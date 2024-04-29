Регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» выиграл Суперкубок России

В поединке по регби «Локомотив-Пенза» потерпел поражение от казанской команды «Стрела-Ак Барс» в серии послематчевых ударов, что принесло «Стреле-Ак Барсу» первую победу в истории Суперкубка России. Матч проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске при участии 7 102 зрителей.

Основное время закончилось со счетом 19:19. В серии послематчевых ударов регбисты из Казани оказались более успешными, проведя три точных удара против одного.

«Локомотив-Пенза» является чемпионом России в сезоне 2022/23, дважды команда становилась серебряным призером чемпионата. «Стрела-Ак Барс» является действующим чемпионом страны и дважды завоевывала бронзовые медали турнира.

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Рената Валеева