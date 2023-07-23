День в истории: офицеры в Египте, Шурик — на экранах

Чем примечательна дата 23 июля?

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»/youtube.com, аккаунт Киноконцерн «Мосфильм»

23 июля отмечают Всемирный день китов и дельфинов. 23 июля Емельян Пугачев добрался до Казани, были упразднены все кантоны ТАССР, на боевое дежурство был поставлен «Тополь», был основан футбольный клуб «Локомотив», в прокат вышел комедийный фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», в Египте произошел переворот, в США был выпущен первый Ford. Родились актер и режиссер Александр Кайдановский, писатель Юрий Козлов, секретарша Билла Клинтона Моника Левински, шахматистка Юдит Полгар. Умерли режиссер Дэвид Уорк Гриффит, переводчик Нора Галь, певица Эми Уайнхаус. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Нет кантонам

23 июля 1774 года 20-тысячная армия Емельяна Пугачева дошла до слабо защищенной Казани. Вечером на Арском поле, начинавшемся слева от Кремля, состоялось первое сражение. На следующий день царские войска под командованием полковника Ивана Михельсона выбили повстанцев из города. Войско Пугачева понесло огромные потери. Но почти весь город был сожжен.

23 июля 1878 года в деревне Ташсу Казанского уезда (ныне — Высокогорский район) родился Садри Максуди, будущий депутат Государственной думы двух созывов от Казанской губернии. Максуди учился в Казанской татарской учительской школе, получил диплом университета Сорбонны, был одним из лидеров мусульманской либерально-демократической партии «Иттифак аль-муслимин». После революции он жил в Финляндии, Германии и Франции, преподавал в университетах Анкары и Стамбула, писал труды по истории тюркского права, языкознанию, философии и социологии. В 2016-м в сквере «Стамбул» был открыт памятник Максуди.

23 июля 1930 года были упразднены все кантоны Татарской АССР, им на смену пришли 37 районов, у которых также менялись названия. Так, в 1931 году Тумутукский район стал Азнакаевским, появился Верхнеуслонский район, упразднены Бондюжский, Свияжский и Теньковский районы. В 1932-м упразднили Таканышский район, а Тюнтерский стал Балтасинским. В 1935 году появилось еще 17 новых районов. В итоге к 1948 году ТАССР насчитывала 70 районов и три города республиканского подчинения — Казань, Зеленодольск и Чистополь. Затем количество районов начали сокращать.

23 июля 1985 года в 14-й ракетной дивизии под Йошкар-Олой на боевое дежурство был поставлен первый полк ракетных комплексов РС-12 «Тополь». С него в СССР стартовало масштабное развертывание мобильных сил с межконтинентальными баллистическими ракетами, сыгравших важную роль в ядерном сдерживании стран НАТО.

realnoevremya.ru

23 июля 2022 года «Реальное время» писало, что обыски в казанском офисе Ростехнадзора и на КВЗ обернулись арестами двух руководителей данных организаций. МВД Татарстана обвинило их в хищении 5 миллионов рублей у московского подрядчика работ на ТЭЦ-1 Казани. В суде выяснилось: за плечами у арестованного замглавы приволжского Ростехнадзора — 18 лет службы в ФСБ и боевые действия на Кавказе, а показания против него дал замдиректора «Татэнерго».

Началась «Операция «Ы»



23 июля 1922 года команда Московско-Казанской железной дороги «Казанка» провела свой первый матч, сыграв против Измайловского клуба спорта. Так появился футбольный клуб, позже названный «Локомотивом», — трехкратный чемпион России, одиннадцатикратный обладатель Кубка страны, двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный — Кубка России, а также трехкратный обладатель Суперкубка России.

23 июля 1965 года в кинотеатрах СССР вышел в прокат комедийный фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая. Это первое появление героя Александра Демьяненко на экране, которого Гайдай сначала назвал Владиком Арьковым. Фильм посмотрели 70 миллионов зрителей, а в Кракове на фестивале короткометражных фильмов вторая часть комедии, новелла «Наваждение» о встрече с Лидой, получила главный приз — «Серебряного дракона Вавеля».

скриншот realnoevremya.ru из видео Операция «Ы» и другие приключения Шурика/youtube.com, аккаунт Киноконцерн «Мосфильм»

Переворот в Египте



23 июля 1903 года корпорация Ford Motor Company, который исполнился месяц, выпустила в продажу первый автомобиль — «модель А». Первым покупателем «бензиновой коляски» с приводом от двигателя мощностью 8 лошадиных сил стал доктор Пфеннинг из Чикаго. Товар рекламировали как «наиболее совершенную машину на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик». За первый год работы завод произвел 1 700 автомобилей.

В ночь на 23 июля 1952 года члены тайной организации «Свободные офицеры» во главе с Гамаль Абдель Насером осуществили революционный переворот и свергли феодально-монархический режим короля Фарука в Египте. 26 июля он отрекся от престола и покинул страну. Власть перешла к Совету руководства революцией. В тот год, в частности, значительная часть земли была конфискована и распределена между безземельными и малоземельными крестьянами, а Египет признал право суданского народа на самоопределение.