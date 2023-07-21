В Казани представили проект планировки нового микрорайона у Березовой рощи

На 80 гектарах земли в Закабанье возведут жилье на 6,5 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Казани изменили параметры застройки нового микрорайона в Приволжском районе города. Подготовлен проект планировки территории общей площадью более 80 га, расположенной между СТ «Березовая роща», сельскохозяйственными угодьями, а также улицами Рауиса Гареева и Братьев Батталовых. Здесь планируют построить несколько жилых комплексов со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Проект станет частью масштабной застройки Закабанья, которая соединит в один жилой массив территории у Фермы-2 и микрорайона М-14. Подробнее — в материале «Реального времени».

Застройка в трех зонах

Проектируемая территория возле площадки Сабантуя будет носить название «Каенлы» и включать в себя три зоны: жилую (жилые дома), под объекты общественного значения (объекты здравоохранения, образования и другие) и озеленения (парки, скверы и бульвары). Согласно расчетам, общая площадь жилых помещений составит 194,4 тысячи кв. м на 6 482 человека, площадь коммерческих помещений — 52 тысячи «квадратов».

Что касается объектов социальной инфраструктуры, новому микрорайону потребуются:

детские сады на 560 мест;

общеобразовательные школы на 1 224 места;

гаражи и парковки для хранения автомобилей на 4 111 машино-мест.

скриншот realnoevremya.ru проекта строительства

Выполнить полное строительство микрорайона «Каенлы» планируется в пять этапов, первыми из которых станут жилые комплексы — всего их будет три:

Ж1 — многоэтажная жилая застройка с переменной этажностью 6—20 этажей на 2 425 человек. Она будет иметь подземный паркинг на 910 мест, встроенные магазины, пункт охраны, ТП и другое.

Ж2 — схожий объект с той же этажностью, но уже на 2 752 человека. К нему добавится подземный паркинг на 1 245 мест, детский сад, поликлиника и небольшой спортивный комплекс.

Ж3 — самый маленький ЖК на 1 305 человек с 12 этажами. Возле него также будут находиться детсад, магазины и аптеки.

Все эти дома расположатся в южной части проектируемой территории. Все остальные объекты, включая школы и прочую инфраструктуру, будут находиться на других участках.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Школы, поликлиника и КРК: что будет доступно жителям нового микрорайона?

Детских садов в микрорайоне будет два: один на 202 места, а другой — на 340. Построят одну общеобразовательную школу на 1 224 ученика, а к ней добавят заведение дополнительного образования на 117 мест. Однако появление последнего объекта еще не определено, вопрос будут рассматривать при реализации всех остальных проектов.

Поликлиник в «Каенлы» будет две — детская (40 посещений в смену) и взрослая (117 посещений). К ним же добавятся сразу три аптеки и раздаточный пункт молочной кухни. Также в рамках оздоровительных программ на территории микрорайона появятся бассейн, несколько тренажерных залов и открытых спортивных площадок. Кроме того, дома войдут в радиус обслуживания универсального спортивного комплекса «Тулпар», расположенного по улице Рауиса Гареева.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для досуга и отдыха в микрорайоне предусмотрено строительство культурно-развлекательного комплекса на 276 кв. метров и культурного центра на 224 «квадрата». Вместе с ними здесь же появятся продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия общественного питания (на не менее 70 посадочных мест), отделения банков, почта и опорный пункт охраны порядка. Обслуживать все эти объекты и жилые комплексы будут девять трансформаторных подстанций и одна распределительная, одна котельная и одна канализационная насосная станция.

Следить за сохранностью, порядком и безопасностью на этой территории будут пожарная часть №10 Приволжского района (ул. Оренбургский тракт, д. 211) и пожарная часть №119 в поселке Усады. Микрорайон войдет в радиус обслуживания со временем реагирования до 10 минут. Ближайшие станции скорой медицинской помощи — № 7 по улице Рыбацкой, 2а и №6 по улице Сафиуллина, д. 10. В случае ЧП кареты врачей смогут прибыть в течение 15 минут.

Десятки парковок и один парк

В рамках развития «Каенлы» на этом участке также будет активно развиваться дорожно-транспортная сеть — в микрорайоне построят ряд внутриквартальных проездов, дорог общего пользования, гаражей и стоянок. Для безопасности пешеходов планируется использование наземных, подземных и надземных переходов. Как было сказано выше, в большей степени паркинг будет представлен подземными автостоянками, но они также будут располагаться в самих дворах и отдельно стоящих постройках — многоуровневые паркинги. Такое количество машино-мест объясняется не только большим числом будущего местного населения, но и тем, что рядом находится Березовая роща — традиционная площадка для Сабантуя. В дни праздника микрорайон будет ожидать масштабного наплыва казанцев и гостей столицы.

Для того чтобы уравновесить количество машин и деревьев, в микрорайоне построят парк общегородского значения и разобьют зеленый бульвар. Кроме того, будет проведен широкий перечень работ по придомовому озеленению.

Учитывая темпы строительства и подготовку всех необходимых документов, в том числе по утверждению учреждений Минздравом и Минобразования, план строительства и ввода в эксплуатацию всех объектов делится на следующие этапы:

1-я очередь — 25 тысяч кв. м. жилой застройки и 2 тысячи нежилой;

2-я очередь — 14,7 тысячи кв. м. жилой застройки и 8,7 тысячи нежилой;

3-я очередь — 42 тысячи кв. м. жилой застройки и 25 тысяч нежилой;

4-я очередь — 9 тысяч кв. м. жилой застройки и 1,4 тысячи нежилой;

5-я очередь — 38 тысяч кв. м. жилой застройки и 6,2 тысячи нежилой.

скриншот realnoevremya.ru проекта строительства

«Каенлы» войдет в состав «нового Лаишева»

Напомним, о том, что в Закабанье появится свой «городок» на 43 тысячи человек, стало известно еще в ноябре прошлого года. Согласно Генеральному плану — 2040, основная часть территорий между Фермой-2, Березовой рощей и микрорайоном М-14 будет застроена. При этом масштабы строительства этого нового жилого массива сопоставимы со всем Лаишевским районом:

микрорайон М-14 — 300 тысяч кв. м на 13,7 тысячи жителей;

улица Братьев Батталовых — 270 тысяч кв. м на 11,7 тысячи жителей;

Ферма-2 — 177 тысяч кв. м на 9 тысяч жителей.

Что касается «Каенлы», то изначально предполагалось, что это будет 200 тысяч «квадратов» на 8,7 тысячи граждан. Однако это были только предварительные расчеты. В отличие от остальных микрорайонов, этот участок не имел какого-либо точного плана или описания будущей инфраструктуры, а потому долгое время оставался загадкой.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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