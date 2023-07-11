О расселении татар в Волго-Уральском регионе: по материалам женской одежды

Масштабное этнографическое исследование культуры волго-уральских татар показало, как были расселены разные группы народа и в чем особенности их традиций. «Наиболее отчетливо такие особенности просматриваются на материалах женской одежды», — отмечает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Марджани Светлана Суслова. В частности, ученый рассказывает как элементы казанско-татарского костюма легли в основу формирования общенационального костюма волго-уральских татар.

В конце прошлого столетия этнографы Казанского филиала Академии наук СССР провели крупномасштабное обследование традиционной культуры волго-уральских татар. Полученный уникальный корпус источников позволил создать объективную картину расселения территориальных групп народа и особенностей их культуры.

Комплексы традиционной женской одежды татар. Середина XIX в. Фото предоставлено realnoevremya.ru Светланой Сусловой

Наиболее отчетливо такие особенности просматриваются на материалах женской одежды — типах головных уборов, обуви, покроях нижней и верхней одежды; их декоративном оформлении. Территориальный анализ этих «этнически окрашенных» элементов костюма показал, что к середине XIX века в Волго-Уральском регионе сложилось три этнокультурных ареала: Западный, Центральный и Восточный. Ареалы представлены на карте и выделяются пунктирной, зеленой линией.

Фото предоставлено realnoevremya.ru Светланой Сусловой

Западный ареал

— территория преимущественного проживания мишарей и касимовских татар: уезды Нижегородской, Симбирской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской и Рязанской губ.



Фото предоставлено realnoevremya.ru Светланой Сусловой

Фото предоставлено realnoevremya.ru Светланой Сусловой

Восточный ареал



— весьма сложный (смешанный) в этническом отношении, включает Златоустовский уезд Уфимской, Красноуфимский, Ека­теринбургский, Шадринский уезды Пермской и Челябинский, Троицкий, Верхнеуральский уезды Оренбургской губерний. Этнокультурное разнообразие на материалах одежды в этих двух ареалах просматривается особенно рельефно.



Центральный этнокультурный ареал представляет особый интерес

На карте он обозначен желтой заливкой, на фоне которой разноцветной штриховкой выделены территориальные комплексы одежды (см. легенду к карте). Ареал включает уезды Казанской, Вятской, Самарской, частью Пермской, Уфимской и Оренбургской губерний и характеризуется преимущественным функционированием в его пределах тех комплексов костюма, которые связаны с этнокультурными традициями казанских татар (желтая заливка). Центральный ареал является территорией интенсивного функционирования элементов сельского и городского костюма казанских татар. Он отличается достаточной целостностью и однородностью с точки зрения распространения в нем единообразных казанско-татарских покроев и декоративно-художественных особенностей оформления одежды, типов головных уборов, аксессуаров — всего того, что идентифицирует собой яркую этническую символику татарской нации. Женщины-татарки носили большой городской калфак, деревенский ак калфак, особые покрывалообразные головные уборы өрпәк, мозаичную казанско-татарскую кожаную обувь. Верхнюю одежду они шили по особому покрою (өч билле, биш билле); праздничный костюм украшали специфическим набором украшений, изготовленных в традиционных для Казани и Заказанья техниках филиграни и чеканки: воротниковое ожерелье яка чылбыры, миндалевидные серьги сырга, перевязь хаситә, накосники чулпы. В этом ареале четко прослеживается казанско-татарская традиция декоративного оформления одежды узорным ткачеством, тамбурной вышивкой.

Фото realnoevremya.ru

В конце XIX — начале XX вв. элементы казанско-татарского костюма, преобладающие в комплексах одежды Центрального этнокультурного ареала, легли в основу формирования общенационального костюма волго-уральских татар.