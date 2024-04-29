В подтопленных регионах страны от воды освобождено более тысячи жилых домов

Спасатели МЧС России продолжают активную работу в пострадавших от паводков регионах. За прошедшие сутки более тысячи жилых домов и почти 850 приусадебных участков были очищены от наводнения. Однако на территории 18 субъектов России все еще остаются подтопленными значительные участки:

9 300 жилых домов,

около 26 тыс. приусадебных участков,

51 низководный мост,

87 участков автодорог.

В частности, в Тюменской области уровень воды в реке Ишим продолжает повышаться, достигая критических отметок. В районе села Ильинка высота воды составляет 862 сантиметра, а в городе Ишим и селе Абатское — соответственно 1 045 и 1 214 сантиметров.

Сотрудники МЧС России активно работают в Абатском районе, усиливая патрулирование временных земляных насыпей вдоль федеральной автодороги Р-402. Всего в 32 населенных пунктах продолжают оставаться подтопленными сотни жилых и дачных домов, приусадебных участков, а также низководные мосты и участки автодорог.

Спасатели МЧС России продолжают эвакуацию людей из затопленных населенных пунктов, доставку необходимых продуктов и медикаментов. В Курганской области за последние сутки было освобождено от воды более 1 000 жилых домов и десятки приусадебных участков, однако в 26 населенных пунктах продолжают оставаться подтопленными тысячи домов и участков.

В Оренбургской области также продолжается работа по ликвидации последствий наводнений, за прошедшие сутки удалось освободить от воды порядка 50 жилых домов и 65 приусадебных участков. Специалисты МЧС России активно проводят дезинфекцию территорий, уже обработано свыше 15 тыс. домов. Мотопомпы, насосные станции и автомобили продолжают откачивать воду, просушено более 3 тысяч домов.

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Рената Валеева