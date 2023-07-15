Битва чемпионов: трофей OLIMPBET Суперкубка России в экстрим-парке «Урам»
Сегодня в Казани Суперкубок России разыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России — ЦСКА. Трофей OLIMPBET Суперкубка России доставили на стадион «Ак Барс Арена» на лодке. Кубок побывал в туре по татарстанским городам. С 13 июля его могли увидеть жители Нижнекамска, Набережных Челнов и Казани. Его сопровождают легендарные футболисты сборной России: Алексей Игонин, Роман Широков, Владимир Габулов, Андрей Аршавин, Евгений Алдонин и Руслан Нигматуллин. В столице Татарстана зрители могли пообщаться с именитыми игроками в экстрим-парке «Урам». Туда же привезли и кубок.
комментарии