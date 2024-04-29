Задолженности по зарплате в России уменьшились в 80 раз

Согласно данным Росстата, задолженности по зарплате в России уменьшились в 80 раз за 20 лет, достигнув исторического минимума в размере 333 млн. В сравнении с 2004 годом, когда сумма задолженностей составляла 24 млрд, это значительное улучшение.

Эксперты отмечают, что жесткий контроль со стороны государства, включая введение штрафов за задержку выплаты зарплаты, сыграл значительную роль в этом процессе.

Однако еще одной причиной снижения задолженностей является высокий уровень кредитования населения. Люди, имеющие ипотеку, вынуждены своевременно погашать кредиты, и задержка выплаты зарплаты может привести к серьезным финансовым проблемам. В условиях дефицита кадров работодатели стараются сохранить своих сотрудников, поэтому стремятся избегать задержек с выплатами.



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Рената Валеева