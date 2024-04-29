Посол России в Италии был вызван в местный МИД после передачи всего капитала АО «Газпром» российской компании

Посольство России в Итальянской Республике дало комментарий о вызове посла в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии.

29 апреля 2024 года посол России в Италии Алексей Парамонов был приглашен на встречу в МИД Италии в связи с передачей временного управления АО «Газпром бытовые системы» 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» (город Всеволжск, Ленинградская область), принадлежащих компании-матери «Аристон Холдинг Н.В.» (Нидерланды).

От представителей российской стороны были предоставлены подробные пояснения относительно законности и обоснованности принятых решений по отношению к нидерландскому предприятию. Было отмечено, что данные действия осуществлены в соответствии с правовыми нормами и приняты в ответ на недружественные и нарушающие международное право шаги США и их союзников, направленные на незаконное ограничение права России и ее граждан на собственность или наложение ограничений на имущество, находящееся на территории этих стран.



Посол России напомнил собеседникам о значимости взаимовыгодных торгово-экономических связей с Италией, которым всегда придавалось большое значение в Москве. Вся ответственность за возможные негативные последствия разрушения этих связей лежит на итальянских властях, которые пожертвовали национальными интересами ради участия в бесперспективных и опасных антироссийских геополитических авантюрах.

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Рената Валеева