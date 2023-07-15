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Битва чемпионов: трофей OLIMPBET Суперкубка России в экстрим-парке «Урам»

17:11, 15.07.2023 3
Битва чемпионов: трофей OLIMPBET Суперкубка России в экстрим-парке «Урам»
Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сегодня в Казани Суперкубок России разыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России — ЦСКА. Трофей OLIMPBET Суперкубка России доставили на стадион «Ак Барс Арена» на лодке. Кубок побывал в туре по татарстанским городам. С 13 июля его могли увидеть жители Нижнекамска, Набережных Челнов и Казани. Его сопровождают легендарные футболисты сборной России: Алексей Игонин, Роман Широков, Владимир Габулов, Андрей Аршавин, Евгений Алдонин и Руслан Нигматуллин. В столице Татарстана зрители могли пообщаться с именитыми игроками в экстрим-парке «Урам». Туда же привезли и кубок.

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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

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СпортФутбол Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17:19
    Ух ты! Здорово
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  • Анонимно 17:31
    Мальчишки такие воодушевленные!
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  • Анонимно 17:31
    Хорошее мероприятие в хорошем месте, большое спасибо организаторам
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