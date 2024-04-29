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Спортсмены «СК-Синтез» тренируются в составе сборной России

17:30, 29.04.2024
Спортсмены «СК-Синтез» тренируются в составе сборной России
Фото: пресс-служба КОС-Синтез

Спортсмены Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев, которые представляют СК «Синтез», продолжают тренироваться в составе сборной России по прыжкам в воду.

30 апреля завершится двухнедельный сбор на тренировочной базе «Озеро Круглое» Минспорта России в Подмосковье, а уже 4 мая начнется следующее тренировочное мероприятие в Пензе. В дальнейших планах всех троих участие во Всероссийских соревнованиях «Невская волна» в Санкт-Петербурге.

Напомним, вчерашняя уверенная домашняя победа «КОС-Синтеза» во втором финальном матче вернула казанцам золото в водном поло.

Рената Валеева
Спорт Татарстан

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