Спортсмены «СК-Синтез» тренируются в составе сборной России
Спортсмены Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев, которые представляют СК «Синтез», продолжают тренироваться в составе сборной России по прыжкам в воду.
30 апреля завершится двухнедельный сбор на тренировочной базе «Озеро Круглое» Минспорта России в Подмосковье, а уже 4 мая начнется следующее тренировочное мероприятие в Пензе. В дальнейших планах всех троих участие во Всероссийских соревнованиях «Невская волна» в Санкт-Петербурге.
Напомним, вчерашняя уверенная домашняя победа «КОС-Синтеза» во втором финальном матче вернула казанцам золото в водном поло.