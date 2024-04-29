Paramount готовится уволить CEO Боба Бэкиша

Американская медиакомпания Paramount Global готовится к возможному увольнению главного исполнительного директора Боба Бэкиша и ожидает предложение о своем приобретении со стороны японской Sony и американской инвесткомпании Apollo на этой неделе, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, которые в курсе событий.

Paramount в настоящее время ведет переговоры о возможном объединении с Skydance Media.

Бэкиш выражает несогласие с позицией главного акционера Paramount Шэри Редстоун относительно предложения Skydance. Другие акционеры также противопоставляются сделке, считая, что она выгодна именно Редстоун, а не им.

Вопрос о дальнейшей судьбе Бэкиша должен быть обсужден на заседании совета директоров в воскресенье.

Боб Бэкиш возглавляет Paramount с 2019 года, когда компания была создана в результате объединения Viacom и CBS. До этого он руководил Viacom с 2016 года, общий опыт работы в обеих компаниях превышает 20 лет.

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Рената Валеева