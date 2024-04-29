Средняя цена приготовления стола на пасху составит 912 рублей

Согласно данным от «Сбермаркета», в среднем каждый россиянин потратит 912 рублей на приготовление праздничного стола на Пасху.

На домашний кулич с изюмом и глазурью придется выделить 183 рубля, на творожную пасху с цукатами — 534 рубля, а на крашенные яйца — 195 рублей. Стоимость ингредиентов для кулича увеличилась на 13% за год.

Напомним, потребление курицы и говядины среди россиян снизилось в апреле на 23 и 34% соответственно сообщает информационное агентство РИА «Новости», ссылаясь на данные «Контур.Маркета».

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Рената Валеева