шарипжанова и Ильсия Бадретдинова — хедлайнер фестиваля. Во время концерта все пошли в пляс — Шаймиев с Аюповой! А Миляуша Таминдарова начала дирижировать зрителями, призывая их петь и тем самым стать счастливее.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

Рэп на финском и букет от Госсоветника

Завершился первый день фестиваля показом спектакля «Куллерво» по мотивам финского эпоса «Калевала» Национального театра Карелии. Публика очень тепло встретила спектакль, который представил главный режиссер театра Вячеслав Поляков. «Калевала» — это карело-финский поэтический эпос, состоящий из 50 рун. Он был создан Элиасом Лённротом на основе собранных им фольклорных текстов. Первый вариант эпоса был опубликован в 1835 году.



Вячеслав Поляков поприветствовал публику на карельском языке, но сам спектакль по большей части шел на русском. Но строфы из рун звучали в оригинале — в стихотворной форме на финском языке, иногда даже в форме рэпа — речитатива под оригинальную музыку.

Как рассказал позже корреспонденту «Реального времени» режиссер Карельского национального театра, который в этом году отмечает 90-летие, они ставят свои спектакли на четырех языках — русском, вепском, финском и карельском. Но и национальные спектакли идут в чередовании с русским языком.

— Мы вынуждены ставить спектакли 50 на 50 на русском и карельском языках, потому что дела со знанием родного языка у нас в республике с каждым годом все хуже и хуже, — признался он.

Стоит отдать должное, Минтимер Шарипович, известный своим интересом к национальному театру, с интересом досмотрел весь спектакль до конца, аплодировал стоя и в конце преподнес артистам из Карелии в подарок огромный букет цветов.

У чувашей следы на болгарской земле древние

Также в рамках фестиваля открылся этнокультурный фестиваль «Ага Базар», в рамках которого более 100 мастеров народных художественных промыслов и ремесленников Татарстана и России представят свои изделия и проведут мастер-классы. Ярмарка развернулась на стилизованном средневековом болгарском рынке в виде торговых рядов. Впрочем, Шаймиев в компании с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой уже успели осмотреть торговые ряды и пообщаться с ремесленниками в первый день.

— Красота же — чего только нет на «Ага Базаре»! — дал свою оценку ярмарке Шаймиев.

Особенно надолго Шаймиев остановился у стенда с древними татарскими национальными инструментами — домброй, кыл-кубызом и другими, за восстановление которых взялась семейная мастерская Вильдановых, и у стенда с изделиями чувашских мастеров. Он обратил внимание, что баня на чувашском звучит так же, как и на татарском, — мунча.

— У чувашей следы на болгарской земле древние, — отметил при этом Госсоветник Татарстана.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Государственного Советника Республики Татарстан

Этот фестиваль нужен, чтобы мы не стали манкуртами

Также началась театральная лаборатория, в которой участвуют студенты из Татарстана и из ГИТИСа (всего — 50 человек). Руководит ею режиссер Александр Коручеков. Они будут готовить эскизы спектаклей по роману «И дольше века длится день…» по Чингизу Айтматову и поэму «Кысса-и Йусуф» по Кул Гали.

Завершился второй вечер драматическим сказанием от Бишкекского городского драмтеатра «Манасчы» по мотивам эпоса «Манас». В этот же день в Болгаре выступили Jukebox Trio. Подробно о программе фестиваля «Реальное время» рассказывало ранее.

23 июля фестиваль завершится показом оперы «Кара пулат», которая в прошлом году была перенесена со сцены Тинчуринского театра в Болгар, оснащена мэппингом и 70 микрофонами.

По словам министра культуры Татарстана, оба эти произведения были выбраны не случайно.

— Смысл этих произведений заключается в недопустимости утраты своего культурного кода, недопустимости утраты связи со своими корнями. Этот фестиваль нужен для того, чтобы мы не стали манкуртами, — говорила Ирада Аюпова, анонсируя фестиваль.

Средства на проведения были выиграны на конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив (это самый крупный проект от республики за всю историю фонда). А возник он после организации в прошлом году в кратчайшие сроки показа оперы «Кара пулат» в Болгаре. После этого инициатор его показа, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, предложил масштабировать проект.

— В мире очень много примеров, когда внимание к объектам ЮНЕСКО привлекается проведением различных фестивалей. Очень важно не только сохранить эти объекты, но и популяризировать их, — отметила исполнительный директор фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина.

Добраться на фестиваль можно не только своим ходом, но и на автобусе, который ежедневно в 15.00 будет отправляться от цирка, а в 23.00 начинать путь от Болгара. Чтобы занять место, нужно пройти регистрацию, стоимость проезда по маршруту Казань — Болгар — Казань — 1000 рублей. Подробнее о программе, питании и прочем можно узнать на сайтах фестиваля.