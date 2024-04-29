Жерара Депардье вызвали на допрос в связи с обвинениями в сексуальном домогательстве

Парижский комиссариат полиции вызвал на допрос французского актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV. По информации канала, артист может быть задержан.

Согласно сообщению BFMTV, Депардье допрашивают в связи с обвинениями в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Первый инцидент, как утверждается, произошел в 2014 году во время съемок фильма «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015), второе — в 2021 году на съемках картины «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022). Сам актер отрицает все обвинения.

Ранее против Депардье уже поступало несколько подобных жалоб. Одну из последних подала испанская журналистка Рут Баса, о которой стало известно в декабре 2023 года. По словам Басы, инцидент произошел в 1995 году, когда ей было 23 года и она брала у актера интервью для журнала Cinemania.

Близкие к актеру ранее заявили, что Депардье очень переживает из-за новой волны обвинений в сексуальных домогательствах. Они отметили, что эта медийная кампания началась без каких-либо судебных решений по предъявленным ему обвинениям.

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Рената Валеева